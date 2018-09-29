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Соломон Кверквелия: про "Локомотив" говорят много плохого

Защитник "Локомотива" Соломон Кверквелия заявил, что команда преодолеет кризис.

"Еще ничего не закончилось. Про команду говорят много плохого. Но и в прошлом году говорили. Я тогда еще до старта сезона сказал: "Хочу стать чемпионом с "Локомотивом".

Никто мне не поверил. Но мы завоевали золото и доказали, что можем побеждать. Как там: мужик сказал, мужик сделал. Так и напиши.

Конечно, нам тяжело. Все переживают и думают, как исправить ситуацию. Именно сейчас команда и болельщики должны быть единым целым. Вместе мы обязательно справимся", - цитирует игрока официальный сайт "Локо".
Теги: Кверквелия Локомотив
Сегодня, 10:18
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№2 Написал: filin89 Коми Африка (Сегодня, 11:05) #
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  •  (1)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: vitaliy1977
Да кому вы нужны? говорить о вас...
Только и умеете руками голы забивать...
А в остальном - бездари и посредственности...

Сука.. Каких только критинов тут не встретишь! smile А ты ща че делаешь, полудурок? laughing 40 лет человеку...
Регистрация: 21.03.2011 [жалоба]
№1 Написал: vitaliy1977 Калининград (Сегодня, 10:48) #
  • -4
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Да кому вы нужны? говорить о вас...
Только и умеете руками голы забивать...
А в остальном - бездари и посредственности...
Регистрация: 13.03.2012 [жалоба]
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