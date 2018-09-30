Новости партнеров

Шок, сенсация, смотреть до конца! «Зенит» отдал победу «Анжи»

Шок, сенсация, смотреть до конца! «Зенит» отдал победу «Анжи»«Зенит» вёл игру с «Анжи» к победе без напряга, а когда что-то пошло не так, получил численное преимущество. Однако петербуржцы всё равно умудрились потерпеть первое поражение от команды, которая могла не начать сезон и ещё может его не доиграть.

«Анжи», живи! Но для кого?

Дагестан живёт в ожидании боя Хабиба с Конором – даже футболистам вручили футболки в поддержку знаменитого бойца. А вот футбол такого ажиотажа не вызывает. Осман Кадиев, конечно, скажет, что журналисты наврали про плохую посещаемость, а по телетрансляции не видно самой посещаемой трибуны, но такая картинка на момент старта матча с «Зенитом» как-то не впечатлила. Похоже, Каспийск – единственный футбольный город России, который не затронула «Дзюбамания».



Беспомощный «Зенит»

Несмотря на победу «Анжи» в прошлом туре, вряд ли кто-то ожидал, что «Зенит» в Каспийске потеряет очки. Но первый тайм ясно намекнул на такую возможность. Поначалу «Анжи» даже владел мячом, неплохо забрасывал мячи на Долгова и порой продирался к чужим воротам, дошло аж до гола из офсайда.

Потом игра приобрела более ожидаемое, но очень вялое течение. «Зенит» даже с Нету, Паредесом и Маркизио, при наличии которых на поле с первым пасом вообще не должно возникать проблем, не мог толком начать атаку. Необходимого при плотной обороне соперника движения питерцы не давали, пешочком же было не пройти и самую проблемную команду чемпионата.

Если слева ещё проходили забросы на Ерохина, то правая бровка Шатова начинала работать только в случае смещений туда Дзюбы. Ближе к концу тайма «Зенит» перешёл на длинные переводы в штрафную в расчёте на Ерохина и Смольникова, но это не впечатлило защитников «Анжи». Первый тайм можно было с чистой совестью пропускать и не пытаться найти там что-то интересное.

Менять ничего не пришлось

Да, уже в перерыве Семак заменил незаметного Шатова на Кузяева, но говорить об этой перестановке применительно к голу не получится. Обычный аут, сброс Дзюбы, смелый удар Дриусси (будто из пляжного футбола), удачный отскок и завершающий удар Маркизио. Если есть желание, можно притянуть за уши класс итальянца, проявившийся в выборе позиции.

Но в других эпизодах Маркизио не выглядел таким уж крутым мастером. Клаудио провёл слабый матч и не преуспел практически ни в чём – от атакующих передач до торможения атак соперника. Совпадение ли, что «Зенит» стал пропускать после его ухода? Пожалуй, да.

Уверенность – зло

Не надо думать, что игра питерцев развалилась после ухода Маркизио. Если считать, что у «Зенита» сегодня вообще была игра, то она никуда не делась – «Зенит» просто ошибся в конкретных эпизодах и был наказан.

Дело в том, что игра «Зенита» после перерыва воспринималась по-другому, потому что искать и добывать шанс гостям уже не требовалось, достаточно было его дождаться. Однако «Анжи» не спешил его предоставлять, а в немногочисленных атаках выжал максимум. Знать бы, что так будет – можно было бы при 0:1 поставить на хозяев с коэффициентом 55.

Команда Адиева ничего не создавала впереди, поэтому «Зенит» играл с уверенностью в победе. Эта уверенность подвела Кузяева, который не испытал страха ошибки даже в своей штрафной. Не хотел углового – получил гол.

Проблема «Зенита» не только в Набиуллине

Все говорят о проблемной позиции левого защитника «Зенита», но как-то забывают про правый фланг петербуржцев. Игорь Смольников опытнее Набиуллина, благодаря имени и месту в составе лидера чемпионата он до сих пор вызывается в сборную, но руководству нужно задумываться и об усилении его позиции. Сегодня Игорь привёз решающий гол, не справившись с Гиголаевым, а в атаке давно только бесполезно навешивает.



Баскетболистами «Анжи» не напугать

При всём уважении к опыту и мастерству Дмитрия Белорукова, а также объёму работы, который вынужден проделывать защитник «Анжи», бедовые ситуации он просто притягивает. То в матче со «Спартаком» удалится, то пенальти для «Динамо» сделает. Теперь вот прошёлся шипами по ноге Дзюбы. Болельщики «Спартака» могли бы предъявить Матюнину за это удаление в пользу «Зенита», но назначением 11-метрового арбитр вопросы о благосклонности к кому-либо снял.

Но даже в большинстве успешная тактика Семака не дала результатов, несмотря на уход центрального защитника и капитана. Порадовало, что очень помог своей команде Данил Глебов, который перед матчем выходил в прямой эфир с Денисом Казанским – видите, общение с журналистами необязательно несёт за собой беды. Сыграл у Адиева и выход Ахъядова, который в эпизоде с первым одним движением убрал обоих центральных защитников «Зенита».

Количество нападающих у «Зенита» в концовке зашкаливало, но один из заключительных навесов делал Иванович с левой ноги на угол штрафной. Почву для штурма петербуржцы подготовить не смогли.

Если Дмитрий Хохлов не скрывал проблем с настроем после поражения от «Анжи», то Сергей Семак не считает, что проблема в этом. А это значит, что игровые проблемы у «Зенита» присутствуют, несмотря на только одну потерю очков до выезда в Каспийск.

«Анжи» последними двумя играми просто шокировал: «Арсенал», «Уфа», «Крылья» и «Енисей», где зарплаты платятся, уже позади. Магомед Адиев давно просит журналистов перестать спрашивать о финансовых проблемах – в его душе играет футбол. В душах его футболистов, несмотря на все трудности, тоже.

Роман Гуськов, Rusfootball.info

Фото: Вячеслав Евдокимов / ФК «Зенит»
Теги: Зенит Анжи Смольников Маркизио Семак
Сегодня, 16:38
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
6
(1)
№6 Написал: Sergey Nasirov_2 (Сегодня, 17:34) #
  • 0
  •  (0)
online

Velen,
пусть продолжает в том же духе)) kissing_heart
Регистрация: 27.07.2016 [жалоба]
№5 Написал: ВИКНИКСОР (Сегодня, 17:33) #
  • 0
  •  (0)
online

Зенит принял участие в акции Спасем Анжи!
Регистрация: 26.08.2010 [жалоба]
№4 Написал: Velen Нью Йорк (Сегодня, 17:28) #
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Я заметил одну тенденцию, как Миллер тли Фурсенко выступят с речью о величие Зениту, у них сразу все валится
Регистрация: 8.12.2017 [жалоба]
№3 Написал: Skyline СПБ (Сегодня, 17:17) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
из серии хотели как лучше. а получилось как всегда.
голы анжи это грубейшие ошибки Кузяева и Смольникова. не более. того


--------------------
Манчини в отставку
Регистрация: 23.05.2007 [жалоба]
№2 Написал: metric Ленинград-Гатчина (Сегодня, 17:05) #
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
им насрать на эту игру.У игроков небось игра в ЛЕ в четверг
Регистрация: 26.03.2008 [жалоба]
№1 Написал: vertel латвия (Сегодня, 16:59) #
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Но в других эпизодах Маркизио не выглядел таким уж крутым мастером. Клаудио провёл слабый матч и не преуспел практически ни в чём – от атакующих передач до торможения атак соперника. Совпадение ли, что «Зенит» стал пропускать после его ухода? Пожалуй, да.
Гениальный вывод- Маркизио провёл слабый матч, а после его ухода Зенит стал пропускать, тем более, Маркизио новый игрок в команде, командные действия ещё не налажены до конца. И почему он должен быть крутым, может на фоне крутости Дзюбы, Шатова, Ерохина? Ведь они почувствовали себя большими мастерами, забыв, что свою состоятельность нужно доказывать в каждом матче, но тот же Дзюба настроиться на Анжи не умеет, эмоции, видите ли не те.
Регистрация: 13.11.2009 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.