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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Валерий Карпин: для меня нет разницы - что "Сызрань", что "Спартак"
Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин перед матчей с бывшей командой "Спартаком" ответил на вопрос о принципиальности встречи для него.
- Вы можете сказать, что на какой-то процент для вас как для тренера "Ростова" "Спартак" - не любой другой соперник?
- Нет, для меня как для тренера "Ростова" как любая другая команда - что "Сызрань", что "Спартак".
- Смелое заявление. То есть сегодня можно рассчитывать на 4:0 в пользу "Ростова"?
- Смелое заявление в том, что для меня как для тренера... могли "Сызрани" и проиграть, как и любой другой команде. Здесь уже много факторов, начиная от "Спартака" и заканчивая нами или наоборот, - сказал Карпин в эфире канала "Матч Премьер".
- Вы можете сказать, что на какой-то процент для вас как для тренера "Ростова" "Спартак" - не любой другой соперник?
- Нет, для меня как для тренера "Ростова" как любая другая команда - что "Сызрань", что "Спартак".
- Смелое заявление. То есть сегодня можно рассчитывать на 4:0 в пользу "Ростова"?
- Смелое заявление в том, что для меня как для тренера... могли "Сызрани" и проиграть, как и любой другой команде. Здесь уже много факторов, начиная от "Спартака" и заканчивая нами или наоборот, - сказал Карпин в эфире канала "Матч Премьер".
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