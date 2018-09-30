Валерий Карпин: для меня нет разницы - что "Сызрань", что "Спартак"

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин перед матчей с бывшей командой "Спартаком" ответил на вопрос о принципиальности встречи для него.- Нет, для меня как для тренера "Ростова" как любая другая команда - что "Сызрань", что "Спартак".- Смелое заявление в том, что для меня как для тренера... могли "Сызрани" и проиграть, как и любой другой команде. Здесь уже много факторов, начиная от "Спартака" и заканчивая нами или наоборот, - сказал Карпин в эфире канала "Матч Премьер".