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Валерий Карпин: для меня нет разницы - что "Сызрань", что "Спартак"

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин перед матчей с бывшей командой "Спартаком" ответил на вопрос о принципиальности встречи для него.

- Вы можете сказать, что на какой-то процент для вас как для тренера "Ростова" "Спартак" - не любой другой соперник?

- Нет, для меня как для тренера "Ростова" как любая другая команда - что "Сызрань", что "Спартак".

- Смелое заявление. То есть сегодня можно рассчитывать на 4:0 в пользу "Ростова"?

- Смелое заявление в том, что для меня как для тренера... могли "Сызрани" и проиграть, как и любой другой команде. Здесь уже много факторов, начиная от "Спартака" и заканчивая нами или наоборот, - сказал Карпин в эфире канала "Матч Премьер".
Теги: Карпин Спартак Ростов
Сегодня, 18:59
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№1 Написал: belozero Ленинградская область Кириши (Сегодня, 19:01) #
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Болеет за:
«Спартак»
Физдит Валера)
Регистрация: 12.09.2007 [жалоба]
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