Юрий Газинский: пока не стоит смотреть в таблицу

Полузащитник "Краснодара" Юрий Газинский прокомментировал итог матча против "Динамо" (3:0)."Первые минут десять для нас были достаточно сложными. Мы начали игру не совсем организовано. А соперник хорошо выбегал в быстрые атаки. Мы же допускали простые ошибки, на ровном месте теряли мячи. Только когда взяли мяч под контроль, удалось забить гол. Тогда было уже играть проще.В таблицу смотреть пока не стоит. Еще сыграно не так много матчей. С чем связано то, что бьем собственные рекорды на этой стадии чемпионата? Мы достаточно сплоченны. Играем больше как команда. Тут заслуга всех: и тренерского штаба, и футболистов", – сказал Газинский.