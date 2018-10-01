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Юрий Газинский: пока не стоит смотреть в таблицу

Полузащитник "Краснодара" Юрий Газинский прокомментировал итог матча против "Динамо" (3:0).

"Первые минут десять для нас были достаточно сложными. Мы начали игру не совсем организовано. А соперник хорошо выбегал в быстрые атаки. Мы же допускали простые ошибки, на ровном месте теряли мячи. Только когда взяли мяч под контроль, удалось забить гол. Тогда было уже играть проще.

В таблицу смотреть пока не стоит. Еще сыграно не так много матчей. С чем связано то, что бьем собственные рекорды на этой стадии чемпионата? Мы достаточно сплоченны. Играем больше как команда. Тут заслуга всех: и тренерского штаба, и футболистов", – сказал Газинский.

Матч ТВ
Теги: Краснодар Газинский
Сегодня, 08:11
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№1 Написал: gorod Краснодарский край (Сегодня, 08:34) #
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Болеет за:
«Кубань»
Молодцы. Так держать.
Регистрация: 10.03.2017 [жалоба]
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