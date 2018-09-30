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Жена Боккетти: "Спартак"... Вернись

Жена защитника "Спартака" Сальваторе Боккетти Екатерина сожалеет по поводу последних неудачных результатов московского клуба.

"Спартак" после девяти туров занимает пятое место в таблице чемпионата России, имея в своем активе 15 очков. Следующий матч красно-белые проведут с "Енисеем".

"Спартак"… Вернись", - написала девушка.

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Спартак....Вернись ???

A post shared by Kati Bocchetti Maltseva (@katibocchettimaltseva) on

Теги: Боккетти Спартак
Сегодня, 18:02
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№1 Написал: imaginary (Сегодня, 18:42) #
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Болеет за:
«Краснодар»
возвращается, ещё пару поражений и будет на месте
Регистрация: 7.02.2010 [жалоба]
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