Жена Боккетти: "Спартак"... Вернись

Жена защитника "Спартака" Сальваторе Боккетти Екатерина сожалеет по поводу последних неудачных результатов московского клуба."Спартак" после девяти туров занимает пятое место в таблице чемпионата России, имея в своем активе 15 очков. Следующий матч красно-белые проведут с "Енисеем"."Спартак"… Вернись", - написала девушка.