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Павел Колобков: благодарю Акинфеева за вклад в успехи сборной России

Министр спорта РФ Павел Колобков прокомментировал решение Игоря Акинфеева завершить карьеру в сборной России.

"Игорь Акинфеев — один из ярчайших представителей отечественного футбола. На протяжении 15 лет в составе сборной он защищал цвета российского флага. Футболисты, выступающие за национальную команду столько лет, это большая редкость.

Авторитет Игоря неоспорим. На его счёту наибольшее количество "сухих" матчей в истории команды. Как министр спорта, я уважаю решение Игоря и благодарю его за вклад в успехи сборной России", - цитирует Колобкова Sport24.ru.
Теги: Колобков Акинфеев Сборная России
Сегодня, 20:22
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