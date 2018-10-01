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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
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Жена Боккетти: "Спартак"... Вернись (6)
Жена Боккетти: "Спартак"... Вернись (6)
16:30
Акинфеев – всё, Чалов – всё ещё не. Черчесов не хочет видеть в сборной лучшего бомбардира (25)
Акинфеев – всё, Чалов – всё ещё не. Черчесов не хочет видеть в сборной лучшего бомбардира (25)
14:46
Черчесов попросил Акинфеева не завершать, а приостановить карьеру в сборной России, но голкипер отказался (6)
Черчесов попросил Акинфеева не завершать, а приостановить карьеру в сборной России, но голкипер отказался (6)
УЕФА поставил Акинфеева в один ряд с Яшиным и Дасаевым
УЕФА включил Игоря Акинфеева в список лучших вратарей в истории сборных СССР и России.
Сегодня Акинфеев объявил об уходе из сборной, в составе которой провел 111 матчей с 2004 по 2018 год.
Сегодня Акинфеев объявил об уходе из сборной, в составе которой провел 111 матчей с 2004 по 2018 год.
Яшин? Дасаев? Акинфеев!— UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) October 1, 2018
Кто лучший вратарь в истории сборной СССР/России? ? https://t.co/AErKKzQCsm@TeamRussia, что скажете? pic.twitter.com/uwieanlgI9
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