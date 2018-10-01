УЕФА поставил Акинфеева в один ряд с Яшиным и Дасаевым

УЕФА включил Игоря Акинфеева в список лучших вратарей в истории сборных СССР и России.Сегодня Акинфеев объявил об уходе из сборной, в составе которой провел 111 матчей с 2004 по 2018 год.