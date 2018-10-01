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УЕФА поставил Акинфеева в один ряд с Яшиным и Дасаевым

УЕФА включил Игоря Акинфеева в список лучших вратарей в истории сборных СССР и России.

Сегодня Акинфеев объявил об уходе из сборной, в составе которой провел 111 матчей с 2004 по 2018 год.

Теги: Акинфеев Яшин Дасаев
Сегодня, 22:48
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