Набиуллин: сейчас иностранцы и русские чувствуют себя единым целым. При Манчини все было иначе

Защитник "Зенита" Эльмир Набиуллин в преддверии матча второго тура групповой стадии Лиги Европы против "Славии" рассказал об атмосфере в команде."Семак сплотил нашу команду. Сейчас иностранцы и русские чувствуют себя единым целым. Это помогает. При Манчини все было немного иначе. Сергей Богданович старается больше мотивировать игроков, просит всех относиться друг к другу с уважением.Лично мне нужно прогрессировать во всем. В частности, надо поработать над передачами. Но прибавлять можно также и в тактических навыках, и в оборонительных действиях", – сказал Набиуллин.