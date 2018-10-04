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Набиуллин: сейчас иностранцы и русские чувствуют себя единым целым. При Манчини все было иначе

Защитник "Зенита" Эльмир Набиуллин в преддверии матча второго тура групповой стадии Лиги Европы против "Славии" рассказал об атмосфере в команде.

"Семак сплотил нашу команду. Сейчас иностранцы и русские чувствуют себя единым целым. Это помогает. При Манчини все было немного иначе. Сергей Богданович старается больше мотивировать игроков, просит всех относиться друг к другу с уважением.

Лично мне нужно прогрессировать во всем. В частности, надо поработать над передачами. Но прибавлять можно также и в тактических навыках, и в оборонительных действиях", – сказал Набиуллин.

https://russian.rt.com
Теги: Зенит Набиуллин Семак
Сегодня, 14:43
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#5  Parshin   (Сегодня, 15:01)
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А почему-только РУССКИЕ футболисты, а другие россияне-футболисты ???
Кстати, если посмотреть на национальный состав наших команд (без иностранцев), то русских в командах меньшинство...
А большая часть россиян-футболистов по корневым национальностям - из украинцев, белорусов, татар, северо-кавказцев, закавказцев, волжских народов, немцев и многих других... Тем и сильна Великая Россия - конгломерат Народов!!!
Регистрация: 30.06.2018 [жалоба]
#4  Александр Иванов  Санкт-Петербург (Сегодня, 14:58)
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Болеет за:
«Зенит»
"Мне" - уже личное. Что значит "лично мне"?
Регистрация: 8.11.2015 [жалоба]
#3  Городовой  Россия (Сегодня, 14:58)
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Болеет за:
«Зенит»
Найдут нормального игрока на фланг и отправишься к Бердыеву прогрессировать.Автобус это твое все.Особенно умиляет физика,молодой парень которого постоянно приходится менять по ходу матча,ибо мальчик устает.На предсезонке то что делал?Кальян курил или легкие слабые и с выносливостью проблемы?В данном возрасте должен как Анюков в его годы по два матча в неделю выдавать и кроссы бегать на девяностой,а то такое ощущение что не пацана пригласили,а сорокалетнего ветерана с отдышкой.


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Обминусуйтесь пятачки.Ваши потуги минусить все посты выглядят жалко и убого.Как и ваш африканский клуб.
Регистрация: 25.03.2015 [жалоба]
#2  Ville  СПб (Сегодня, 14:58)
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до первой серии поражений вы все дружные. Потом же разлад и шатания.


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купил себе ковер!
Регистрация: 26.01.2008 [жалоба]
#1  Visio  Санкт-Петербург (Сегодня, 14:47)
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Болеет за:
«Зенит»
Давай работай, доказывай
Регистрация: 17.05.2015 [жалоба]
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