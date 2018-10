Международная организация "Sport for all" предложит России и Украине провести товарищеский матч

Международная организация "Sport for all" предложила провести товарищеский матч между Россией и Украиной в 27-ю годовщину установления дипломатических отношений между странами."Мы уже подготовили соответствующее обращение к Российскому футбольному союзу и федерации футбола Украины. Отправлено оно будет на следующей неделе. Спорт — это дружба, и, несмотря на то, что он должен оставаться вне политики, он является важной составляющей для налаживания отношений. Игра должна состояться на нейтральной территории, например, в Сербии, которая с логистической точки зрения удобна как для украинских, так и российских болельщиков. Мы надеемся, что все стороны нас услышат и поддержат эту инициативу", — цитирует газета "Известия" главу Sport for all Яниса Кузинса.