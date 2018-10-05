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Международная организация "Sport for all" предложит России и Украине провести товарищеский матч

Международная организация "Sport for all" предложила провести товарищеский матч между Россией и Украиной в 27-ю годовщину установления дипломатических отношений между странами.

"Мы уже подготовили соответствующее обращение к Российскому футбольному союзу и федерации футбола Украины. Отправлено оно будет на следующей неделе. Спорт — это дружба, и, несмотря на то, что он должен оставаться вне политики, он является важной составляющей для налаживания отношений. Игра должна состояться на нейтральной территории, например, в Сербии, которая с логистической точки зрения удобна как для украинских, так и российских болельщиков. Мы надеемся, что все стороны нас услышат и поддержат эту инициативу", — цитирует газета "Известия" главу Sport for all Яниса Кузинса.

Известия
Теги: Сборная России Сборная Украины
Сегодня, 09:53
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(5)
#5  foxship  Стая бандерлогов (Сегодня, 10:59)
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: yanus0407
Футбол вне политики? Скажите это Шакире и Вида...Почитайте высказывания игроков сборной украины...

Ну так нам всем и предлагают прекратить это.
Что в этом плохого?


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Я один из них.
Регистрация: 4.09.2009 [жалоба]
#4  dobr25  Самарская область (Сегодня, 10:23)
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Крылья Сов»
Они же сразу нацепят все элементы национальных костюмов на форму!Будут как клоуны,но с безбашенным патриотизмом


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Пока не добьешься желаемого в этом мире, уйти в иной права не имеешь!
Регистрация: 14.07.2010 [жалоба]
#3  Смотрящий  Москва (Сегодня, 10:16)
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  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
он должен оставаться вне политики

Сейчас вне политики только программа "Голос".


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Говорю что думаю.
Думаю, что говорю.
Регистрация: 19.09.2011 [жалоба]
#2  Bairys  Санкт-Петербург (Сегодня, 10:02)
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Можно собрать все враждующие страны, и замутить чемпионат)
Регистрация: 10.09.2012 [жалоба]
#1  yanus0407  Санкт - Петербург (Сегодня, 09:58)
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Футбол вне политики? Скажите это Шакире и Вида...Почитайте высказывания игроков сборной украины...


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Пока мы едины - мы непобедимы!!!
Регистрация: 31.10.2009 [жалоба]
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