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Валерий Карпин: мы создали больше моментов, чем за все предыдущие матчи

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин подвел итоги проигранного матча 10-го тура РПЛ "Оренбургу" (0:1).

- Нам просто не хватило гола. Но мы сделали все, чтобы его забить. Моментов создали больше, чем за все предыдущие матчи.

- Аяз Гулиев постоянно берет игру на себя. Это ваша установка или это происходит случайно?

- Это происходит по ситуации. Сегодня Аяз иногда передерживал мяч.

- Последние неудачи в домашних матчах это случайность или некая тенденция?

- Понимаете, тяжело играть с такими обороняющимися командами. Как я уже сказал, мы сегодня столько создали моментов. А так каждый матч отдельная история.

Матч ТВ
Теги: Карпин Ростов Оренбург
Сегодня, 18:40
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#3  нетрал   (Сегодня, 18:49)
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Болеет за:
«Зенит»
что то мне это напоминает...а бля славен ,так же бубнил о своем преимуществе ..
Регистрация: 26.04.2017 [жалоба]
#2  yuri  спб (Сегодня, 18:49)
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online

Еше один спустившийся на землю. Моменты не создают счет на табло.
Радио Африка


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Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#1  anatolik189  гКлин Московской обл (Сегодня, 18:46)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Ты забыл наверное,как сам играл против Спартака?Играл по схеме 1-10.То есть вратарь и десять в защите!Вот эту схему и применил против тебя Оренбург.Пора спуститься на землю,Валера и занимать в таблице 8-10 место,как и положено по рангу.Футбол не любит выскочек!
Регистрация: 2.04.2012 [жалоба]
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