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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Самара
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Валерий Карпин: мы создали больше моментов, чем за все предыдущие матчи
Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин подвел итоги проигранного матча 10-го тура РПЛ "Оренбургу" (0:1).
- Нам просто не хватило гола. Но мы сделали все, чтобы его забить. Моментов создали больше, чем за все предыдущие матчи.
- Аяз Гулиев постоянно берет игру на себя. Это ваша установка или это происходит случайно?
- Это происходит по ситуации. Сегодня Аяз иногда передерживал мяч.
- Последние неудачи в домашних матчах это случайность или некая тенденция?
- Понимаете, тяжело играть с такими обороняющимися командами. Как я уже сказал, мы сегодня столько создали моментов. А так каждый матч отдельная история.
Матч ТВ
- Нам просто не хватило гола. Но мы сделали все, чтобы его забить. Моментов создали больше, чем за все предыдущие матчи.
- Аяз Гулиев постоянно берет игру на себя. Это ваша установка или это происходит случайно?
- Это происходит по ситуации. Сегодня Аяз иногда передерживал мяч.
- Последние неудачи в домашних матчах это случайность или некая тенденция?
- Понимаете, тяжело играть с такими обороняющимися командами. Как я уже сказал, мы сегодня столько создали моментов. А так каждый матч отдельная история.
Матч ТВ
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