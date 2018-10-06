Валерий Карпин: мы создали больше моментов, чем за все предыдущие матчи

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин подвел итоги проигранного матча 10-го тура РПЛ "Оренбургу" (0:1).- Нам просто не хватило гола. Но мы сделали все, чтобы его забить. Моментов создали больше, чем за все предыдущие матчи.- Это происходит по ситуации. Сегодня Аяз иногда передерживал мяч.- Последние неудачи в домашних матчах это случайность или некая тенденция?- Понимаете, тяжело играть с такими обороняющимися командами. Как я уже сказал, мы сегодня столько создали моментов. А так каждый матч отдельная история.