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Владимир Пономарев: ничего интересного в дерби я не увидел

Владимир Пономарев: ничего интересного в дерби я не увидел Заслуженный мастер спорта СССР и бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарёв в интервью для Rusfootball.info прокомментировал матч своей экс-команды против "Локомотива" (0:1) в 10-м туре Премьер-Лиги.

- Об игре:

Ничего интересного в этом матче я не увидел. Было много сумбура, а креатива и умной игры не было. ЦСКА пытался вскрывать соперника через середину, что-то получалось, но ничего интересного. Не умная игра была, прямо говоря.

Конечно, ЦСКА полностью выложился в матче против "Реала" (1:0), и я очень беспокоился за то, как команда сможет восстановиться после сложной игры и добытого успеха. Молодые игроки не умеют на футбольном поле брать небольшие перерывы, экономить свою энергию, а в матче с испанцами команда отработала на 150%. Было беспокойство за физическое состояние команды, и, как мы увидели, беспокойство было не напрасным. У ЦСКА непростой календарь, плотный график, и ребята не успевают восстановиться. Конечно, раз обыгран был "Реал" - сожалеть о потраченных силах нет смысла, но играй футболисты чуть экономнее, возможно, поражения бы сегодня не было.

- О состоянии "Локомотива":

"Железнодорожников", находящихся в такой форме, можно и нужно было обыгрывать. Но нужно было играть шире, растягивать соперника, а ЦСКА всё пытался пробиваться к чужим воротам через центр.

- О пропущенном голе:

Оборона в этом эпизоде растерялась, мяч заметался в штрафной, и игроки не знали что делать. Либо Акинфеев должен был скомандовать, либо кто-то из полевых сориентироваться, взять ответственность на себя и вынести мяч подальше.

- О турнирной таблице:

Где-то на пятой-шестой строчке я и ожидал увидеть ЦСКА на этой стадии сезона. У нас новая команда, много новичков и воспитанников. Адаптация продолжается, и команда в целом должна продумать и довести до автоматизма работу в тех или иных ситуациях. Если игроки будут чувствовать друг друга, предугадывать мысли партнёра - тогда будет толк, а сейчас же команда играет по факту: "Вот я открылся - теперь давай пас". А сделать ювелирный пас на свободное место... этого пока нет, но это придёт.

Отрыв "Зенита" становится всё больше. Честно говоря, я был удивлён игрой питерцев в матче против "Краснодара" (2:1). "Зениту" ещё и везёт, ко всему прочему, даже сегодня в эпизоде с голом Дзюбы непонятно действовали и защитники, и вратарь "Краснодара".
Теги: Пономарев ЦСКА Локомотив
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