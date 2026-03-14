Семак объяснил, почему Соболев попал в старт на матч со "Спартаком"

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак высказался об Александре Соболеве.
Фото: ФК "Зенит"
Российский специалист заявил, что футболист заслужил место в стартовом составе своей игрой.

"Во-первых, Саша последние две игры забивает. Пенальти заработал, мяч забил и с замены вышел и отличился. Конечно, заслужил право выйти в стартовом составе.
Хотя, нужно отдать должное Дурану. Он эту неделю работал хорошо. Если брать исключительно этот отрезок времени, то он мог выйти в стартовом составе", - сказал Семак "Матч ТВ".

Сегодня, 14 марта, состоится матч в рамках 21-го тура Российской Премьер-Лиги между петербургским "Зенитом" и московским "Спартаком". Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по московскому времени.

В текущем сезоне за сине-бело-голубых Александр Соболев провел 26 матчей, забил 7 голов и отдал 2 результативные передачи.

