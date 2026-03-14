В "Ордабасы" подтвердили переговоры с вингером "Спартака"

Советник президента "Ордабасы" Ермухамед Маулен высказался о возможном трансфере Тео Бонгонды.
Фото: ФК "Спартак"
Советник президента казахстанского клуба заявил, что Тео Бонгонда им интересен.

"Подтверждаю, что футболист "Спартака" Бонгонда нам интересен. Переговоры ведёт лично президент клуба Дархан Кызайбаев.
Хотим выкупить права на Бонгонда, торговались, но на сегодняшний день "Спартак" запрашивает очень большую сумму за трансфер", - сказал Маулен "Чемпионату".

Ранее в СМИ появилась информация, что "Ордабасы" ведет переговоры по трансферу нападающего "Спартака".

Тео Бонгонда выступает за московский клуб с июля 2023 года. Всего за красно-белых правый вингер провел 74 матча, забил 16 голов и отдал 6 результативных передач. Соглашение с игроком рассчитано до конца июня 2026 года. Трансферная стоимость футболиста по версии сайта Transfermarkt составляет 5 миллионов евро.

