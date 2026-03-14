В "Спартаке" сообщили о повреждении Сауся

"Саусь получил небольшое повреждение на тренировке, поэтому не сможет принять участие в игре", - сказал глава пресс-службы клуба Дмитрий Зеленов Metaratings.
Сегодня, 14 марта, состоится матч в рамках 21-го тура Российской Премьер-Лиги между петербургским "Зенитом" и московским "Спартаком". Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по московскому времени.
Владислав Саусь стал игроком красно-белых в конце января 2026 года. В текущем сезоне за клуб правый полузащитник провел 3 матча, голевыми действиями не отличился.