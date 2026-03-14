Сегодня, 14 марта, состоялся матч 2-го тура ЮФЛ между командами U-15 екатеринбургского "Урала" и петербургского "Зенита". Встреча завершилась победой сине-бело-голубых со счетом 7:1.
Савва Семак вышел на замену на 62-й минуте встречи. Футболист не отметился голевыми действиями.
Сергей Семак является главным тренером "Зенита" с конца мая 2018 года. Под его руководством команда провела 324 матча, одержала 204 победы, 60 раз сыграла вничью и потерпела 60 поражений.
Сын Семака дебютировал за "Зенит" U-15 в ЮФЛ
Фото: ЮФЛ