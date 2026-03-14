Сперцян установил рекорд по результативности в РПЛ

Футболист "Краснодара" Эдуард Сперцян в двух сезонах РПЛ оформил 10 или более голов и голевых передач.

Фото: ФК "Краснодар"

Отмечается, что Эдуард Сперцян единственный, кто отличился таким достижением дважды с начала сбора статистики (2009 год).





Сегодня, 14 марта, проходит матч 21-го тура РПЛ между "Краснодаром" и "Сочи". На момент написания текста "быки" ведут со счетом 1:0. Сперцян забил гол на 5-й минуте игры.



Атакующий полузащитник является воспитанником "Краснодара". Всего за клуб футболист провел 171 матч, забил 54 гола и отдал 45 голевых передач.

Яндекс.Новостях и Подписывайтесь на новости футбола от Rusfootball.info в Telegram Гугл.Новостях . Все главные и интересные новости тут Гугл.Новости Яндекс.Новости Телеграм



Сочи