Сегодня (8)
Завтра (7)
Вчера (1)
Российская премьер-лига
Матчи
Таблица
Новости
2025/26
Сочи
1 - 2
1
2
Краснодар
Завершен
Зенит
16:00
Спартак
Не начат
Ростов
18:15
Динамо
Не начат
Балтика
20:30
ЦСКА
Не начат
Первая лига
Матчи
Таблица
Новости
2025/26
СКА-Хабаровск
2 - 2
2
2
Родина
Завершен
КАМАЗ
17:00
Ротор
Не начат
Факел
18:00
Черноморец
Не начат
Спартак Кострома
18:30
Чайка
Не начат
Российская премьер-лига
Матчи
Таблица
Новости
2025/26
Динамо Мх
1 - 0
1
0
Оренбург
Завершен
Российская премьер-лига
Матчи
Таблица
Новости
2025/26
Акрон
14:00
Ахмат
Не начат
Нижний Новгород
16:30
Крылья Советов
Не начат
Рубин
19:00
Локомотив
Не начат
Первая лига
Матчи
Таблица
Новости
2025/26
Урал
11:30
Арсенал Тула
Не начат
Уфа
15:00
Сокол
Не начат
Волга Ул
15:00
Челябинск
Не начат
Шинник
16:00
Енисей
Не начат
Чемпионат Мира 2022
Чемпионат Мира 2022
Министр спорта Ирана: ФИФА должна отнять ЧМ-2026 у США
Сегодня, 14:30
Министр спорта Ирана Ахмад Доньямали высказался о ЧМ-2026.
Фото: Getty Images
"ФИФА должна отнять право проведения чемпионата мира у Соединённых Штатов. Я надеюсь, что условия будут такими, чтобы наша сборная смогла принять участие в чемпионате мира, но на данный момент этих обстоятельств нет", - сказал Доньямали иранскому телеканалу SNN.
Ранее министр спорта Ирана заявил, что национальная команда не примет участие на чемпионате мира 2026 года в США. Причиной послужила военная операция, в результате которой был убит лидер страны и более тысячи граждан.
После данного заявления президент США Дональд Трамп отметил, что не считает присутствие сборной Ирана на турнире уместным.
ЧМ-2026 пройдет летом в США, Канаде и Мексике.
Сборная Ирана
