Министр спорта Ирана: ФИФА должна отнять ЧМ-2026 у США

Министр спорта Ирана Ахмад Доньямали высказался о ЧМ-2026.
Фото: Getty Images
"ФИФА должна отнять право проведения чемпионата мира у Соединённых Штатов. Я надеюсь, что условия будут такими, чтобы наша сборная смогла принять участие в чемпионате мира, но на данный момент этих обстоятельств нет", - сказал Доньямали иранскому телеканалу SNN.

Ранее министр спорта Ирана заявил, что национальная команда не примет участие на чемпионате мира 2026 года в США. Причиной послужила военная операция, в результате которой был убит лидер страны и более тысячи граждан.

После данного заявления президент США Дональд Трамп отметил, что не считает присутствие сборной Ирана на турнире уместным.

ЧМ-2026 пройдет летом в США, Канаде и Мексике.

