Экс-игрок "Спартака" рассказал, за счет чего команда может победить "Зенит"

Бывший игрок "Спартака" Анатолий Коршунов высказался о предстоящем матче команды против "Зенита".
Фото: ФК "Спартак"
Анатолий Коршунов рассказал, что "Спартак" может победить "Зенит" за счет быстрой и стремительной игры в атаке.

"Возможности "Спартака" в этой встрече я вижу в быстрой и стремительной игре в атаке.
Думаю, если Барко разгонится и будет играть с хорошим настроением, "Зениту" придется сложновато. Какое-то внутреннее чувство подсказывает, что "Спартак" не должен проиграть в предстоящем матче", - сказал Коршунов "Матч ТВ".

Сегодня, 14 марта, на "Газпром Арене" состоится матч 21-го тура Российской Премьер-Лиги между московским "Спартаком" и петербургским "Зенитом". Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по московскому времени.

В текущем сезоне за красно-белых в чемпионате России Эсекьель Барко провел 20 матчей, забил 5 голов и отдал 5 голевых передач.

