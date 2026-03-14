Семин ответил, может ли ЦСКА стать чемпионом РПЛ

"ЦСКА явно не взял свои очки, хотя команда нормально готова к сезону. Очки - определяющий фактор, тем более у ЦСКА стояла задача бороться за чемпионство после приобретения новых футболистов.
Не списываю армейцев со счетов, потому что у них хороший состав и есть два сильнейших игрока РПЛ - Кисляк и Глебов", - сказал Семин "РБ Спорту".
На данный момент московский ЦСКА занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 36 очков в 20-ти матчах.
После возобновления сезона Российской Премьер-Лиги подопечные Фабио Челестини провели 2 матча: потерпели поражения в играх против грозненского "Ахмата" (0:1) и московского "Динамо" (1:4).