Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Сочи
0 - 1 0 1
Краснодар1 тайм
Зенит
16:00
СпартакНе начат
Ростов
18:15
ДинамоНе начат
Балтика
20:30
ЦСКАНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
СКА-Хабаровск
2 - 2 2 2
РодинаЗавершен
КАМАЗ
17:00
РоторНе начат
Факел
18:00
ЧерноморецНе начат
Спартак Кострома
18:30
ЧайкаНе начат

Семин ответил, может ли ЦСКА стать чемпионом РПЛ

Бывший тренер "Локомотива" Юрий Семин высказался о выступлении ЦСКА после возобновления сезона.
Фото: ФК ЦСКА
Российский специалист заявил, что ЦСКА все еще участвует в чемпионской гонке РПЛ.

"ЦСКА явно не взял свои очки, хотя команда нормально готова к сезону. Очки - определяющий фактор, тем более у ЦСКА стояла задача бороться за чемпионство после приобретения новых футболистов.

Не списываю армейцев со счетов, потому что у них хороший состав и есть два сильнейших игрока РПЛ - Кисляк и Глебов", - сказал Семин "РБ Спорту".

На данный момент московский ЦСКА занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 36 очков в 20-ти матчах.

После возобновления сезона Российской Премьер-Лиги подопечные Фабио Челестини провели 2 матча: потерпели поражения в играх против грозненского "Ахмата" (0:1) и московского "Динамо" (1:4).

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится