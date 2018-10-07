Олег Терёхин: Проблемы в еврокубках? У нас ЦСКА "Реал" обыгрывает, а "Краснодар" побеждает "Севилью"

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Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Боруссия 2 2 0 0 4 0 +4 6
2 Атлетико 2 2 0 0 5 2 +3 6
3 Брюгге 2 0 0 2 1 4 -3 0
4 Монако 2 0 0 2 1 5 -4 0
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Барселона 2 2 0 0 8 2 +6 6
2 Интер 2 2 0 0 4 2 +2 6
3 Тоттенхэм 2 0 0 2 3 6 -3 0
4 ПСВ 2 0 0 2 1 6 -5 0
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 Наполи 2 1 1 0 1 0 +1 4
2 Ливерпуль 2 1 0 1 3 3 0 3
3 ПСЖ 2 1 0 1 8 4 +4 3
4 Црвена Звезда 2 0 1 1 1 6 -5 1
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Порту 2 1 1 0 2 1 +1 4
2 Шальке 04 2 1 1 0 2 1 1 4
3 Галатасарай 2 1 0 1 3 1 +2 3
4 Локомотив 2 0 0 2 0 4 -4 0
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Аякс 2 1 1 0 4 1 +3 4
2 Бавария 2 1 1 0 3 1 +2 4
3 Бенфика 2 1 0 1 3 4 -1 3
4 АЕК 2 0 0 2 2 6 -4 0
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Лион 2 1 1 0 4 3 +1 4
2 Манчестер Сити 2 1 0 1 3 3 0 3
3 Шахтёр 2 0 2 0 4 4 0 2
4 Хоффенхайм 2 0 0 1 3 4 -1 1
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ЦСКА 2 1 1 0 3 2 +1 6
2 Реал 2 1 0 1 3 1 +2 3
3 Рома 2 1 0 1 5 3 +2 3
4 Виктория 2 0 1 1 2 7 -5 1
Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 Ювентус 2 2 0 0 5 0 +5 6
2 Манчестер Юнайтед 2 1 1 0 3 0 +3 4
3 Валенсия 2 0 1 1 0 2 -2 1
4 Янг Бойз 2 0 0 2 0 6 -6 0

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Олег Терёхин: Проблемы в еврокубках? У нас ЦСКА "Реал" обыгрывает, а "Краснодар" побеждает "Севилью"

Олег Терёхин: Проблемы в еврокубках? У нас ЦСКА "Реал" обыгрывает, а "Краснодар" побеждает "Севилью" Экс-нападающий «Динамо», «Локомотива», «Терека», «Кубани» и сборной России Олег Терёхин после победы железнодорожников в дерби с ЦСКА в интервью корреспонденту портала Rusfootball.info Владиславу Щеколдину прокомментировал исход матча, а также высказался на тему выступления наших команд в еврокубках:

- Матч в принципе катился к ничьей. Что до удаления, что после него. Ни ЦСКА ни «Локомотив» в этом сезоне много не забивают. И эта игра была в принципе была равной. По крайней мере без явного преимущества кого-либо. И без обилия моментов. В этом чемпионате в большинстве матчей все забивают по чуть-чуть. И если бы первым до сетки добил ЦСКА – думаю, тогда победили бы они. А в общем мне казалось что всё и завершится ничьей.

- Однако недавно в матче «Зенит» - «Локомотив» было забито 8 мячей.

- Не забывайте о том, что там «Локомотиву» забили 5. Остальное было уже и не особо важно.

- Как оцениваете эпизод с самим голом?

- Чорлука показал себя с непривычной для всех стороны. Он сыграл нестандартно – такого от него никто не ожидал. И Хеведес забил гол.

- Однако Чорлука весьма большой и высокий. И пяткой только на метр замахивался. Однако никто из защитников ЦСКА не среагировал на его движение.

- Чорлука сыграл весьма нестандартно. А для себя – тем более. И никто этого в принципе не ожидал, да и не поверил бы, пока не увидели это «собственноручно». Плюс, дело ведь не только в Чорлуке – тут ещё и Хеведес крайне быстро подстроился, да как хорошо и плотно пробил. В этой ситуации я даже не могу винить защиту ЦСКА. Это действительно очень хороший гол.

- Защитники не были готовы к такой скорости в атаке?

- Они не были готовы к настолько нестандартным действиям Чорлуки, и к настолько хорошо исполенному завершению полузащитников. Два нестандартных действия – и пожалуйста, получите. А иначе то игра была равной, и так, скорее всего бы и завершилась. Ведь других явных моментов в этом матче не было.

Может быть несколько после «Реала» эмоции на «Локомотив» были где-то уже не те. Но ведь двигался ЦСКА довольно неплохо…

- В ленте новостей много слухов об отставке Семина, который обыграл ЦСКА, слухи об отставке Карреры, и так далее и тому подобное. В том числе и по лидерам турнира. С чем это вы связываете?

- Конечно же, многие бы хотели видеть «Локомотив» выше, чем он сейчас. Но, думаю, сейчас он приблизится. А что касается слухов – они ведь не только про лидеров идут. Были они и про Аленичева, и про Тихонова. В своё время и про Парфенова в «Тосно». Команда 2-3 матча проиграет, и уже журналисты какую-то волну поднимают. Это нормальное явление: кто-то проиграл несколько матчей, и тут-же «кого-то чего-то убирают».

Я не знаю почему журналисты всегда увольняют тренеров! (Смеётся) Оно ведь так всегда и есть. Возьмём топ-клубы. Команда Карреры проиграла важный матч – и понеслось: «Карреру нужно уволить», «из достоверных источников» - и так далее. А кто-то из журналистов вечно из каких-то непонятных источников периодически вечно раздумают, и постоянно кого-то так «увольняют». (смеётся) Но тут тоже ничего страшного нет. В случае с Семиным – он очень и очень опытный тренер. И не из таких ситуаций выходил.

И это ведь также и во всём мире происходит, стоит кому-то проиграть хотя-бы пару матчей. Моуриньо, к примеру, в Англии увольняют и увольняют с самого первого тура (смеётся).

- Извините но Чорлука при большом росте обыгрывает с места на широком шаге, и перед передачей пяткой ещё и на метр замахивается. Не могу себе представить такой щедрости в защите от хороших европейских команд. Может быть поэтому у нас и есть проблемы в еврокубках?

- Я бы не говорил про проблему в еврокубках. У нас ЦСКА «Реал» обыгрывает. А «Краснодар» побеждает «Севилью» Да, у «Локомотива» в Лиге Чемпионов пока-что не складывается – но с «Шальке» ведь игра была равной! Но играл то «Локомотив» хорошо. Так что мы не так уж и плохи в еврокубках. И чемпионат у нас нормальный. Мы ведь говорим о дерби? Вот, мы его получили – «Локомотив» выиграл и начал возвращаться в группу лидеров. Возобновляется интрига. «Рубин» также подтягивается к ведущему пелетону, «Зенит» обыграл «Краснодар» - плотность очень высока, как и интрига турнира. И это ведь на самом деле хорошо!

- Пусть ЦСКА – «Локомотив» и не «Реал» - «Барселона». Но, быть может болельщики всё-таки ожидали от матча большего?

- Повторюсь: была хорошая игра. И думаю, болельщики это приняли. Смотришь чемпионат Испании и видишь: расписывают что идёт суперигра, а на самом то деле матч то получается слабый. Те же лидеры также проигрывают: Мы, к примеру, удивляемся когда «Анжи» обыгрывает «Зенит». А в Испании «Леганес» идёт на последнем месте, а «Барселона» недавно им проиграла. Вот вам пожалуйста.

Да, в испании лига сильнее нашей. Но ведь наш нынешний чемпионат непредсказуем. И этим он и интересен. Тем более он ведь наш. Он родной.
Теги: ЦСКА Локомотив Чорлука Семин Терехин
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