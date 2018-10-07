Олег Терёхин: Проблемы в еврокубках? У нас ЦСКА "Реал" обыгрывает, а "Краснодар" побеждает "Севилью"

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Популярные новости:
|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Боруссия
|2
|2
|0
|0
|4
|0
|+4
|6
|2
|Атлетико
|2
|2
|0
|0
|5
|2
|+3
|6
|3
|Брюгге
|2
|0
|0
|2
|1
|4
|-3
|0
|4
|Монако
|2
|0
|0
|2
|1
|5
|-4
|0
|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Барселона
|2
|2
|0
|0
|8
|2
|+6
|6
|2
|Интер
|2
|2
|0
|0
|4
|2
|+2
|6
|3
|Тоттенхэм
|2
|0
|0
|2
|3
|6
|-3
|0
|4
|ПСВ
|2
|0
|0
|2
|1
|6
|-5
|0
|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очков
|1
|Наполи
|2
|1
|1
|0
|1
|0
|+1
|4
|2
|Ливерпуль
|2
|1
|0
|1
|3
|3
|0
|3
|3
|ПСЖ
|2
|1
|0
|1
|8
|4
|+4
|3
|4
|Црвена Звезда
|2
|0
|1
|1
|1
|6
|-5
|1
|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Порту
|2
|1
|1
|0
|2
|1
|+1
|4
|2
|Шальке 04
|2
|1
|1
|0
|2
|1
|1
|4
|3
|Галатасарай
|2
|1
|0
|1
|3
|1
|+2
|3
|4
|Локомотив
|2
|0
|0
|2
|0
|4
|-4
|0
|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Аякс
|2
|1
|1
|0
|4
|1
|+3
|4
|2
|Бавария
|2
|1
|1
|0
|3
|1
|+2
|4
|3
|Бенфика
|2
|1
|0
|1
|3
|4
|-1
|3
|4
|АЕК
|2
|0
|0
|2
|2
|6
|-4
|0
|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Лион
|2
|1
|1
|0
|4
|3
|+1
|4
|2
|Манчестер Сити
|2
|1
|0
|1
|3
|3
|0
|3
|3
|Шахтёр
|2
|0
|2
|0
|4
|4
|0
|2
|4
|Хоффенхайм
|2
|0
|0
|1
|3
|4
|-1
|1
|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|ЦСКА
|2
|1
|1
|0
|3
|2
|+1
|6
|2
|Реал
|2
|1
|0
|1
|3
|1
|+2
|3
|3
|Рома
|2
|1
|0
|1
|5
|3
|+2
|3
|4
|Виктория
|2
|0
|1
|1
|2
|7
|-5
|1
|Лига Чемпионов УЕФА 2018/2019. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Ювентус
|2
|2
|0
|0
|5
|0
|+5
|6
|2
|Манчестер Юнайтед
|2
|1
|1
|0
|3
|0
|+3
|4
|3
|Валенсия
|2
|0
|1
|1
|0
|2
|-2
|1
|4
|Янг Бойз
|2
|0
|0
|2
|0
|6
|-6
|0
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
23:31
Олег Терёхин: Проблемы в еврокубках? У нас ЦСКА "Реал" обыгрывает, а "Краснодар" побеждает "Севилью"
Олег Терёхин: Проблемы в еврокубках? У нас ЦСКА "Реал" обыгрывает, а "Краснодар" побеждает "Севилью"
22:59
Валерий Масалитин: будем надеяться, что после зимней паузы борьба за чемпионство обострится (1)
Валерий Масалитин: будем надеяться, что после зимней паузы борьба за чемпионство обострится (1)
22:20
Великолепный Хёведес, невезучий Эдер и старательный Чалов: оценки по итогам матча ЦСКА – «Локомотив» (4)
Великолепный Хёведес, невезучий Эдер и старательный Чалов: оценки по итогам матча ЦСКА – «Локомотив» (4)
17:31
Евгений Кафельников: если Максименко, Рассказов, Тимофеев, Ломовицкий и Игнатов наберутся опыта, "Спартак" будет долго доминировать в РПЛ (18)
Евгений Кафельников: если Максименко, Рассказов, Тимофеев, Ломовицкий и Игнатов наберутся опыта, "Спартак" будет долго доминировать в РПЛ (18)
16:47
Максим Деменко: Каррера справляется со своей работой. Не понимаю, почему говорят о возможной отставке (4)
Максим Деменко: Каррера справляется со своей работой. Не понимаю, почему говорят о возможной отставке (4)
Олег Терёхин: Проблемы в еврокубках? У нас ЦСКА "Реал" обыгрывает, а "Краснодар" побеждает "Севилью"
Экс-нападающий «Динамо», «Локомотива», «Терека», «Кубани» и сборной России Олег Терёхин после победы железнодорожников в дерби с ЦСКА в интервью корреспонденту портала Rusfootball.info Владиславу Щеколдину прокомментировал исход матча, а также высказался на тему выступления наших команд в еврокубках:
- Матч в принципе катился к ничьей. Что до удаления, что после него. Ни ЦСКА ни «Локомотив» в этом сезоне много не забивают. И эта игра была в принципе была равной. По крайней мере без явного преимущества кого-либо. И без обилия моментов. В этом чемпионате в большинстве матчей все забивают по чуть-чуть. И если бы первым до сетки добил ЦСКА – думаю, тогда победили бы они. А в общем мне казалось что всё и завершится ничьей.
- Однако недавно в матче «Зенит» - «Локомотив» было забито 8 мячей.
- Не забывайте о том, что там «Локомотиву» забили 5. Остальное было уже и не особо важно.
- Как оцениваете эпизод с самим голом?
- Чорлука показал себя с непривычной для всех стороны. Он сыграл нестандартно – такого от него никто не ожидал. И Хеведес забил гол.
- Однако Чорлука весьма большой и высокий. И пяткой только на метр замахивался. Однако никто из защитников ЦСКА не среагировал на его движение.
- Чорлука сыграл весьма нестандартно. А для себя – тем более. И никто этого в принципе не ожидал, да и не поверил бы, пока не увидели это «собственноручно». Плюс, дело ведь не только в Чорлуке – тут ещё и Хеведес крайне быстро подстроился, да как хорошо и плотно пробил. В этой ситуации я даже не могу винить защиту ЦСКА. Это действительно очень хороший гол.
- Защитники не были готовы к такой скорости в атаке?
- Они не были готовы к настолько нестандартным действиям Чорлуки, и к настолько хорошо исполенному завершению полузащитников. Два нестандартных действия – и пожалуйста, получите. А иначе то игра была равной, и так, скорее всего бы и завершилась. Ведь других явных моментов в этом матче не было.
Может быть несколько после «Реала» эмоции на «Локомотив» были где-то уже не те. Но ведь двигался ЦСКА довольно неплохо…
- В ленте новостей много слухов об отставке Семина, который обыграл ЦСКА, слухи об отставке Карреры, и так далее и тому подобное. В том числе и по лидерам турнира. С чем это вы связываете?
- Конечно же, многие бы хотели видеть «Локомотив» выше, чем он сейчас. Но, думаю, сейчас он приблизится. А что касается слухов – они ведь не только про лидеров идут. Были они и про Аленичева, и про Тихонова. В своё время и про Парфенова в «Тосно». Команда 2-3 матча проиграет, и уже журналисты какую-то волну поднимают. Это нормальное явление: кто-то проиграл несколько матчей, и тут-же «кого-то чего-то убирают».
Я не знаю почему журналисты всегда увольняют тренеров! (Смеётся) Оно ведь так всегда и есть. Возьмём топ-клубы. Команда Карреры проиграла важный матч – и понеслось: «Карреру нужно уволить», «из достоверных источников» - и так далее. А кто-то из журналистов вечно из каких-то непонятных источников периодически вечно раздумают, и постоянно кого-то так «увольняют». (смеётся) Но тут тоже ничего страшного нет. В случае с Семиным – он очень и очень опытный тренер. И не из таких ситуаций выходил.
И это ведь также и во всём мире происходит, стоит кому-то проиграть хотя-бы пару матчей. Моуриньо, к примеру, в Англии увольняют и увольняют с самого первого тура (смеётся).
- Извините но Чорлука при большом росте обыгрывает с места на широком шаге, и перед передачей пяткой ещё и на метр замахивается. Не могу себе представить такой щедрости в защите от хороших европейских команд. Может быть поэтому у нас и есть проблемы в еврокубках?
- Я бы не говорил про проблему в еврокубках. У нас ЦСКА «Реал» обыгрывает. А «Краснодар» побеждает «Севилью» Да, у «Локомотива» в Лиге Чемпионов пока-что не складывается – но с «Шальке» ведь игра была равной! Но играл то «Локомотив» хорошо. Так что мы не так уж и плохи в еврокубках. И чемпионат у нас нормальный. Мы ведь говорим о дерби? Вот, мы его получили – «Локомотив» выиграл и начал возвращаться в группу лидеров. Возобновляется интрига. «Рубин» также подтягивается к ведущему пелетону, «Зенит» обыграл «Краснодар» - плотность очень высока, как и интрига турнира. И это ведь на самом деле хорошо!
- Пусть ЦСКА – «Локомотив» и не «Реал» - «Барселона». Но, быть может болельщики всё-таки ожидали от матча большего?
- Повторюсь: была хорошая игра. И думаю, болельщики это приняли. Смотришь чемпионат Испании и видишь: расписывают что идёт суперигра, а на самом то деле матч то получается слабый. Те же лидеры также проигрывают: Мы, к примеру, удивляемся когда «Анжи» обыгрывает «Зенит». А в Испании «Леганес» идёт на последнем месте, а «Барселона» недавно им проиграла. Вот вам пожалуйста.
Да, в испании лига сильнее нашей. Но ведь наш нынешний чемпионат непредсказуем. И этим он и интересен. Тем более он ведь наш. Он родной.
- Матч в принципе катился к ничьей. Что до удаления, что после него. Ни ЦСКА ни «Локомотив» в этом сезоне много не забивают. И эта игра была в принципе была равной. По крайней мере без явного преимущества кого-либо. И без обилия моментов. В этом чемпионате в большинстве матчей все забивают по чуть-чуть. И если бы первым до сетки добил ЦСКА – думаю, тогда победили бы они. А в общем мне казалось что всё и завершится ничьей.
- Однако недавно в матче «Зенит» - «Локомотив» было забито 8 мячей.
- Не забывайте о том, что там «Локомотиву» забили 5. Остальное было уже и не особо важно.
- Как оцениваете эпизод с самим голом?
- Чорлука показал себя с непривычной для всех стороны. Он сыграл нестандартно – такого от него никто не ожидал. И Хеведес забил гол.
- Однако Чорлука весьма большой и высокий. И пяткой только на метр замахивался. Однако никто из защитников ЦСКА не среагировал на его движение.
- Чорлука сыграл весьма нестандартно. А для себя – тем более. И никто этого в принципе не ожидал, да и не поверил бы, пока не увидели это «собственноручно». Плюс, дело ведь не только в Чорлуке – тут ещё и Хеведес крайне быстро подстроился, да как хорошо и плотно пробил. В этой ситуации я даже не могу винить защиту ЦСКА. Это действительно очень хороший гол.
- Защитники не были готовы к такой скорости в атаке?
- Они не были готовы к настолько нестандартным действиям Чорлуки, и к настолько хорошо исполенному завершению полузащитников. Два нестандартных действия – и пожалуйста, получите. А иначе то игра была равной, и так, скорее всего бы и завершилась. Ведь других явных моментов в этом матче не было.
Может быть несколько после «Реала» эмоции на «Локомотив» были где-то уже не те. Но ведь двигался ЦСКА довольно неплохо…
- В ленте новостей много слухов об отставке Семина, который обыграл ЦСКА, слухи об отставке Карреры, и так далее и тому подобное. В том числе и по лидерам турнира. С чем это вы связываете?
- Конечно же, многие бы хотели видеть «Локомотив» выше, чем он сейчас. Но, думаю, сейчас он приблизится. А что касается слухов – они ведь не только про лидеров идут. Были они и про Аленичева, и про Тихонова. В своё время и про Парфенова в «Тосно». Команда 2-3 матча проиграет, и уже журналисты какую-то волну поднимают. Это нормальное явление: кто-то проиграл несколько матчей, и тут-же «кого-то чего-то убирают».
Я не знаю почему журналисты всегда увольняют тренеров! (Смеётся) Оно ведь так всегда и есть. Возьмём топ-клубы. Команда Карреры проиграла важный матч – и понеслось: «Карреру нужно уволить», «из достоверных источников» - и так далее. А кто-то из журналистов вечно из каких-то непонятных источников периодически вечно раздумают, и постоянно кого-то так «увольняют». (смеётся) Но тут тоже ничего страшного нет. В случае с Семиным – он очень и очень опытный тренер. И не из таких ситуаций выходил.
И это ведь также и во всём мире происходит, стоит кому-то проиграть хотя-бы пару матчей. Моуриньо, к примеру, в Англии увольняют и увольняют с самого первого тура (смеётся).
- Извините но Чорлука при большом росте обыгрывает с места на широком шаге, и перед передачей пяткой ещё и на метр замахивается. Не могу себе представить такой щедрости в защите от хороших европейских команд. Может быть поэтому у нас и есть проблемы в еврокубках?
- Я бы не говорил про проблему в еврокубках. У нас ЦСКА «Реал» обыгрывает. А «Краснодар» побеждает «Севилью» Да, у «Локомотива» в Лиге Чемпионов пока-что не складывается – но с «Шальке» ведь игра была равной! Но играл то «Локомотив» хорошо. Так что мы не так уж и плохи в еврокубках. И чемпионат у нас нормальный. Мы ведь говорим о дерби? Вот, мы его получили – «Локомотив» выиграл и начал возвращаться в группу лидеров. Возобновляется интрига. «Рубин» также подтягивается к ведущему пелетону, «Зенит» обыграл «Краснодар» - плотность очень высока, как и интрига турнира. И это ведь на самом деле хорошо!
- Пусть ЦСКА – «Локомотив» и не «Реал» - «Барселона». Но, быть может болельщики всё-таки ожидали от матча большего?
- Повторюсь: была хорошая игра. И думаю, болельщики это приняли. Смотришь чемпионат Испании и видишь: расписывают что идёт суперигра, а на самом то деле матч то получается слабый. Те же лидеры также проигрывают: Мы, к примеру, удивляемся когда «Анжи» обыгрывает «Зенит». А в Испании «Леганес» идёт на последнем месте, а «Барселона» недавно им проиграла. Вот вам пожалуйста.
Да, в испании лига сильнее нашей. Но ведь наш нынешний чемпионат непредсказуем. И этим он и интересен. Тем более он ведь наш. Он родной.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.