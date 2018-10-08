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Вячеслав Мельников: финансовые проблемы "Анжи" сравнимы с прошлогодним состоянием "Амкара"

Бывший полузащитник и экс-главный тренер "Зенита" Вячеслав Мельников подвел промежуточные итоги чемпионата России.

"Количество скандалов в этом сезоне пока норму не превышает. Финансовые проблемы "Анжи" сравнимы с прошлогодним состоянием "Амкара", у которого все плачевно закончилось. Возникали определенные проблемы и у других клубов. Конфликт Юрия Семина с Ильей Геркусом был и по ходу прошлого – чемпионского сезона. Юрий Павлович выразился, что это помогло команде сплотиться, так что это может играть и положительную роль. Когда уж очень все хорошо, это может усыпить. Так что серьезных происшествий, на мой взгляд, пока не произошло", - цитирует Мельникова "Спорт день за днем".
Теги: Мельников Анжи Амкар
Сегодня, 17:09
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