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Появилось видео драки Кокорина и Мамаева с чиновником

Как уже сообщалось ранее, нападающий "Зенита" Александр Кокорин и полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев избили посетителя московской кофейни.

Футболисты пришли в кофейню сегодня утром и вели себя неподобающим образом. Сотрудники заподозрили, что игроки находятся под воздействием наркотиков, и попытались их угомонить. Когда в конфликт вмешался один из посетителей заведения, футболисты избили его, пустив в ход стулья.

По данным Mash, пострадавшим оказался сотрудник Минпромторга Денис Пак, который возглавляет департамент автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения.

Сегодня, 20:49
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#66  игра  г. Москва (Сегодня, 22:16)
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Цитата: Batman
Иди соси дальше, не отвлекайся, терпила анальная

Кот икнул. И даже пернул,борща нажравшийся раб, сэр? Выпучив черные глаза, пытался доказать коту, что он не негр из Африки, а обыкновенный верблюд из низовьев Нила, где полно страшных крокодилов. Где едят людей и этому вполне рады. Кот вздохнул- вешать как собак на цивилизованных фонарях, сэры.
Регистрация: 23.10.2006 [жалоба]
#65  капля никотина  Москва (Сегодня, 22:16)
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online

Цитата: distemper
а где на этом видео Кокорин и Мамаев? и одеты все слишком легко для октября.

Они что, на метро приехали?

Цитата: Zamba
вам виднее

Просвещайся. Узнай все стороны вольготной жизни. Хотя б издалека.
Регистрация: 3.03.2007 [жалоба]
#64  Zamba  Санкт-Петербург (Сегодня, 22:12)
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: капля никотина
Еще прикол - у пацанов было ровно 2 недели, чтоб успеть вывести наркоту - поэтому прямо после финального свистка, наверно еще в раздевалке закинулись ребята.

И ну кружить по Москоу-Сити!!! Кружим-кружим по району.......

вам виднее


--------------------
Если ты не поддерживаешь нас после поражений или ничьих, нечего нас поддерживать после побед
Регистрация: 20.07.2009 [жалоба]
#63  distemper  SPb (Сегодня, 22:12)
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Болеет за:
«Зенит»
а где на этом видео Кокорин и Мамаев? и одеты все слишком легко для октября.
Регистрация: 5.01.2008 [жалоба]
#62  капля никотина  Москва (Сегодня, 22:11)
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Цитата: avnik
Денис Пак в 2002 году окончил Санкт-Петербургский государственный университет по специальности «Юриспруденция». В период с 2002-го по 2009 год работал помощником депутата и руководителем аппарата комитета по законодательству Заксобрания Санкт-Петербурга. В 2010-2012 годах занимал позицию помощника члена Совета Федерации и советника министра юстиции РФ. С 2012 года и вплоть до нового назначения – директор департамента развития внутренней торговли, легкой промышленности и потребительского рынка Минпромторга (до 2014 года – департамент государственного регулирования внутренней торговли).

Жопа. Свой пацан,питерский, пусть даже и из подползающих.

Возможны показательные варианты. С реальным сроком. Так что я бы на их месте сильно не веселился.

Цитата: Batman
Иди соси дальше, не отвлекайся, терпила анальная

Шурик, фу! Опять вьeбал просроченной сметаны??? Вы вместе с нею забродили, в-унисон.
Регистрация: 3.03.2007 [жалоба]
#61  Batman   (Сегодня, 22:07)
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Болеет за:
ЦСКА
Сибирячок,
Иди соси дальше, не отвлекайся, терпила анальная
Регистрация: 23.09.2018 [жалоба]
#60  Сибирячок   (Сегодня, 22:00)
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Batman
Сибирячок,
Толстая кукла с тобой в ЗАГСЕ расписана. Ты бредишь, тупиздень.

Нажрался как свинья, ты хоть смотри чепушила, кого цитируешь ниже. Я не Charodei laughing

Да срал я на твой толстый башка, подшконочник. В Кстово до сих пор помнят твою жирную жопу.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#59  SVN   (Сегодня, 21:54)
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online

весело отдыхают коко с мамаем,подойти и человека стулом по голове треснуть,и улыбаться....ужас какой то.
Регистрация: 22.10.2016 [жалоба]
#58  vladimirsb  Ростов-на-Дону (Сегодня, 21:53)
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online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Frost_033
Гинер для комплекта к Дзаге этих двух на халяву с радостью прикупит. Как раньше от статьи в армию уходили.

Это вы наркоту собираете в свои ряды- будут секту вместе с Еременко возрождать!!! smile
Регистрация: 21.03.2010 [жалоба]
#57  игра  г. Москва (Сегодня, 21:52)
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online

А удар по имиджу клуба?Вот пусть писдует в Питер и крушит там стулья об ваши головы если у вас это нормально

Имидж ничто. Забудьте это слово раз и навсегда. Какие-то добрые люди , прости господи чтобы не назвать вещи своими именами, обсасывают то что не стоит публиковать. Тут же дети, которым спать давно пора. Стол летел медленно рассекая воздух .
Регистрация: 23.10.2006 [жалоба]
#56  Makc33   (Сегодня, 21:49)
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online

Завтра Орлов выступит с оправдательной речью,сто пудов
Регистрация: 26.09.2018 [жалоба]
#55  avnik  море (Сегодня, 21:48)
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online
Болеет за:
«Спартак»
По данным Mash, пострадавшим оказался сотрудник Минпромторга Денис Пак, который возглавляет департамент автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения.

Странно, почему ему не доверили еще и авиацию?

Денис Пак в 2002 году окончил Санкт-Петербургский государственный университет по специальности «Юриспруденция». В период с 2002-го по 2009 год работал помощником депутата и руководителем аппарата комитета по законодательству Заксобрания Санкт-Петербурга. В 2010-2012 годах занимал позицию помощника члена Совета Федерации и советника министра юстиции РФ. С 2012 года и вплоть до нового назначения – директор департамента развития внутренней торговли, легкой промышленности и потребительского рынка Минпромторга (до 2014 года – департамент государственного регулирования внутренней торговли).


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Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011 [жалоба]
#54  Makc33   (Сегодня, 21:46)
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Цитата: Черный Лис
Цитата: Poshehonec
Опять штрафы, ссылки в дубль...

К футболу это никаким местом. Тут либо 213 статья УК, хулиганка, либо 115, причинение легких телесных повреждений. От крупного штрафа до года исправительных работ.

Что значит никаким?А нарушение спортивного режима ? Коко должен форму набирать же? Не? А удар по имиджу клуба?Вот пусть писдует в Питер и крушит там стулья об ваши головы если у вас это нормально
Регистрация: 26.09.2018 [жалоба]
#53  vladimirsb  Ростов-на-Дону (Сегодня, 21:45)
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online
Болеет за:
ЦСКА
Похоже, что оба распрощались со сборной навсегда...хотя Кокоша может и выплачит прощение, скажет, что это Мамай его заставил...но тут надо много слез и соплей на камеру!!! А так откупятся 100%...у них денег дурных как у дурака фантиков...потом объявят, что это был дружеский розыгрыш....Вот и еще 2 спортсмена готовы стать депутатами!
Регистрация: 21.03.2010 [жалоба]
#52  игра  г. Москва (Сегодня, 21:44)
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online

Подзаборный,ты теперь под бабским ником лижешь яйца 0-7? Берёшь пример с Педрилло с его бабой на аве? И потом кричите,что вы не педерасты

Куриный мозг на всех завис? Меня как кота вовсе не ипут аваторы никаким образом. А раздражают идиоты. Еще . Куриное отродье, кот грязно выругался, объясняя прописные истины- это не мой комп.
Регистрация: 23.10.2006 [жалоба]
#51  GPS   (Сегодня, 21:42)
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Цитата: Сибирячок
Жопа болит до сих пор от 90-х?

Шкурику вчера знатно "расшевелили" незаживающую мозоль... А там прикладывай сметану - не прикладывай...)))

Все, полилось по федеральным каналам. Замять не получится)))
Регистрация: 18.02.2011 [жалоба]
#50  Batman   (Сегодня, 21:40)
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online
Болеет за:
ЦСКА
Сибирячок,
Толстая кукла с тобой в ЗАГСЕ расписана. Ты бредишь, тупиздень.

Нажрался как свинья, ты хоть смотри чепушила, кого цитируешь ниже. Я не Charodei laughing
Регистрация: 23.09.2018 [жалоба]
#49  Черный Лис   (Сегодня, 21:39)
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  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: MAG554
По результатам проверки информации по факту конфликта, произошедшего в одном из кафе Москвы, возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 116 УК РФ «Побои»,

Значит скорее всего получат условные сроки
Регистрация: 24.04.2018 [жалоба]
#48  капля никотина  Москва (Сегодня, 21:38)
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  •  (8)
online

Недостолица как то очень благотворно влияет на людей - пальчики прям сами растопыриваются. Кто только там не быковал - от самых кончено-зашуганных до бодрых и законопослушных иностранцев.

Прямо место что ли такое???
Регистрация: 3.03.2007 [жалоба]
#47  Сибирячок   (Сегодня, 21:38)
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Batman
Сибирячок,
Мамаев воспитанник Торпэдо, ваших подстилок

Слышь, толстая кукла, тогда какого хера ты Спартак ниже приплёл? Жопа болит до сих пор от 90-х?
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#46  Черный Лис   (Сегодня, 21:38)
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Agasphere
Они днюху своего отца и кумира отмечали -- и старались соответствовать.

Скачи, Гриша, скачи. Самотык уже поставлен
Регистрация: 24.04.2018 [жалоба]
#45  Frost_033  Акапулько (Сегодня, 21:37)
  • -1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Гинер для комплекта к Дзаге этих двух на халяву с радостью прикупит.
Регистрация: 14.06.2015 [жалоба]
#44  Старый Друх  Город-Герой Ленинград (Сегодня, 21:37)
  • +2
  •  (4)

По стопам Ионова идут. Только он-то молодой был, а эти два барана...
Регистрация: 17.08.2007 [жалоба]
#43  Agasphere  Москва (Сегодня, 21:33)
  • -4
  •  (6)
online

Цитата: Макс. Р.
Но судя по тому, что они вытворяют уже не в первый раз, у них некоторая задержка в умственном развитии. Плюс - безнаказанность, которая в итоге превращает человека в мразь. До этой стадии они ещё не доползли. Но уверенно у этому двигаются.

Равняются на кого надо. Они днюху своего отца и кумира отмечали -- и старались соответствовать.
Регистрация: 4.09.2013 [жалоба]
#42  stepanmlc   (Сегодня, 21:32)
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
дебилы
естественно отмажутся


--------------------
A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010 [жалоба]
#41  Blessing  Спб (Сегодня, 21:31)
  • -6
  •  (10)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Magmus
со всем согласен кроме сопливых... уже лет по 30, а не по 20... а в 30 лет мозги хоть какие-то уже должны быть...


Ну, ты то тоже не блещешь, вон.. за спартак болеешь, а это диагноз, а ты о мозгах, смешно.


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
#40  golden Axe   (Сегодня, 21:28)
  • +4
  •  (12)
Болеет за:
«Спартак»
уроды
Регистрация: 1.02.2017 [жалоба]
#39  Batman   (Сегодня, 21:23)
  • -3
  •  (11)
online
Болеет за:
ЦСКА
Сибирячок,
Мамаев воспитанник Торпэдо, ваших подстилок
Регистрация: 23.09.2018 [жалоба]
#38  FCD 1923  Истра (Сегодня, 21:23)
  • -2
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Болеет за:
«Динамо» М
Цитата: Черный Лис
Качество супер, ни одного лица не разобрать.

Гопника с культурной- за версту видать.
p.s. Я куею- так бездарно закончить карьеру. Хотя...- в Питере может и прокатит.


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И особо, с большим наслажденьем- я кладу на московский Спартак.
Регистрация: 19.10.2008 [жалоба]
#37  van4ello  Riga (Сегодня, 21:23)
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Публичные люди...два дебила это сила!
Регистрация: 1.02.2018 [жалоба]
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