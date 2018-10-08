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Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Появилось видео драки Кокорина и Мамаева с чиновником
Как уже сообщалось ранее, нападающий "Зенита" Александр Кокорин и полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев избили посетителя московской кофейни.
Футболисты пришли в кофейню сегодня утром и вели себя неподобающим образом. Сотрудники заподозрили, что игроки находятся под воздействием наркотиков, и попытались их угомонить. Когда в конфликт вмешался один из посетителей заведения, футболисты избили его, пустив в ход стулья.
По данным Mash, пострадавшим оказался сотрудник Минпромторга Денис Пак, который возглавляет департамент автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения.
Футболисты пришли в кофейню сегодня утром и вели себя неподобающим образом. Сотрудники заподозрили, что игроки находятся под воздействием наркотиков, и попытались их угомонить. Когда в конфликт вмешался один из посетителей заведения, футболисты избили его, пустив в ход стулья.
По данным Mash, пострадавшим оказался сотрудник Минпромторга Денис Пак, который возглавляет департамент автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения.
Кокорин и Мамаев избивают чиновника Минпромторга в московской “Кофемании”. видео с телеграм-канала Mash pic.twitter.com/DzbI4JM8O4— Rusfootball (@_Rusfootball_) October 8, 2018
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