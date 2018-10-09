Новости партнеров

Василий Конов: по моей информации вопрос о наказании еще не поднимался - в "Зените" все в шоке

Журналист Василий Конов прокомментировал слухи о желании "Зенита" расторгнуть контракт с форвардом Александром Кокориным.

"По моей информации по Кокорину еще никаких решений не принималось.

В клубе все еще не отошли от шока из-за первого сообщения, а тут сразу второе. Идут расследования, звонки, консультации, и вопрос наказания пока даже не поднимался.

Для вынесения наказания нужно знать точно все, что было, нужно пообщаться со всеми, нужно дождаться выводов правоохранительных органов", – написал Конов в своем телеграм-канале.

Телеграм Василия Конова
Теги: Зенит Кокорин
Сегодня, 13:12
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
7
(0)
#7  Ziggy  Йошкар-Ола (Сегодня, 13:51)
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Победоносный Зенит
Вот кому нужен этот скандал?


Палюбасу водителю, которого отмудохали толпой, пиная по голове. После чего толпа пошла дальше бухать и решила избить второго.


--------------------
Со Спартаком с 93-го.
Регистрация: 6.11.2008 [жалоба]
#6  acetophenon  Пискарёвка (Сегодня, 13:45)
  • -3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: trent
всё от бомжовой вседозволенности...на поле тоже ведут себя по хамски, орут на судей, руками машут,

Это ты про спартаковских игроков? Тогда - да, хамство и грязь - это по-свински.
Регистрация: 6.12.2014 [жалоба]
#5  serega_user  serega_user (Сегодня, 13:39)
  • +2
  •  (6)
online
Болеет за:
ЦСКА
Если Зенит себя любит, то вышвырнут Кокошу не задумываясь.
Регистрация: 6.05.2014 [жалоба]
#4  trent   (Сегодня, 13:29)
  • -1
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
всё от бомжовой вседозволенности...на поле тоже ведут себя по хамски, орут на судей, руками машут, особенно аргентинцы стараются...вот и кокорин заразился быдлятиной...
скромнее надо быть и иметь чувство собственного достоинства и уважение к людям...


--------------------
Спартак - навсегда!
Регистрация: 20.03.2012 [жалоба]
#3  Победоносный Зенит  Санкт-Петербург (Сегодня, 13:28)
  • -3
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Вот кому нужен этот скандал?


--------------------
Я видел как унижают спартак 0-5,0-7 и т.д.
Регистрация: 17.09.2017 [жалоба]
#2  robinzen  Санкт_Петербург (Сегодня, 13:27)
  • +1
  •  (7)
online
Болеет за:
«Зенит»
Если в Газпроме и в бизнесе такие тугодумы - то ясно, почему неуклонно падает стоимость их активов...


--------------------
По жизни свинка предназначена для забоя. Не в курсе - только само животное.
Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
#1  suarez   (Сегодня, 13:15)
  • +9
  •  (9)
online
Болеет за:
«Зенит»
Да пора уже из шока выходить и искать нового напа на зимнее окно. Все уже всё поняли.
Регистрация: 25.11.2013 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.