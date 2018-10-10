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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
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Андрей Червиченко: кавказские команды не хотят воспитывать дебилов, но кто-то же должен это сделать
Бывший президент "Спартака" Андрей Червиченко прокомментировал скандал с участием Александра Кокорина и Павла Мамаева.
- О словах адвоката футболистов про "вселенскую кровожадность" к его клиентам:
Это не вселенская кровожадность, а воспаление социальной справедливости. Люди понимают, что доходы этих футболистов точно не соответствуют трудозатратам. У них слишком пренебрежительное отношение к деньгам, а траты на всякую дурь превышают размер заработка очень многих граждан, которые работают в поте лица. Отсюда и поиск социальной справедливости, который покажется кому-то негативом, но всё происходящее - абсолютно заслуженно, на мой взгляд. Если уж тебе повезло в жизни и ты получаешь нереальные деньги - нужно скромнее и тише этим распоряжаться, и главное ещё не трясти этим всем перед носом у людей, у которых в финансовом плане не так всё хорошо.
- Опозорили ли Мамаев и Кокорин российский футбол?
Безусловно, это пятно на отечественном футболе. Это очередной ярлык "придурков" на футболистов, причём большого размера. Если покопаться в этой истории ещё - мне странно поведение игроков, которые вроде как были сильно пьяными, а на видео передвигаются не как пьяные люди. Ещё говорят о наркотиках в организме этих игроков - а это уже призыв к анти-допинговым организациям проверить их. И если в их организме что-то найдут - потом будут орать, что всех предупреждали, и что российские футболисты наркоманы. И это тоже огромный негативный штрих.
- О будущем Кокорина и Мамаева в футболе:
Думаю, если бы мы с вами сделали бы что-то подобное - срок бы мы получили. А вот они вряд ли получат реальный срок. Может, чтобы успокоить общественное воспаление, им дадут условные сроки, ну и какие-нибудь серьёзные материальные компенсации, так и отскочат.
А что касается футбола, то я не вижу как эти поступки должны отразиться на футболе. Они оба играют, и если руководителей клубов и тренерские штабы устраивает, что в их команде выступают алкаши, наркоманы, ну или что там будет доказано... точно неадекватные люди... это уже вопрос к тем, кто им платит зарплату и выпускает их на поле. В последних турах они свою работу выполняли неплохо.
"Урал" заявил о готовности подписать обоих? Помимо команды из Екатеринбурга у нас есть ещё кавказские коллективы, которые смогли бы держать их в узде. Они уже заявили, что не подпишут их? Просто не хотят воспитывать дебилов, но кто-то же должен это сделать. Если в центральной части России не могут объяснить им, что такое уважение к людям, не исключаю, что на Кавказе с этим получше, и в эти пустые головы смогут вбить эти постулаты.
Rusfootball.info
- О словах адвоката футболистов про "вселенскую кровожадность" к его клиентам:
Это не вселенская кровожадность, а воспаление социальной справедливости. Люди понимают, что доходы этих футболистов точно не соответствуют трудозатратам. У них слишком пренебрежительное отношение к деньгам, а траты на всякую дурь превышают размер заработка очень многих граждан, которые работают в поте лица. Отсюда и поиск социальной справедливости, который покажется кому-то негативом, но всё происходящее - абсолютно заслуженно, на мой взгляд. Если уж тебе повезло в жизни и ты получаешь нереальные деньги - нужно скромнее и тише этим распоряжаться, и главное ещё не трясти этим всем перед носом у людей, у которых в финансовом плане не так всё хорошо.
- Опозорили ли Мамаев и Кокорин российский футбол?
Безусловно, это пятно на отечественном футболе. Это очередной ярлык "придурков" на футболистов, причём большого размера. Если покопаться в этой истории ещё - мне странно поведение игроков, которые вроде как были сильно пьяными, а на видео передвигаются не как пьяные люди. Ещё говорят о наркотиках в организме этих игроков - а это уже призыв к анти-допинговым организациям проверить их. И если в их организме что-то найдут - потом будут орать, что всех предупреждали, и что российские футболисты наркоманы. И это тоже огромный негативный штрих.
- О будущем Кокорина и Мамаева в футболе:
Думаю, если бы мы с вами сделали бы что-то подобное - срок бы мы получили. А вот они вряд ли получат реальный срок. Может, чтобы успокоить общественное воспаление, им дадут условные сроки, ну и какие-нибудь серьёзные материальные компенсации, так и отскочат.
А что касается футбола, то я не вижу как эти поступки должны отразиться на футболе. Они оба играют, и если руководителей клубов и тренерские штабы устраивает, что в их команде выступают алкаши, наркоманы, ну или что там будет доказано... точно неадекватные люди... это уже вопрос к тем, кто им платит зарплату и выпускает их на поле. В последних турах они свою работу выполняли неплохо.
"Урал" заявил о готовности подписать обоих? Помимо команды из Екатеринбурга у нас есть ещё кавказские коллективы, которые смогли бы держать их в узде. Они уже заявили, что не подпишут их? Просто не хотят воспитывать дебилов, но кто-то же должен это сделать. Если в центральной части России не могут объяснить им, что такое уважение к людям, не исключаю, что на Кавказе с этим получше, и в эти пустые головы смогут вбить эти постулаты.
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