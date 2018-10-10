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Андрей Червиченко: кавказские команды не хотят воспитывать дебилов, но кто-то же должен это сделать

Андрей Червиченко: кавказские команды не хотят воспитывать дебилов, но кто-то же должен это сделатьБывший президент "Спартака" Андрей Червиченко прокомментировал скандал с участием Александра Кокорина и Павла Мамаева.

- О словах адвоката футболистов про "вселенскую кровожадность" к его клиентам:

Это не вселенская кровожадность, а воспаление социальной справедливости. Люди понимают, что доходы этих футболистов точно не соответствуют трудозатратам. У них слишком пренебрежительное отношение к деньгам, а траты на всякую дурь превышают размер заработка очень многих граждан, которые работают в поте лица. Отсюда и поиск социальной справедливости, который покажется кому-то негативом, но всё происходящее - абсолютно заслуженно, на мой взгляд. Если уж тебе повезло в жизни и ты получаешь нереальные деньги - нужно скромнее и тише этим распоряжаться, и главное ещё не трясти этим всем перед носом у людей, у которых в финансовом плане не так всё хорошо.

- Опозорили ли Мамаев и Кокорин российский футбол?

Безусловно, это пятно на отечественном футболе. Это очередной ярлык "придурков" на футболистов, причём большого размера. Если покопаться в этой истории ещё - мне странно поведение игроков, которые вроде как были сильно пьяными, а на видео передвигаются не как пьяные люди. Ещё говорят о наркотиках в организме этих игроков - а это уже призыв к анти-допинговым организациям проверить их. И если в их организме что-то найдут - потом будут орать, что всех предупреждали, и что российские футболисты наркоманы. И это тоже огромный негативный штрих.

- О будущем Кокорина и Мамаева в футболе:

Думаю, если бы мы с вами сделали бы что-то подобное - срок бы мы получили. А вот они вряд ли получат реальный срок. Может, чтобы успокоить общественное воспаление, им дадут условные сроки, ну и какие-нибудь серьёзные материальные компенсации, так и отскочат.

А что касается футбола, то я не вижу как эти поступки должны отразиться на футболе. Они оба играют, и если руководителей клубов и тренерские штабы устраивает, что в их команде выступают алкаши, наркоманы, ну или что там будет доказано... точно неадекватные люди... это уже вопрос к тем, кто им платит зарплату и выпускает их на поле. В последних турах они свою работу выполняли неплохо.

"Урал" заявил о готовности подписать обоих? Помимо команды из Екатеринбурга у нас есть ещё кавказские коллективы, которые смогли бы держать их в узде. Они уже заявили, что не подпишут их? Просто не хотят воспитывать дебилов, но кто-то же должен это сделать. Если в центральной части России не могут объяснить им, что такое уважение к людям, не исключаю, что на Кавказе с этим получше, и в эти пустые головы смогут вбить эти постулаты.

Rusfootball.info
Теги: Червиченко Мамаев Кокорин
Сегодня, 18:05
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(8)
#6  sheluch  Кёниград (Сегодня, 20:21)
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  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Червя не люблю, но сейчас все по делу
Регистрация: 17.11.2017 [жалоба]
#5  viktortsapkov   (Сегодня, 20:20)
  • -2
  •  (2)

Народ я нарыл способ как без физ. нагрузок и диет сжигать калории и подкачаться дома. Пока опробовал только живот, за две недели убрал пивное пузо и уже проступают кубики, а у жены за неделю ушло пару сантиметров на талии. Мы просто в восторге от этого прибора, вначале не поверили, но решили проверить ведь цена вопроса копеечная. Теперь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал, это лучший подарок. А вычитал о нем в этом блоге ---- https://numl.org/dWq
Регистрация: 10.10.2018 [жалоба]
#4  ajax101  Москва (Сегодня, 19:29)
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
В Российской Федерации есть ФСИН.
Там трудятся неплохие люди.
Их работа - перевоспитывать таких как Кокорин и Мамаев.
Они свою работу любят.
У них получится.
Регистрация: 14.04.2008 [жалоба]
#3  Александр Мишу  Тюмень (Сегодня, 19:19)
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Как ведут себя кавказцы мы это хамство наблюдаем ежедневно, это они у себя дома ведут себя примерно из-за страха наказания. Так что про воспитание не надо ля-ля.
Регистрация: 26.09.2018 [жалоба]
#2  Alter ego   (Сегодня, 18:29)
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Мысли ,в целом, верно излагает
Регистрация: 17.05.2017 [жалоба]
#1  venera  Томская обл.Северск (Сегодня, 18:19)
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
«Краснодар»
классно написано--уважаю blush blush blush
Регистрация: 15.04.2009 [жалоба]
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