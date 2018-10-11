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Следователь назвал три причины для ареста Александра Кокорина

В Тверском суде Москвы проходит заседание по выбору меры пресечения для нападающего "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева.

Как сообщает телеграм-канал Mash, следователь просит арестовать Кокорина по трем причинам:

1. Наличие широких связей в органах власти и денег, которые могут позволить ему скрыться или надавить на свидетелей;

2. Пренебрежение нормами поведения;

3. Наличие неустановленных участников нападения на свободе.
Теги: Кокорин
Сегодня, 19:53
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#19  Ziggy  Йошкар-Ола (Сегодня, 20:58)
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Фонтанка
Тоже непонятно, но понятно же что, всё было спонтанно. Тупо по УК судят, но только не дружков Главного.


Следствию было необходимо, чтобы они сели в СИЗО. Вот и статья с частью посерьёзнее была выбрана. Статью могут после этого суда переквалифицировать обратно в побои или ещё во что-то "в связи с вновь вскрывшимися обстоятельствами". Это даже выход из ситуации. Может Кокорину это и объяснили, то-то он радостный был. Перекантуются пару месяцев в СИЗО. Народный гневЪ схлынет, а там и на свободу под условку, обязательные работы или банальный штраф.


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Со Спартаком с 93-го.
Регистрация: 6.11.2008 [жалоба]
#18  Фонтанка  Питер (Сегодня, 20:36)
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Ziggy
предварительный сговор или организованной группой.

Тоже непонятно, но понятно же что, всё было спонтанно. Тупо по УК судят, но только не дружков Главного.


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- Я начинаю задаваться вопросами: " - Почему к нам , не едут "Битлз"? " ( The Simpsons)
Регистрация: 3.07.2010 [жалоба]
#17  сынок  CCCP (Сегодня, 20:30)
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
младшего кокорина арестовали на 2 месяца вроде
значит сделали его главным
Регистрация: 18.07.2011 [жалоба]
#16  Ziggy  Йошкар-Ола (Сегодня, 20:29)
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Фонтанка
Вот эту вот xрeнь , кто придумал? Он что, руководит бандой , которая может запугать до икоты потерпевших?


Ему часть вторую нарисовали по хулиганке - предварительный сговор или организованной группой.


--------------------
Со Спартаком с 93-го.
Регистрация: 6.11.2008 [жалоба]
#15  Фонтанка  Питер (Сегодня, 20:25)
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
1. Наличие широких связей в органах власти и денег, которые могут позволить ему скрыться или надавить на свидетелей;

2. Пренебрежение нормами поведения;

3. Наличие неустановленных участников нападения на свободе.

Вот эту вот xрeнь , кто придумал? Он что, руководит бандой , которая может запугать до икоты потерпевших? Наверняка, кому-то нужно раздуть эту историю до глобального процесса.


--------------------
- Я начинаю задаваться вопросами: " - Почему к нам , не едут "Битлз"? " ( The Simpsons)
Регистрация: 3.07.2010 [жалоба]
#14  Ziggy  Йошкар-Ола (Сегодня, 20:22)
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Kolpino2
Ты в школе учился? Какое обвинение, сейчас следствие. Или их тройка судит? в последнем случае сразу расстрел.


Сторона обвинения ака обвинение на СУДЕ по выбору меры пресечения. smirk


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Со Спартаком с 93-го.
Регистрация: 6.11.2008 [жалоба]
#13  Kolpino2  Санкт-Петербург (Сегодня, 20:17)
  • -1
  •  (3)

Цитата: Ziggy
Обвинение ещё веселее

Ты в школе учился? Какое обвинение, сейчас следствие. Или их тройка судит? в последнем случае сразу расстрел.
Регистрация: 12.11.2007 [жалоба]
#12  Ziggy  Йошкар-Ола (Сегодня, 20:14)
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Skyline
Зигги. Ты сам то веришь в эту ахинею про опасен? Да его так построят. Что будет пай мальчиком


Так обвинение стандартными формулировками обосновывает всегда. Будь то Кокорин или условный дед 90 лет на каталке, укравший лекарства в доме престарелых.


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Со Спартаком с 93-го.
Регистрация: 6.11.2008 [жалоба]
#11  Volodia379   (Сегодня, 20:10)
  • +2
  •  (4)

Журналюги как с цепи сорвались одна тема Какорин и Мамаев! А что наша сборная вот вот начнет играть ни слова! И они себя называют спортивными журналистами дешевые папараци млять!
Регистрация: 11.04.2016 [жалоба]
#10  Skyline  СПБ (Сегодня, 20:09)
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Зигги. Ты сам то веришь в эту ахинею про опасен? Да его так построят. Что будет пай мальчиком


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Манчини в отставку
Регистрация: 23.05.2007 [жалоба]
#9  Zamba  Санкт-Петербург (Сегодня, 20:09)
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Ziggy
сразу вернётся к преступной деятельности

забивать начнет?)


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Если ты не поддерживаешь нас после поражений или ничьих, нечего нас поддерживать после побед
Регистрация: 20.07.2009 [жалоба]
#8  сынок  CCCP (Сегодня, 20:08)
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Кокорин кстати не раскаивается...

Цитата: Ziggy
Цитата: Skyline
Первый пункт и сразу обсер жидкий.
Все знают где он будет находится


Обвинение ещё веселее высказалось, почему тут не запостили, странно.

Обвинение считает, что нападающий «Зенита» Александр Кокорин опасен для граждан и, если будет на свободе, сразу вернётся к преступной деятельности, в связи с чем просит ареста игрока на два месяца

Кокорин один подошел и стулом двинул...так что статья по сговору группой лиц...заказуха
Регистрация: 18.07.2011 [жалоба]
#7  Ziggy  Йошкар-Ола (Сегодня, 20:05)
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Skyline
Первый пункт и сразу обсер жидкий.
Все знают где он будет находится


Обвинение ещё веселее высказалось, почему тут не запостили, странно.

Обвинение считает, что нападающий «Зенита» Александр Кокорин опасен для граждан и, если будет на свободе, сразу вернётся к преступной деятельности, в связи с чем просит ареста игрока на два месяца


--------------------
Со Спартаком с 93-го.
Регистрация: 6.11.2008 [жалоба]
#6  Zamba  Санкт-Петербург (Сегодня, 20:03)
  • +2
  •  (10)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Skyline
Все знают где он будет находится

видно не врали и точно следак свинья


--------------------
Если ты не поддерживаешь нас после поражений или ничьих, нечего нас поддерживать после побед
Регистрация: 20.07.2009 [жалоба]
#5  46avangard   (Сегодня, 20:01)
  • +6
  •  (8)

Наличие неустановленных участников нападения на свободе

Совсем отупели чтоль? за 5 суток при наличии видео, свидетелей, тго же Кокорина с Мамаевым они не смогли установить участников нападение. Ну это цирк уже, ей богу
Регистрация: 23.02.2018 [жалоба]
#4  идим1986ЦСКА   (Сегодня, 20:00)
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
ЦСКА
Так работайте лучше со свидетелями чтобы на них не давили. Или у чинуши связи слабее, который за 12 лет карьеру себе до небес сделал? У нас для простых смертных,.без связей хер ты сантехником в городскую администрацию устроишься.э, а тут 21 год уже помощник депутата.Или у водилы, связей нет, который возит журналистку с первого канала ещё и с мужем шишкой ФСБ?
Про какие нормы они говорят? Где-то прописан регламент как себя вести на допросе?
Что за дичь, следак несёт?
Регистрация: 10.10.2018 [жалоба]
#3  cska1971  Москва (Сегодня, 19:58)
  • +1
  •  (3)

plast,
Ну, Кокоша взял все на себя и отказывается называть подельников...))
Регистрация: 26.01.2007 [жалоба]
#2  Skyline  СПБ (Сегодня, 19:57)
  • -1
  •  (7)
online
Болеет за:
«Зенит»
Первый пункт и сразу обсер жидкий.
Все знают где он будет находится


--------------------
Манчини в отставку
Регистрация: 23.05.2007 [жалоба]
#1  plast  Спб (Сегодня, 19:55)
  • 0
  •  (4)

т.е. всех остальных даже не арестовали еще? хорошо работают что утт сказать.
Регистрация: 31.07.2010 [жалоба]
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