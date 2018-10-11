Слушания по делу Мамаева задерживаются

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
20:37
МВД про Кокорина и Мамаева: современные методы позволяют найти запрещенные вещества в крови долгое время (4)
МВД про Кокорина и Мамаева: современные методы позволяют найти запрещенные вещества в крови долгое время (4)
20:28
Павел Мамаев зашел в зал суда (1)
Павел Мамаев зашел в зал суда (1)
20:09
Брат Кокорина: по пьяни начали сравнивать Пака с исполнителем "Гангнам стайла", он обиделся и обматерил нас (18)
Брат Кокорина: по пьяни начали сравнивать Пака с исполнителем "Гангнам стайла", он обиделся и обматерил нас (18)
19:28
Психолог, эксперт по анализу поведения: Кокорину и Мамаеву по барабану на общественное мнение и свой статус (17)
Психолог, эксперт по анализу поведения: Кокорину и Мамаеву по барабану на общественное мнение и свой статус (17)
19:07
"Спартак", "Локо" или Мордовия для Мамаева. Большая игра за дешёвого плеймейкера уже началась? (11)
"Спартак", "Локо" или Мордовия для Мамаева. Большая игра за дешёвого плеймейкера уже началась? (11)
16:24
Иностранный журналист - о Кокорине: лицо аморальной беззаботности современного футбола (фото) (19)
Иностранный журналист - о Кокорине: лицо аморальной беззаботности современного футбола (фото) (19)
15:53
"Нас очень жестко оскорбили, и мы сорвались" - Павел Мамаев дал первый комментарий после драк (35)
"Нас очень жестко оскорбили, и мы сорвались" - Павел Мамаев дал первый комментарий после драк (35)
13:51
"Водка - это ужас!" - Кокорин отрицает, что употреблял крепкие спиртные напитки перед драками (32)
"Водка - это ужас!" - Кокорин отрицает, что употреблял крепкие спиртные напитки перед драками (32)
11:47
Интерфакс: установлены все участники драки с участием Кокорина и Мамаева, им предложено добровольно явиться в полицию (4)
Интерфакс: установлены все участники драки с участием Кокорина и Мамаева, им предложено добровольно явиться в полицию (4)
Слушания по делу Мамаева задерживаются
Слушания по делу полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева задерживаются.
При этом дело форварда "Зенита" Александра Кокорина начали рассматривать раньше. У входа в зал суда огромная очередь из журналистов.
Судебный пристав жестко потребовал от журналистов покинуть коридор и спуститься в фойе на первый этаж. Все репортеры спустились вниз. Заседание по делу Мамаева пока не начинается, потому что еще не приехал адвокат. Кокорина отправили в кабинет этажом ниже, на третьем этаже.
"Спорт-Экспресс"
При этом дело форварда "Зенита" Александра Кокорина начали рассматривать раньше. У входа в зал суда огромная очередь из журналистов.
Судебный пристав жестко потребовал от журналистов покинуть коридор и спуститься в фойе на первый этаж. Все репортеры спустились вниз. Заседание по делу Мамаева пока не начинается, потому что еще не приехал адвокат. Кокорина отправили в кабинет этажом ниже, на третьем этаже.
"Спорт-Экспресс"
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.