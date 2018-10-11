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Слушания по делу Мамаева задерживаются

Слушания по делу полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева задерживаются.

При этом дело форварда "Зенита" Александра Кокорина начали рассматривать раньше. У входа в зал суда огромная очередь из журналистов.

Судебный пристав жестко потребовал от журналистов покинуть коридор и спуститься в фойе на первый этаж. Все репортеры спустились вниз. Заседание по делу Мамаева пока не начинается, потому что еще не приехал адвокат. Кокорина отправили в кабинет этажом ниже, на третьем этаже.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Мамаев
Сегодня, 20:08
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