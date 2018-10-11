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В деле Кокорина и Мамаева появился еще один фигурант

В деле нападающего "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева появился еще один фигурант, передает Mash.

Фамилия этого человека Куропаткин. Он разбил машину Виталия Соловчука - водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой.
Теги: Кокорин Мамаев
Сегодня, 20:16
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#1  46avangard   (Сегодня, 20:25)
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Куропаткин? хм а по нему будут высказыватся психологи, эксперты по анализу поведения, Бузова, Жирик, специалист по тюремным наколкам, Соловьевы и прочие? ) а то как-то вниманием прям обделили парнишу. Непорядок. И с работы его уволить надо не забыть за то что опозорил всю страну
Регистрация: 23.02.2018 [жалоба]
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