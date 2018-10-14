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В сети появилось фото задержанного Георгия Тигиева

В сети появилось фото защитника "Крыльев Советов" Георгия Тигиева, который, по данным СМИ, был задержан в Самаре за вождение в пьяном виде.

В текущем сезоне Тигиев провел один матч в Кубке России/

В сети появилось фото задержанного Георгия Тигиева
Теги: Тигиев Крылья Советов Фото
Сегодня, 17:38
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(2)
#2  Ганнибал  Новосибирск (Сегодня, 17:43)
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online
Болеет за:
«Спартак»
да не может быть....................
Регистрация: 20.10.2008 [жалоба]
#1  Ninja   (Сегодня, 17:38)
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online
Болеет за:
ЦСКА
Главный врач «Крыльев Советов» Кюри Чачаев сообщил, что защитник самарской команды Георгий Тигиев, первичный анализ мочи которого показал наличие амфетамина, может быть дисквалифицирован. 23-летний Тигиев, правами на которого владеет московский «Спартак», был задержан самарской полицией утром 14 октября, он находился за рулем автомобиля.

«Амфетамин входит в список психостимуляторов, запрещенных WADA. Разумеется, за его использование возможна дисквалификация. Пока не знаю подробностей — там же могут быть различные препараты, — поэтому сроки и вообще сам факт дисквалификации обсуждать не готов. Но она возможна», — заявил Чачаев в беседе с корреспондентом Sport24.ru Артемом Калининым
Регистрация: 8.10.2018 [жалоба]
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