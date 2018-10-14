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Пресс-служба ГУ МВД по Самарской области: Тигиева проверят на наличие в организме амфетамина

Полковник Сергей Гольдштейн, начальник Отдела информации и общественных связей ГУ МВД России по Самарской области, не подтвердил информацию о том, что в крови защитника "Крыльев Советов" Георгия Тигиева, задержанного по подозрению в управлении автомобилем в нетрезвом виде, обнаружен амфетамин.

- Около 14 часов дня дня сотрудники ГИБДД задержали молодого человека 1995 года рождения. Его подозревают в управлении транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, в его отношении составлен административный протокол и назначена экспертиза, - сказал Гольдштейн.

- Правда ли, что в крови Тигиева обнаружен амфетамин?

- Экспертиза назначена, ее результатов еще нет.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Тигиев
Сегодня, 19:14
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#1  diego milito 22   (Сегодня, 19:22)
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Болеет за:
«Спартак»
По какой же статье КОАП составлен протокол? По подозрению? Полковник, а внятно и доходчиво говорить так и не научился.
Регистрация: 29.03.2018 [жалоба]
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