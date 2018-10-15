"Борщ не зашел, пельмени тоже. А вот гречка - королева" - Мануэл Фернандеш рассказал о жизни в России

Полузащитник "Локомотива" Мануэл Фернандеш рассказал о жизни в России.– Я очень тяжело привыкал к холоду. Не легче мне было и приспособиться к русской еде, потому что она очень сильно отличается от португальской. Это было что-то совершенно новое и незнакомое.– Мне нравится гречка, за годы жизни в России я стал ее фанатом. Я пробовал борщ, но как-то не зашло. Пельмени тоже, гречка – королева– Они очень красивые, но не могу сказать, что самые, потому что я еще не бывал во многих странах мира. Да и вообще мне уже поздно заглядываться на женщин, ведь я женат.