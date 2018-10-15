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"Борщ не зашел, пельмени тоже. А вот гречка - королева" - Мануэл Фернандеш рассказал о жизни в России

Полузащитник "Локомотива" Мануэл Фернандеш рассказал о жизни в России.

– Когда вы приехали в Россию, что вам понравилось/не понравилось?

– Я очень тяжело привыкал к холоду. Не легче мне было и приспособиться к русской еде, потому что она очень сильно отличается от португальской. Это было что-то совершенно новое и незнакомое.

– Какое блюдо вас удивило вас больше всего?

– Мне нравится гречка, за годы жизни в России я стал ее фанатом. Я пробовал борщ, но как-то не зашло. Пельмени тоже, гречка – королева

– Россиянки – самые красивые женщины в мире?

– Они очень красивые, но не могу сказать, что самые, потому что я еще не бывал во многих странах мира. Да и вообще мне уже поздно заглядываться на женщин, ведь я женат.




"Реальное время"
Теги: Фернандеш Локомотив
Сегодня, 12:01
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5
(3)
#5  iDEAD  Череповец (Сегодня, 14:06)
  • 0
  •  (0)

Домашнего не ел , скорее ресторанный . От того и проблема )
Регистрация: 29.03.2013 [жалоба]
#4  foxship  Стая бандерлогов (Сегодня, 13:36)
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Локомотив»
Да и вообще мне уже поздно заглядываться на женщин, ведь я женат.

Мое мнение такое:
Если мужчина перестает заглядываться на красивых женщин, то это конец, и тогда жена начнет заглядываться на других мужчин.


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Я один из них.
Регистрация: 4.09.2009 [жалоба]
#3  Antip7   (Сегодня, 13:27)
  • -1
  •  (1)

Цитата: brysy
Не дай бог присматриваться к женскому полу в Германии и во Франции, все как на подбор, страсти неописуемой, у нас девки что надо.

Нормальные там девки, там уже давно метисок куча.. да и сами немки совсем не страшные, как многие их описывают.
Регистрация: 29.08.2016 [жалоба]
#2  brysy  москва (Сегодня, 12:50)
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Не дай бог присматриваться к женскому полу в Германии и во Франции, все как на подбор, страсти неописуемой, у нас девки что надо.
Регистрация: 7.05.2018 [жалоба]
#1  dimon_1973  ULMM (Сегодня, 12:07)
  • +6
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
На женщин заглядываться никому не рано и никогда не поздно :)))
Регистрация: 8.02.2011 [жалоба]
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