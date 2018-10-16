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"Ко мне подошла английская бабушка, и я слушал ее с гордостью" - Черчесов рассказал о случае после ЧМ-2018

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, как изменилось отношение к стране после проведения чемпионата мира.

"Отношение к России изменилось во все мире. Все это отмечают, даже далекие от футбола люди

Был один случай: когда стоял возле автобуса, ко мне подошла англичанка лет 80. Она меня узнала и начала говорить не про сборную, а про Россию, про красивый турнир, про наши города и наших людей. Я слушал и гордился", — сказал Черчесов.

"Россия 24"
Теги: Черчесов Сборная России
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#1  капля никотина  Москва (Сегодня, 21:00)
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Это на каком языке он "слушал и гордился"? Еще от шамкающей бабушки 80-и лет??

Пuздит и не краснеет. Максимум что понял Стас - поднятый вверх большой палец и восклицание "Окей!". Ну а неуемная фантазия уже дальше додумает про города и все такое.
Регистрация: 3.03.2007 [жалоба]
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