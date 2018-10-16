"Ко мне подошла английская бабушка, и я слушал ее с гордостью" - Черчесов рассказал о случае после ЧМ-2018

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, как изменилось отношение к стране после проведения чемпионата мира."Отношение к России изменилось во все мире. Все это отмечают, даже далекие от футбола людиБыл один случай: когда стоял возле автобуса, ко мне подошла англичанка лет 80. Она меня узнала и начала говорить не про сборную, а про Россию, про красивый турнир, про наши города и наших людей. Я слушал и гордился", — сказал Черчесов.