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Федор Чалов: самый стеснительный в ЦСКА – Марио. А самый компанейский - Дзагоев

Нападающий ЦСКА Федор Чалов ответил на вопросы о своих партнерах по команде.

"Чаще всех пихает, как самый старший, Набабкин. Он же главный шутник. У него куча шуток, за ним только записывать.

Самый сильный удар у Игоря Акинфеева, наверное. Лучшая подача с фланга у Щенникова, очень хорошие кроссы делает.

Человек-подкат? Марио Фернандес. У нас много в том сезоне, кто головой хорошо играл, а сейчас Никита Чернов хорошо играет.

Самый умный? У нас команда не из глупых ребят. Самый умный - Костя Кучаев. У него голова большая.

Главный трудоголик? У нас все трудолюбивые. Если назвать самого – Кучаев. Больше всех ест Дзагоев, он же самый компанейский и улыбчивый.

Самый стеснительный в ЦСКА Марио. Самый жесткий - Акинфеев", – сказал Чалов.

Пресс-служба ЦСКА
Теги: ЦСКА Чалов Кучаев Марио Фернандес Дзагоев
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