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Станислав Черчесов: если бы не Мутко, меня бы сожгли уже раз десять

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о сотрудничестве с руководством РФС.

"Мы концентрируемся на своей работе. Нам хорошо работается в тесной связке. С Алаевым (и.о. главы РФС) никаких расхождений во взглядах нет. Вопросы обсуждаем вместе, встречаемся. Мне комфортно с нынешней командой в РФС.

С Мутко мы также плотно работали. Если бы он не поддерживал, меня бы сожгли, наверное, раз десять, как одного известного исторического персонажа", – сказал Черчесов.

"Россия 24"
Теги: Черчесов Мутко
Сегодня, 19:52
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4
(2)
#4  Пивовед  Кёнигсбергщина (Сегодня, 20:35)
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Blessing
Зенит самодостаточная команда, и подтверждала это из года в год.


когда Мутко, президент фк зенит, лично запретил лазурной сестрии проходить допинг-контроль после матча с Торпедо в марте 2002 года..


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
#3  Blessing  Спб (Сегодня, 20:11)
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Пивовед
то есть, ты самолично подтверждаешь, что все ваши чемпионства- это исключительно заслуга Мутко, контролировавшего внутренний чемпионат, бывшего президента фкзенит.....

Дурак что ли..., Зенит самодостаточная команда, и подтверждала это из года в год. Свиньи из года в год, подтверждали другое.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
#2  Пивовед  Кёнигсбергщина (Сегодня, 20:06)
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Blessing
Да, Саламыч, Виталий Леонтич так тебя защищал, что даже потерял контроль над внутренним чемпионатом в 2017 году, единственный косяк в его работе.


то есть, ты самолично подтверждаешь, что все ваши чемпионства и медальки- это исключительно заслуга Мутко, контролировавшего внутренний российский чемпионат , бывшего президента фкзенит .....


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
#1  Blessing  Спб (Сегодня, 20:01)
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Да, Саламыч, Виталий Леонтич так тебя защищал, что даже потерял контроль над внутренним чемпионатом в 2017 году, единственный косяк в его работе.


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
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