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Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
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От краха Германии до успехов Украины и Грузии. Всё, что нужно знать о Лиге наций
Пауза, вызванная матчами сборных, подходит к концу. В Лиге наций близится окончание первого этапа, определились лидеры и аутсайдеры. Rusfootball.info изучил происходящее в лигах и группах, чтобы составить картину.
Лига А. Сложности Германии, скучная Италия, перестрелки Англии и Хорватии
Естественно, что наибольшее внимание приковано к матчам элитной группы А, в которую угодили 12 команд. Участников разбили на четыре группы по три команды в каждой. Несмотря на более-менее предсказуемые результаты, в этой лиге есть и свои сюрпризы.
Главная новость – крайне неудачное выступление немецкой сборной. Если после краха на чемпионате мира в России ещё были мысли о неудачном стечении обстоятельств в «Бундестим», то теперь можно смело говорить о полномасштабном кризисе. С июля сборная Германии провела четыре матча, одержав победу лишь в одном: в товарищеской встрече была обыграна сборная Перу.
В Лиге наций немцы набрали в трёх турах лишь одно очко, стартовав с ничьей со сборной Франции. Октябрьский отрезок турнира немцы провалили, проиграв Нидерландам (0:3) и Франции (1:2). Французы уже практически гарантировали себе первое место, им нужно теперь не проиграть голландцам в заключительном матче. В то же время «трёхцветные» могут сохранить за собой первое место и в том случае, если Нидерланды не обыграют Германию. Для «Бундестим» матч с «оранжевыми» и вовсе станет битвой за выживание: сейчас подопечные Йоахима Лёва близки к тому, чтобы отправиться в Лигу B. Напомним, что худшая команда группы опускается дивизионом ниже.
В группе 2 уже определился первый неудачник. Сборная Исландии никак не может подтвердить свои амбиции после чемпионата Европы 2016 года. Исландцы потерпели три поражения с общим счётом 1:11. Очевидно, что элитный дивизион им в настоящее время не подходит. В следующем розыгрыше турнира исландцы начнут свой путь в Лиге B.
Первое место в этой группе с большой долей вероятности достанется бельгийцам. Они обыграли и Исландию, и Швейцарию. Но нужно учитывать, что бронзовым призёрам чемпионата мира ещё предстоит провести повторный матч с представителями страны банков и часов.
В группе 3 элитной лиги Португалия даже без Криштиану Роналду добилась 100% результата. Пока португальцы хоть и без особого блеска, но дело своё делают. В обоих матчах команда победила с минимальным преимуществом в счёте. Тем временем сборная Италии, которую возглавил Роберто Манчини, пытается восстановить пошатнувшееся реноме. Пока наблюдать за этой командой поклонникам итальянского футбола непросто. Итальянцы совсем мало забивают и мало пропускают. Понятно, что Манчини действует строго по итальянским канонам футбола, пытаясь выстроить игру в обороне. Главное, что бывший тренер «Зенита» уже сохранил прописку своей команды в Лиге А. Даже если Польша сравняется с Италией по очкам, «скуадра адзурра» будет выше по личным встречам.
Четвёртая группа Лиги А, пожалуй, самая весёлая. Англичане и испанцы устроили перестрелку, закончившуюся гостевой победой представителей Великобритании со счётом 3:2. До этого уже испанцы нанесли сопернику гостевое поражение. На этом празднике жизни лишней пока выглядит Хорватия. Вице-чемпионы мира шокировали неудачей в игре испанцами, когда «шашечные» проиграли со счётом 0:6. Тем не менее, подопечные Златко Далича ещё даже не лишились (математических) шансов на первое место в группе! В то же время у них есть неплохие шансы на сохранение прописки в элитном дивизионе, нужно лишь с любым счётом обыграть англичан.
Лига 2. Триумф Украины, успехи России, фиаско ирландцев
В Лиге 2 уже определился первый триумфатор, который в следующем розыгрыше перейдёт в элитную компанию. Сборная Украины добилась 100% результата в матчах с чехами и словаками, досрочно выиграв свою группу. Подопечные Андрея Шевченко выиграли все три матча с минимальным перевесом, но этого оказалось вполне достаточно. Чехам и словакам теперь предстоит в очном поединке выявить худшего в этой группе. Самое удивительное, что при таких раскладах матч Словакия – Украине не имеет турнирного значения ни для одной из команд. Даже если словаки победят, они лишь сравняются с чехами по очкам, но будут уступать за счёт личной встречи. И всё равно всё будет решаться в очной встрече братских народов.
Пока всё удачно складывается и для российской сборной. Подопечные Станислава Черчесова дважды обыграли Турцию и сыграли вничью со Швецией, сделав хороший задел на переход в элитную лигу. Теперь для сохранения первого места в группе будет достаточно лишь не проиграть Швеции в заключительном матче.
Впрочем, возможно, что этот матч уже не будет иметь значения для россиян. Это произойдёт в том случае, если Турция обыграет Швецию в домашнем матче.
Близка к переходу в Лигу А и сборная Боснии и Герцеговины. Пока боснийцы идут без потерь очков, набрав 9 баллов в трёх матчах. Но теоретически их ещё могут нагнать австрийцы, которые пока набрали только 3 очка. Оба соперника «поживились» за счёт представителей Северной Ирландии. Участник чемпионата Европы 2016 года потерпел два поражения. Теперь ирландцы лишь чудом смогут избежать понижения в классе.
В четвёртой группе борьбу за повышение ведут Уэльс и Дания, сборная Ирландии в этой тройке оказалась лишней. Ирландцы сумели выстоять в домашнем матче с Данией, но затем уступили Уэльсу. Теоретически они ещё могут избежать вылета, но шансы на это небольшие. По всей видимости, судьба путёвки в Лигу 1 будет решаться в очной встрече Дании и Уэльса, которая состоится в валлийской столице.
Лига C. Безупречные финны, крах Словении и Литвы
В лиге C пока ещё ни одна из команд не гарантировала себе повышение в классе. Связано это с тем, что здесь сразу в трёх группах по четыре команды, а не по три. При таких раскладах всё будет решаться в заключительных турах, которые пройдут в ноябре.
В первой группе Израиль, Шотландия и Албания устроили междусобойчик, в котором чуть лучше дела пока обстоят у Бибраса Натхо и компании. Представители Израиля набрали шесть очков, но не сумели избежать поражения: в гостях они уступили албанцам. В то же время Албания проиграла Шотландии, а затем ещё и потерпела поражение от Израиля в ответной встрече. Пока в этой группе всё очень запутанно, остаётся лишь ждать развязки.
Во второй группе настоящую сенсацию преподнесли финны. Кто мог подумать, что северяне, оказавшись в одной группе с Грецией, Венгрией и Эстонией после четырёх туров будут возглавлять турнирную таблицу со 100% результатом? К тому же, финская команда отметилась впечатляющей статистикой: сборная страны Суоми не пропустила ни одного мяча, хотя и забивает пока немного. В оставшихся матчах с Венгрией и Грецией финнам будет достаточно набрать одно очко, чтобы сохранить за собой первое место. В то же время эстонцам поможет только чудо: пока соседи очень близки к переходу в низшую лигу.
В группе 3 сюрпризом стало неудачное выступление словенцев. Пока они набрали лишь одно очко, сыграв на своём поле вничью с Кипром. Похоже, что Словения составит компанию Эстонии в списке неудачников этой лиги. А за первое место в этом квартете борьбу ведут Норвегия и Болгария. Примечательно, что ни у одной из команд нет преимущества по личным встречам: они обменялись домашними победами с одинаковым счётом 1:0.
Очень ровным получился состав участников четвёртой группы. Казалось, что сербы здесь должны превратиться в гегемонов, но они лишь на очко опережают представителей Черногории и на два – Румынии. Лишним в квартете стала сборная Литвы, потерпевшая четыре поражения с общим счётом 2:9. Математические шансы на спасение у прибалтийских футболистов ещё есть, но вряд ли кто-то верит в чудо.
Лига D. Грузия – на повышение, Чиполина стал творцом истории Гибралтара
В Лиге аутсайдеров уже появился первый триумфатор. Главное европейское футбольное болото покинет Грузия, одержавшая четыре победы в своей группе. Теперь грузинских футболистов уже никому не догнать: ближайший преследователь отстал на семь очков. Учитывая, что из групп Лиги D вылетать уже некуда, оставшиеся матчи здесь, по сути, превращаются в товарищеские. Главная интрига – кто окажется хуже, Латвия или Андорра.
Во второй группе сборная Беларуси неожиданно столкнулась с серьёзными проблемами. Белорусские футболисты хоть пока и идут без поражений и даже пропущенных мячей, всё равно пропустили вперёд Люксембург. Представители карликового государства одержали три победы при одном поражении, а Беларусь подвели две ничьих с Молдовой. Теперь всё решится в заключительных матчах, ключевой для Беларуси будет гостевая игра с Люксембургом. Отметим и «достижения» сборной Сан-Марино, проигравшей четыре матча с общим счётом 0:13.
В группе 3 борьбу за повышение в классе ведут сборные Косово и Азербайджана. Обе команды пока идут без поражений, но азербайджанцы трижды сыграли вничью против двух ничьих и двух побед косоваров. Отметим, что на финише турнира сборная Косово будет у себя принимать Азербайджан. Видимо, развязка наступит именно тогда.
Главными героями четвёртой группы стали футболисты из Гибралтара. Конечно, вряд ли им удастся добиться повышения в классе, но они уже сотворили историю. Гибралтар не мог победить в 22 официальных матчах! Но на этой неделе гибралтарцы отметились настоящим «дублем», победив в гостях Армению и дома – Лихтенштейн! В обоих случаях главным героем становился Джозеф Чиполина. В матче с Арменией он реализовал пенальти, а в игре с Лихтенштейном – забил победный гол. После этих успехов Гибралтар поднялся на второе место в своей группе, а лидирует – Макeдония, набравшая 9 очков.
? Like buses...— Sporting Life Football (@SportingLifeFC) October 16, 2018
? Gibraltar wait ages for a competitive victory, and then two come along in the space of a week!pic.twitter.com/a6gZCjS82o
Радость гибралтарцев
Видимо, первое место в этом квартете разыграют Македония и Армения, которые разделяют три очка.
Напомним, что после окончания группового этапа победители своих групп ещё и сыграют в стадии плей-офф. Победитель мини-турнира каждой лиги получит путёвку в финальную часть чемпионата Европы 2020 года.
Фото - Sports.ru, таблицы - Soccerway.com
Антон Мозговой, Rusfootball.info.
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