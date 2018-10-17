Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Как поступить с Кокориным и Мамаевым? (речь о футболе)
Показать все опросы

Новости партнеров

Евгений Бушманов: я правильно выпустил Мелкадзе, а не Чалова. Федя зависим от команды

Главный тренер молодёжной сборной России Евгений Бушманов прокомментировал решение не выпускать Фёдора Чалова на поле в проигранном матче с Сербией.

— Говорят, что футболисты хорошие, а тренер плохой? Каждый имеет право на свое мнение. Я не могу это комментировать.

У нас всегда в каждом матче выходил состав, который на данный момент был сильнейшим. В игре с Сербией было принято решение поставить Мелкадзе. До сих пор считаю, что это было правильное решение. На тот момент мы полагали, что Мелкадзе будет предпочтительнее. Это наш нападающий номер один в отборочном цикле, он забивал. И ту самую игру с Сербами провел хорошо. А мы, еще раз скажу, играли с преимуществом.

Изначально, еще до матча, мне было понятно, что начнутся такие вопросы. Потому что Федя играет за ЦСКА, забивает в Премьер-Лиге. Но поймите – у Чалова бомбардирские качества, он их демонстрирует, но он очень командный игрок. Федя зависим от команды. Он не такой форвард, который берет мяч, обыгрывает двоих-троих и создает гол из ничего. Свою эффективность Чалов показывает тогда, когда вписан в коллективную игру, когда партнеры его понимают, когда он понимает партнеров.

Неслучайно в октябре Федя провел оба матча и в каждом был хорош, забивал. Потому что получилась «армейская» связка. В сентябре этой связки не существовало в природе в принципе! Обляков тогда только перешел в ЦСКА, Ахметов набирал форму, а до этого не играл чуть ли не целый год в «Рубине». И мы не стали его привлекать в команду тогда, потому что вряд ли бы сыграл хорошо. А сейчас ребята провели месяц в клубе, сыгрались, начали друг друга понимать – и мы сделали на них ставку.

Меня обвиняют в том, что формирую состав из интересов агентов? Просто интересно, кто высказывает такие предположения. Как говорится, на ком шапка горит, тот и кричит… Это совершенно непонятные для меня слухи. Кто хотя бы чуть-чуть меня знает, прекрасно понимает, что это невозможно. Полная чушь, — цитирует Бушманова Чемпионат.
Теги: Чалов Молодежная сборная России Бушманов Мелкадзе
Вчера, 23:54
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
2
(2)
#2  Ninja   (Сегодня, 00:07)
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
Сказочник куев. Была связка Чалов-Жамалетдинов, так ты обоих не вызывал или на лавке держал.

А то, что командный игрок, это грех оказывается. Всем Вагнерами Лав нужно быть)
Регистрация: 8.10.2018 [жалоба]
#1  tiki  Москва (Вчера, 23:59)
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
ЦСКА
Он не такой форвард, который берет мяч, обыгрывает двоих-троих и создает гол из ничего.

про все игры говорить не стану, но во многих он именно это и делал.
да, в плане кпд исполнения моментов - ему еще расти.но на то это и молодежка
а так Ахметов, Обляков, Чалов - да все видели что это тройка создает моменты.Не задача Чалова тащить моменты с нуля. его задача - реализация. по крайней мере на этом уровне
И ОН С НЕЙ СПРАВИЛСЯ!ТАК ЧТО НЕ НАДО ЛЯ ЛЯ
обделался - ну тупо признай


--------------------
Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.