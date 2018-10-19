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Александр Головин: русских особо не любят за рубежом, особенно футболистов

Полузащитник "Монако" Александр Головин считает, что российских футболистов за рубежом не ждут. Об этом он рассказал на стриме во время игры в PUBG.

"Русских за границей особо не ждут, - сказал россиянин. - Нас особо не любят за рубежом, особенно футболистов. Создается впечатление (о российских футболистах - прим.), что они либо пьют, либо играют без мотивации, либо ради денег", - сказал Головин.

22-летний россиянин перешел в "Монако" из ЦСКА перед началом сезона. В текущем сезоне он провел пять матчей за команду и сделал одну голевую передачу.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Головин Монако
Сегодня, 01:37
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#1  Odyssey  Санкт-Петербург (Сегодня, 02:51)
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online
Болеет за:
«Зенит»
Ну отчасти так оно и есть. Вон Мамай с Кокером получили зарплату и пошли бухать сразу
Регистрация: 27.08.2008 [жалоба]
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