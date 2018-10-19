Ерохин и Анюков перед матчем с "Динамо" тренируются отдельно от команды

Футболисты "Зенита" Александр Ерохин и Александр Анюков перед матчем с "Динамо" занимаются отдельно от команды.Ерохин пропустил матчи сборной России в Лиге наций со Швецией (0:0) и Турцией (2:0) из-за травмы колена. Он получил повреждение в игре РПЛ с "Краснодаром" (2:1).О характере повреждения Анюкова ничего неизвестно.