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Ерохин и Анюков перед матчем с "Динамо" тренируются отдельно от команды

Футболисты "Зенита" Александр Ерохин и Александр Анюков перед матчем с "Динамо" занимаются отдельно от команды.

Ерохин пропустил матчи сборной России в Лиге наций со Швецией (0:0) и Турцией (2:0) из-за травмы колена. Он получил повреждение в игре РПЛ с "Краснодаром" (2:1).

О характере повреждения Анюкова ничего неизвестно.

Sport24
Теги: Динамо Ерохин Анюков Зенит
Сегодня, 14:44
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