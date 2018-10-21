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Олег Иванов: слава Богу мы выстояли!

Полузащитник "Ахмата" Олег Иванов после матча с "Краснодаром" (1:0) пообщался с журналистами, передает корреспондент Rusfootball.info.

- Ваши комментарии по матчу?

- С "Краснодаром" в гостях всегда тяжело играть. Это быстрая команда, которая не прощает ошибок. Была установка сыграть построже в обороне и вылетать в контратаки. Считаю, что на протяжении 80 минут мы ничего не дали создать сопернику, лишь в концовке немного подсели.

- Почему матч получился таким грубым?

- Это все таки футбол. Каждый хотел победить.

- Как вам удалось выстоять в концовке?

- Ну они поменяли защитника. Стали оказывать более давление не нас. Мы старались не прижиматься, но все равно им удалось организовать какой-то навал. Слава Богу выстояли!

Rusfootball.info
Теги: Ахмат Краснодар Иванов
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