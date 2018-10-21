Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Популярные новости:
Опрос:
Как поступить с Кокориным и Мамаевым? (речь о футболе)
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
21:20
Андрей Червиченко: судьи пытаются прибить "Зенит". Адриано заслуживал удаления больше Дриусси (6)
Андрей Червиченко: судьи пытаются прибить "Зенит". Адриано заслуживал удаления больше Дриусси (6)
19:50
Михаил Левашов - об оскорбительных кричалках фанатов "Спартака": давно не слышал таких приятных слов (1)
Михаил Левашов - об оскорбительных кричалках фанатов "Спартака": давно не слышал таких приятных слов (1)
18:11
Бранислав Иванович: во время наших матчей постоянно возникают непонятные ситуации с судьями (10)
Бранислав Иванович: во время наших матчей постоянно возникают непонятные ситуации с судьями (10)
17:07
Константин Рауш: было без разницы, что там у "Зенита", лидер ли он. Выходили биться (видео) (2)
Константин Рауш: было без разницы, что там у "Зенита", лидер ли он. Выходили биться (видео) (2)
16:51
Самоликвидация Дриусси, неистовство Ивановича, спасение Шунина. Оценки за "Динамо" – "Зенит" (2)
Самоликвидация Дриусси, неистовство Ивановича, спасение Шунина. Оценки за "Динамо" – "Зенит" (2)
Олег Иванов: слава Богу мы выстояли!
Полузащитник "Ахмата" Олег Иванов после матча с "Краснодаром" (1:0) пообщался с журналистами, передает корреспондент Rusfootball.info.
- Ваши комментарии по матчу?
- С "Краснодаром" в гостях всегда тяжело играть. Это быстрая команда, которая не прощает ошибок. Была установка сыграть построже в обороне и вылетать в контратаки. Считаю, что на протяжении 80 минут мы ничего не дали создать сопернику, лишь в концовке немного подсели.
- Почему матч получился таким грубым?
- Это все таки футбол. Каждый хотел победить.
- Как вам удалось выстоять в концовке?
- Ну они поменяли защитника. Стали оказывать более давление не нас. Мы старались не прижиматься, но все равно им удалось организовать какой-то навал. Слава Богу выстояли!
Rusfootball.info
- Ваши комментарии по матчу?
- С "Краснодаром" в гостях всегда тяжело играть. Это быстрая команда, которая не прощает ошибок. Была установка сыграть построже в обороне и вылетать в контратаки. Считаю, что на протяжении 80 минут мы ничего не дали создать сопернику, лишь в концовке немного подсели.
- Почему матч получился таким грубым?
- Это все таки футбол. Каждый хотел победить.
- Как вам удалось выстоять в концовке?
- Ну они поменяли защитника. Стали оказывать более давление не нас. Мы старались не прижиматься, но все равно им удалось организовать какой-то навал. Слава Богу выстояли!
Rusfootball.info
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.