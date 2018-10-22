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Сергей Хусаинов: удаление Дриусси – смелое решение Иванова. Возможно, он больше не будет судить "Зенит"
Арбитр ФИФА Сергей Хусаинов в очередном интервью корреспонденту портала Rusfootball.info Владиславу Щеколдину разобрал ряд эпизодов в 11-м туре РПЛ, а также высказался о изменении тенденций в российском судействе.
- Что можете сказать о работе арбитров в одиннадцатом туре РПЛ?
- Вы знаете, за исключением момента с пенальти в матче «Краснодар» - «Ахмат», остальные матчи прошли без косячков, что могли бы повлиять на исходы матчей. Но и тут не столько косяк, сколько нерешительность арбитра следовать до конца правилам футбола. Не смотря на футболки.
К примеру, вторая желтая карточка в матче «Динамо» - «Зенит». В этом случае арбитр абсолютно оправдано её показал. Как мне кажется, в этом туре арбитры как-раз и почувствовали, что необходимо быть предельно последовательными в принятии подобных решений. Ведь допуская определённые симпатии, особенно по отношению к игрокам команд что играют в еврокубках – это оборачивается вполне заслуженными наказаниями в Лиге Чемпионов и Лиге Европы. Ведь тут у судей совсем другая позиция по отношению к правилам игры. Авторитет арбитра именно в следовании правил игры.
Пока был перерыв на матчи сборных прошла информация, что глава коллегии судей Александр Егоров пояснил своим подчинённым, что если ранее как-то могли не обращать внимания на нарушения вида «наступил на ногу», «слегка зацепил» - то теперь давайте в этом плане действовать последовательнее. Но ведь такого что «наступил на ногу – это не нарушение»… такого ведь в правилах никогда и не было. Сейчас это прошло как рекомендация для арбитров на основании анализа последних матчей – более решительно действовать в подобных случаях.
- Что скажите о пенальти в ворота «Спартака»?
- Детский пенальти. Защитник «Спартака» толкнул в спину игрока, владеющего мячом. Никаких вопросов тут нет, и быть не может.
- Есть у вас какие-то вопросы по судейству в матче «Спартак» - «Арсенал»?
- Нет. Была интересная игра. Для судейства она была не сложной. Недавно, примерно месяц назад Вилкова не поставили на матч – он планировался на игру «Зенит» - «Спартак». Но его сняли с этой игры, поскольку он натворил дел во встрече 5 тура "Енисей" - "Крылья Советов". Но неожиданно для футбольных экспертов его вернули, и поставили на неплохую игру. Даже ваш коллега, Михаил Борзыкин, высказывался по этому поводу. Как же так, что Вилков вдруг опять появляется, да не где ни будь, а в матче «Спартака»?
И было такое предположение что он словно всегда судит против «Спартака». В этом же матче Вилков отработал предельно внимательно. Так, чтобы ни у кого не было никаких нареканий.
- Демонстративно непредвзятое судейство?
- Он просто судил то, что есть. Нарушение есть? Есть. При этом нужно отдать должное «Арсеналу» - в команде ведётся очень хорошая работа. И в том, и в этом году эта команда играет. Выигрывает или проигрывает неважно – но она играет в футбол. Да, у них есть определённый потолок возможностей. Но пока у них есть силы - они играют как могут. И голы в этом матче забивали прекрасные.
При этом для многих очевидно, что нынешний Комбаров врядли соответствует «Спартаку». И Кутепов находится на пределе своих возможностей. Помню что когда Кутепов только начинал играть, Ари был в аренде в «Локомотиве». И тогда, ещё за месяц до игры он высказывался: «я забивал «Спартаку» за «Краснодар», обязательно забью и за «Локомотив». Это было за месяц до матча. Может быть ты этого и не читал, но ведь кто-то мог тебе об этом рассказать? О том что идёт такая мотивация на «Спартак». И в результате при счёте 0:0 «Локомотив» подаёт угловой, Кутепов стоит рядом с Ари. И, будучи выше того на полторы головы, посмотрел и отвернулся от нападающего.
Ну подойди ты к Ари, спроси «как погода?». Он ведь тебя предупредил что будет изо всех сил стремиться забить именно «Спартаку». И что вы думаете? Кутепов отпускает Ари, и тот забивает мяч головой. И «Локомотив» побеждает. А ведь тогда Кутепов рассматривался как кандидат в сборную страны. И даже попал в неё. Но когда я увидел, как он действовал против Испании, или против полуживого Саллаха… Хорошо что на Чемпионате Мира судьи были к нам, как к хозяевам более-менее лояльны. Но ведь он буквально заваливался в штрафной вместе с нападающими соперников. Обнимал форварда, и вместе с ним падал на землю: ни себе, ни людям. Но всё это лишь до поры до времени.
И вот сегодня «Арсенал» и использовал эту слабую сторону обороны «Спартака». Ведь на самом деле Кутепов – слабый игрок. Это не его вина, но его беда. Также как и Васин, что в своё время приходил в ЦСКА. Правда Кутепов моложе. Я говорю о том, что эти ребята то не виноваты – просто очень часто на позициях центральных защитников у нас в стране играют легионеры. А в молодёжке как ты наберёшься необходимого опыта? Тут нужен напарник-дядька, что сможет вовремя подсказать как действовать в той или иной игровой ситуации.
В этом плане в советское время был очень хорош дублирующий состав, где восстанавливались игроки после травм. И с их помощью наигрывалась, набиралась опыта и молодёжь. А тут – сразу выходи и давай. Так, увы, не у всех получается.
- Как в общем оцениваете «Спартак»? Или же нынешний футбол – трагедия одной-двух ошибок одного или двух защитников?
- А почему происходят ошибки? Соперник на поле начинает давить на определённые слабые стороны оппонента, и тот начинает ошибаться больше. Ведь на самом деле уровень игры команд в РПЛ сейчас примерно одинаков. И в этой ситуации, если один из футболистов выпадает – неважно по какой причине: невыспался, плохо себя чувствует... – ты оказываешься в по-сути равной игре, но уже имея на одного полевого игрока меньше.
Исключение тут – лишь некие самобытные высококлассные игроки. В основном – легионеры. И они иногда спасают в таких ситуациях. Но обычно мы и получаем то, что видели на поле. Плюс, давайте не забывать что футбол – это игра, где лучшим нужно быть на поле не когда-то, а прямо здесь и сейчас. Нужно быть готовым к тому, чтобы быть хорошим именно на эти полтора часа, и именно что к назначенному времени.
- Об игре в меньшинстве: у «Зенита» был удалён Дриусси. Что скажите о его второй, и что важнее – первой желтой карточке?
- Первое предупреждение – это чисто ситуация на усмотрение арбитра. Он решил, что карточка тут должна быть. А второе предупреждение – чисто неуважительное отношение к игре. При этом Дриусси ведь осознанно и наглядно это делал. Было очевидное движение с целью заблокировать розыгрыш штрафного.
Мне незадолго до вас звонил другой журналист, и спрашивал «а мог ли судья, зная про наличие первой желтой карточки – не давать тут вторую?». Давайте попробуем абстрагироваться и рассмотреть эту ситуацию со стороны: да, конечно, судья мог и так поступить. Мог и «не заметить», мог «не обратить внимания». Можно было обратить внимание на то, в какой футболке играет футболист. Но ведь такое ничего общего с судейством не имеет.
Ведь когда судья выходит на поле с целью именно что соблюдать правила игры по отношению к обеим командам – он просто не мог пройти мимо явного, осознанного и открытого нарушения правил игры. Всем ведь понятно что игрок хотел помешать быстрому розыгрышу мяча, дабы команда успела перестроить свои оборонительные построения. Но, как-минимум, можно было хотя-бы как-минимум не делать это столь явно? Хотя бы стать спиной к бьющему?
Но когда ты акцентировано делаешь движение с целью заблокировать розыгрыш штрафного – ты очевиднейшим образом совершаешь тактический фол. И просто не оставляешь судье выбора. Вдобавок, думать о наличии желтой карточки у игрока ведь должен думать в первую очередь не судья, а сам игрок. И исходить в подобных ситуациях из этого. Это было чёткое, умышленное нарушение правил. И тут не было никакого «на выбор» судьи. Если бы рефери не дал тут карточку – он бы просто не вышел на следующую игру.
Хотя, учитывая политическую ситуацию в нашем футболе, должен отметить что это смелое решение арбитра. Может так случиться, что больше этого судьи на матчах «Зенита» не будет.
Но давайте также подумаем и вот о чем: да, можно было сделать так, чтобы судья «не увидел» этого нарушения. Но кто от этого выиграет? Ведь тогда это вполне могло стать началом ситуации, аналогичной с Акинфеевым, когда он на пустом месте получил в еврокубках удаление. А «Зениту» через пару дней самому играть в еврокубках.
Мы уже ранее подробно разбирали эту ситуацию. Тоже самое и с Дриусси. Ты игрок, и знаешь что у тебя уже есть желтая карточка. Тем более за тоже неспортивное поведение. Зачем повторно и наглядно нарушать тоже самое правило? Тут решение судьи было абсолютно оправдано.
Вы знаете, когда я ещё не представлял себе что буду футбольным арбитром, будучи мальчишкой увлекался футболом и хоккем. И увлекался спортивными журналами. И там мы читали про, например, НХЛ. Я помню, был такой в «Монреаль Канадиенс» нападающий Пит Маховлич. И ему задают вопрос «бывает же что вас жестко встретил защитник. Почему вы сдерживаете себя и не отвечаете сразу?». На что он сказал «Конечно это обидно. Несправедливо. И что самое неприятное – защитник не наказан. Но я-то прекрасно понимаю – если отвечу прямо сейчас, арбитр накажет меня прямо сейчас. А у меня ещё 4 игры с ним в сезоне. Вот я и откладываю это на потом. На следующие игры».
Перенося на ситуацию с Дриусси. Ты имеешь уже желтую карточку – зачем ты сразу-же опять обостряешь ситуацию то?
- В недавнем интервью с Андреем Червиченко тот высказался что «Зенит» сейчас придерживают судьи. А в матчах «Спартака» - наоборот, ставят штрафные на позиции, с которых хорошо бьёт Фернандо. Что вы по этому поводу думаете?
- Это мнение недалеко от действительности. Судьи учитывают цвет майки игроков.
- «Спартаку» помогают?
- Да. Такое было. Не было фола? Придумывают фол. Так было и в этом, и в прошедшем чемпионате. Особенно в домашних матчах.
- Не совсем понятно: с одной стороны, вы говорите о политической ситуации вокруг «Зенита», а с другой – соглашаетесь с тем что «Зенит» придерживают рефери. Как это понимать?
- Видимо, сейчас судьи поставлены судейским корпусом в такие рамки, что если раньше они ряд эпизодов пропускали, то теперь по ним принимают решения. Если раньше было некое «снисхождение», то теперь, возможно – сказали «нет ребята, никакого снисхождения. Только чай и никаких поблажек».
- То есть вы имеете в виду, что раньше к «Зениту» было снисхождение, а теперь его судят на общих основаниях?
- Да, именно. Раньше «Зенит» судили лояльно, и даже давали пенальти, что и близко не было. А сейчас просто судят то, что есть. По тем самым «странным эпизодам» я всегда предлагал провести эксперимент – попробуйте развернуть его в другие ворота.
Как-то раз я в интервью по поводу одного из подобных моментов высказался в СМИ следующим образом «если бы такой же пенальти был поставлен в ворота «Зенита», то уже на следующий день на москве-реке стоял бы крейсер «Аврора», и его пушки были бы нацелена на дом футбола».
Пенальти должен быть очевиден и понятен для всех. А когда возникает спорный момент – лучший способ понять про предвзятость судейства – развернуть ситуацию между командами в обратную сторону. Особенно в ситуациях, когда решения принимаются в пользу не только «Зенита», а всех «авторитетных команд».
На сегодняшний день есть чёткое ощущение, что судьи участвуют в игре. Хотя должны быть лишь сторонними наблюдателями, и помогать футболистам не выходить за правила игры. А когда они становятся участниками игры, и помогают одним или другим командам – это уже не футбол. Плюс, тут возникает вопрос – судья ведь не сам на игру приходит. Его назначают. А тут по результатам уже вопросы к руководству судейского комитета.
- Представим себе следующую картину: команду судей ставим 17-й в турнирную таблицу, а в список очков им записываем все те решения, когда рефери кому-то помог их из соперников заработать. Например помог кому-то наиграть на ничью? 1 очко для судей. Помог выиграть – 3 очка судьям. На ваш взгляд при подобном анализе – команда судей была бы в середине, внизу или вверху турнирной таблицы РПЛ?
- Чтобы получить такую картинку нужно провести действительно большую аналитическую работу. У меня сейчас нет таких данных. Но, по крайней мере по моим ощущениям если убрать из нынешней турнирной таблицы все «странные» решения судей что повлияли на очки – расположение команд было бы несколько другим. По крайней мере если провести анализ всех судейских ошибок, думаю, что турнирная таблица выглядела бы совсем по-другому.
Но это ведь не только в этом чемпионате. Да и не только в нашем такая ситуация. Почти всегда и везде, скажем так – приоритет судьями отдаётся как правило ведущим командам. Судьи часто им симпатизируют.
В моей практике был такой эпизод: во Владикавказе я судил матч с «Камазом». Во главе «Алании» тогда был Валерий Газзаев. И на последних минутах первого тайма назначил пенальти в ворота хозяев. Тогда капитан команды Трапанец подходит ко мне и говорит: «Григорьич, мы где играем? Нас во Владикавказе никогда так не судили. Мы даже и к штрафной не могли подойти» (Смеётся). Ну, говорю «идите и бейте пенальти. Он был».
- Боялся что его убьют?
- (Смеётся) Не знаю чего он боялся, но команда гостей дрогнула: как это бить пенальти на выезде во Владикавказе? Это был либо 97, либо 95-й год. Даже не помню забили ли они тогда или нет. Но что самое интересное – команду гостей во втором тайме словно подменили. И они проиграли.
Что ещё было забавно: в перерыве тогда иду с поля по холлу стоит амбал, и глядя мне в глаза говорит «Зарэжу». Я иду в судейскую, и начинаю переодеваться. Заходит комиссар матча и спрашивает «Сергей, а что происходит?» «Да ничего говорю я. Переодеваюсь. На второй тайм судить не пойду. Мне там один угрожал зарезать – вот пусть он идёт и судит».
Что тут началось… Прибегает начальник команды «Брат, я тебе клянусь – ни один волосок с тебя не упадёт». В общем переоделся обратно и доработал матч. Правда команду гостей словно подменили.
- Вы серьёзно собирались не выводить команды на второй тайм?
- Ну как. Нужно же было доходчиво и наглядно объяснить людям что это всё серьёзно. Многие ведь считают, что всё это – лишь хиханьки на хаханьки. Я лишь показал им что вы может быть и можете так себя вести с кем угодно. Но только не со мной. Вот такой вот нехороший человек Хусаинов.
Кстати, потом мне из той-же «Алании» говорили «Сергей, при этом мы знаем что если играем на выезде, и ты судишь – что предвзятого к нам судейства не будет».
А так, конечно, имеют место быть фактам, когда идут определённые симпатии тем или иным командам со стороны судей. Это объективно существует.
- Как оцениваете судейство в матче «Краснодар» - «Ахмат»?
- Вы знаете, в эпизоде, когда нападающий стоя спиной к воротам и защитник вступили в единоборство за катившийся рядом мяч – тут был прихват со стороны защитника. Игрок обороны повалил на себя нападающего. Если бы было нарушение со стороны нападающего – то движение было бы сделано вперёд. Чтобы левой рукой убрать защитника как матрёшку с пути, и овладеть мячом. А поскольку движение было с усилием назад, в сторону ворот… тут с большой, очень большой долей вероятности можно говорить о том, что нарушал правила именно что защитник.
Нейтрально – объективно это ведь был фол. Перенеси его в центр поля – какие тут могут быть вопросы? Или представим себе, что тут в атаке был бы «Зенит» или «Спартак»…
Рефери Мешков тем и отличается по своей манере судейства, что может свистеть на нарушение правил в той ситуации, где это делает арбитр-первоклассник. А что касается стратегических оперативных решений в горячих точках футбольного поля… Тут, простите, но как говорят в армии - нужны яйца. Нужен характер. А тут начинается страх: где? Кто? Как? И всё подобное, и прочее.
Эта осторожность в судействе мешает футболистам. Они ведь при этом не могут понять – каких принципов им нужно придерживаться в игре. Получается что можно валить в своей штрафной площади. А потом выходишь на другой матч, при другом рефери – и получаешь за это по полной…
Это ведь после судейства Мешкова нынешний глава судейского комитета Александр Егоров давал интервью, где породил следующее определение «Судья молодец, судил по понятиям». Что это значит? В одном эпизоде не дам нарушение, и в другом – также.
Тут реакция главного тренера «Краснодара» на мой взгляд оправдана. Ведь судья своими действиями на поле сушил игру. Он свистел очевидные нарушения в тех ситуациях, когда можно было и не прерывать игру, а дать возможность команде продолжать свою атаку. Но для этого нужно хорошо разбираться в футболе. А фиксировать словно инспектор ДПС каждый факт нарушения – на это способен абсолютно любой более-менее грамотный арбитр.
В этом конкретном эпизоде пенальти в ворота «Ахмат» был. И его можно было смело назначать. Уверен что будь эта ситуация в центре поля – арбитр даже ни секунды не раздумывая определил бы нарушение правил. Но это штрафная площадь. И тут нужно иметь характер.
- Позиция судьи позволяла определить нарушение?
- Абсолютно. У него была хорошая позиция для того, чтобы определить нарушение правил. Он не был закрыт игроком, находился на позиции левого полусреднего. Плюс, тут ведь не было молниеносного развития событий. Был ряд передач на фланге, после чего прорыв в центре. Судья тут по-сути наблюдал за развитием событий не в динамике, а стоя на месте. Это идеальная для судьи позиция. Ты никуда не бежишь, а словно смотришь за эпизодом по телевизору. Нужно лишь быть внимательным.
- Нет ли проблемы в судействе Мешкова в том, что уже зафиксировав множество мелких и необязательных фолов, засушив игру в самом начале матча, под конец он уже просто боится определять нарушения?
- Вы знаете, лучшее судейство — это когда арбитра на поле практически не видно. И когда мы про него даже и не вспоминаем. И хороший судья старается ограничиться минимально необходимым количеством свистков. Нет, конечно, если ситуация на поле накаляется, и пошла грубость – её нужно осадить. Но в матче «Краснодар» - «Ахмат» этого не было. Да, были нарушения. Но ведь можно свистнуть и в пользу нарушителя. Так, чтобы самому нарушающему правила игроку оказалось это на руку. Был фол, игра остановлена – и мы успеваем перестроиться.
И класс арбитра заключается именно в том, что, видя перед собой тактический фол, если мяч остаётся у атакующей команды – не спешить давать свисток. А применять отложенные штрафы. Но чтобы работать так – нужно знать не только правила футбола, но и понимать философию этой игры.
- Так не главная ли проблема судьи Мешкова в том, что поскольку этих свистков вначале матча было уже было множество – он опасается в конце игры «лишний раз что-то зафиксировать»?
- Это, и это в матче прослеживалось. Сначала он много свистел, потом снизил планку. А что делать потом? Уже игроки задаются вопросами «а почему вначале свистел буквально всё, а теперь – не свистишь?» И это уже само по себе заводит и провоцирует игроков на излишние эмоции. Ничейный результат для Мешкова в матче – это самый лучший результат. По манере, по характеру его судейства – чтобы ни одна из команд не имела преимущества на поле, и претензий за его пределами.
А тут гости удачно забивают, а хозяева на всех порах летят отыгрываться. И тут в самом конце возникает эта ситуация. И по идее любой арбитр тут должен был бы фиксировать фол. Но Мешков был психологически не готов к этому. На мой взгляд он не готов к подобным решениям в экстремальной ситуации. Его манера судейства гораздо лучше подходит для матчей команд, что спокойно перекатывают мяч слева-направо.
Rusfootball.info
- Что можете сказать о работе арбитров в одиннадцатом туре РПЛ?
- Вы знаете, за исключением момента с пенальти в матче «Краснодар» - «Ахмат», остальные матчи прошли без косячков, что могли бы повлиять на исходы матчей. Но и тут не столько косяк, сколько нерешительность арбитра следовать до конца правилам футбола. Не смотря на футболки.
К примеру, вторая желтая карточка в матче «Динамо» - «Зенит». В этом случае арбитр абсолютно оправдано её показал. Как мне кажется, в этом туре арбитры как-раз и почувствовали, что необходимо быть предельно последовательными в принятии подобных решений. Ведь допуская определённые симпатии, особенно по отношению к игрокам команд что играют в еврокубках – это оборачивается вполне заслуженными наказаниями в Лиге Чемпионов и Лиге Европы. Ведь тут у судей совсем другая позиция по отношению к правилам игры. Авторитет арбитра именно в следовании правил игры.
Пока был перерыв на матчи сборных прошла информация, что глава коллегии судей Александр Егоров пояснил своим подчинённым, что если ранее как-то могли не обращать внимания на нарушения вида «наступил на ногу», «слегка зацепил» - то теперь давайте в этом плане действовать последовательнее. Но ведь такого что «наступил на ногу – это не нарушение»… такого ведь в правилах никогда и не было. Сейчас это прошло как рекомендация для арбитров на основании анализа последних матчей – более решительно действовать в подобных случаях.
- Что скажите о пенальти в ворота «Спартака»?
- Детский пенальти. Защитник «Спартака» толкнул в спину игрока, владеющего мячом. Никаких вопросов тут нет, и быть не может.
- Есть у вас какие-то вопросы по судейству в матче «Спартак» - «Арсенал»?
- Нет. Была интересная игра. Для судейства она была не сложной. Недавно, примерно месяц назад Вилкова не поставили на матч – он планировался на игру «Зенит» - «Спартак». Но его сняли с этой игры, поскольку он натворил дел во встрече 5 тура "Енисей" - "Крылья Советов". Но неожиданно для футбольных экспертов его вернули, и поставили на неплохую игру. Даже ваш коллега, Михаил Борзыкин, высказывался по этому поводу. Как же так, что Вилков вдруг опять появляется, да не где ни будь, а в матче «Спартака»?
И было такое предположение что он словно всегда судит против «Спартака». В этом же матче Вилков отработал предельно внимательно. Так, чтобы ни у кого не было никаких нареканий.
- Демонстративно непредвзятое судейство?
- Он просто судил то, что есть. Нарушение есть? Есть. При этом нужно отдать должное «Арсеналу» - в команде ведётся очень хорошая работа. И в том, и в этом году эта команда играет. Выигрывает или проигрывает неважно – но она играет в футбол. Да, у них есть определённый потолок возможностей. Но пока у них есть силы - они играют как могут. И голы в этом матче забивали прекрасные.
При этом для многих очевидно, что нынешний Комбаров врядли соответствует «Спартаку». И Кутепов находится на пределе своих возможностей. Помню что когда Кутепов только начинал играть, Ари был в аренде в «Локомотиве». И тогда, ещё за месяц до игры он высказывался: «я забивал «Спартаку» за «Краснодар», обязательно забью и за «Локомотив». Это было за месяц до матча. Может быть ты этого и не читал, но ведь кто-то мог тебе об этом рассказать? О том что идёт такая мотивация на «Спартак». И в результате при счёте 0:0 «Локомотив» подаёт угловой, Кутепов стоит рядом с Ари. И, будучи выше того на полторы головы, посмотрел и отвернулся от нападающего.
Ну подойди ты к Ари, спроси «как погода?». Он ведь тебя предупредил что будет изо всех сил стремиться забить именно «Спартаку». И что вы думаете? Кутепов отпускает Ари, и тот забивает мяч головой. И «Локомотив» побеждает. А ведь тогда Кутепов рассматривался как кандидат в сборную страны. И даже попал в неё. Но когда я увидел, как он действовал против Испании, или против полуживого Саллаха… Хорошо что на Чемпионате Мира судьи были к нам, как к хозяевам более-менее лояльны. Но ведь он буквально заваливался в штрафной вместе с нападающими соперников. Обнимал форварда, и вместе с ним падал на землю: ни себе, ни людям. Но всё это лишь до поры до времени.
И вот сегодня «Арсенал» и использовал эту слабую сторону обороны «Спартака». Ведь на самом деле Кутепов – слабый игрок. Это не его вина, но его беда. Также как и Васин, что в своё время приходил в ЦСКА. Правда Кутепов моложе. Я говорю о том, что эти ребята то не виноваты – просто очень часто на позициях центральных защитников у нас в стране играют легионеры. А в молодёжке как ты наберёшься необходимого опыта? Тут нужен напарник-дядька, что сможет вовремя подсказать как действовать в той или иной игровой ситуации.
В этом плане в советское время был очень хорош дублирующий состав, где восстанавливались игроки после травм. И с их помощью наигрывалась, набиралась опыта и молодёжь. А тут – сразу выходи и давай. Так, увы, не у всех получается.
- Как в общем оцениваете «Спартак»? Или же нынешний футбол – трагедия одной-двух ошибок одного или двух защитников?
- А почему происходят ошибки? Соперник на поле начинает давить на определённые слабые стороны оппонента, и тот начинает ошибаться больше. Ведь на самом деле уровень игры команд в РПЛ сейчас примерно одинаков. И в этой ситуации, если один из футболистов выпадает – неважно по какой причине: невыспался, плохо себя чувствует... – ты оказываешься в по-сути равной игре, но уже имея на одного полевого игрока меньше.
Исключение тут – лишь некие самобытные высококлассные игроки. В основном – легионеры. И они иногда спасают в таких ситуациях. Но обычно мы и получаем то, что видели на поле. Плюс, давайте не забывать что футбол – это игра, где лучшим нужно быть на поле не когда-то, а прямо здесь и сейчас. Нужно быть готовым к тому, чтобы быть хорошим именно на эти полтора часа, и именно что к назначенному времени.
- Об игре в меньшинстве: у «Зенита» был удалён Дриусси. Что скажите о его второй, и что важнее – первой желтой карточке?
- Первое предупреждение – это чисто ситуация на усмотрение арбитра. Он решил, что карточка тут должна быть. А второе предупреждение – чисто неуважительное отношение к игре. При этом Дриусси ведь осознанно и наглядно это делал. Было очевидное движение с целью заблокировать розыгрыш штрафного.
Мне незадолго до вас звонил другой журналист, и спрашивал «а мог ли судья, зная про наличие первой желтой карточки – не давать тут вторую?». Давайте попробуем абстрагироваться и рассмотреть эту ситуацию со стороны: да, конечно, судья мог и так поступить. Мог и «не заметить», мог «не обратить внимания». Можно было обратить внимание на то, в какой футболке играет футболист. Но ведь такое ничего общего с судейством не имеет.
Ведь когда судья выходит на поле с целью именно что соблюдать правила игры по отношению к обеим командам – он просто не мог пройти мимо явного, осознанного и открытого нарушения правил игры. Всем ведь понятно что игрок хотел помешать быстрому розыгрышу мяча, дабы команда успела перестроить свои оборонительные построения. Но, как-минимум, можно было хотя-бы как-минимум не делать это столь явно? Хотя бы стать спиной к бьющему?
Но когда ты акцентировано делаешь движение с целью заблокировать розыгрыш штрафного – ты очевиднейшим образом совершаешь тактический фол. И просто не оставляешь судье выбора. Вдобавок, думать о наличии желтой карточки у игрока ведь должен думать в первую очередь не судья, а сам игрок. И исходить в подобных ситуациях из этого. Это было чёткое, умышленное нарушение правил. И тут не было никакого «на выбор» судьи. Если бы рефери не дал тут карточку – он бы просто не вышел на следующую игру.
Хотя, учитывая политическую ситуацию в нашем футболе, должен отметить что это смелое решение арбитра. Может так случиться, что больше этого судьи на матчах «Зенита» не будет.
Но давайте также подумаем и вот о чем: да, можно было сделать так, чтобы судья «не увидел» этого нарушения. Но кто от этого выиграет? Ведь тогда это вполне могло стать началом ситуации, аналогичной с Акинфеевым, когда он на пустом месте получил в еврокубках удаление. А «Зениту» через пару дней самому играть в еврокубках.
Мы уже ранее подробно разбирали эту ситуацию. Тоже самое и с Дриусси. Ты игрок, и знаешь что у тебя уже есть желтая карточка. Тем более за тоже неспортивное поведение. Зачем повторно и наглядно нарушать тоже самое правило? Тут решение судьи было абсолютно оправдано.
Вы знаете, когда я ещё не представлял себе что буду футбольным арбитром, будучи мальчишкой увлекался футболом и хоккем. И увлекался спортивными журналами. И там мы читали про, например, НХЛ. Я помню, был такой в «Монреаль Канадиенс» нападающий Пит Маховлич. И ему задают вопрос «бывает же что вас жестко встретил защитник. Почему вы сдерживаете себя и не отвечаете сразу?». На что он сказал «Конечно это обидно. Несправедливо. И что самое неприятное – защитник не наказан. Но я-то прекрасно понимаю – если отвечу прямо сейчас, арбитр накажет меня прямо сейчас. А у меня ещё 4 игры с ним в сезоне. Вот я и откладываю это на потом. На следующие игры».
Перенося на ситуацию с Дриусси. Ты имеешь уже желтую карточку – зачем ты сразу-же опять обостряешь ситуацию то?
- В недавнем интервью с Андреем Червиченко тот высказался что «Зенит» сейчас придерживают судьи. А в матчах «Спартака» - наоборот, ставят штрафные на позиции, с которых хорошо бьёт Фернандо. Что вы по этому поводу думаете?
- Это мнение недалеко от действительности. Судьи учитывают цвет майки игроков.
- «Спартаку» помогают?
- Да. Такое было. Не было фола? Придумывают фол. Так было и в этом, и в прошедшем чемпионате. Особенно в домашних матчах.
- Не совсем понятно: с одной стороны, вы говорите о политической ситуации вокруг «Зенита», а с другой – соглашаетесь с тем что «Зенит» придерживают рефери. Как это понимать?
- Видимо, сейчас судьи поставлены судейским корпусом в такие рамки, что если раньше они ряд эпизодов пропускали, то теперь по ним принимают решения. Если раньше было некое «снисхождение», то теперь, возможно – сказали «нет ребята, никакого снисхождения. Только чай и никаких поблажек».
- То есть вы имеете в виду, что раньше к «Зениту» было снисхождение, а теперь его судят на общих основаниях?
- Да, именно. Раньше «Зенит» судили лояльно, и даже давали пенальти, что и близко не было. А сейчас просто судят то, что есть. По тем самым «странным эпизодам» я всегда предлагал провести эксперимент – попробуйте развернуть его в другие ворота.
Как-то раз я в интервью по поводу одного из подобных моментов высказался в СМИ следующим образом «если бы такой же пенальти был поставлен в ворота «Зенита», то уже на следующий день на москве-реке стоял бы крейсер «Аврора», и его пушки были бы нацелена на дом футбола».
Пенальти должен быть очевиден и понятен для всех. А когда возникает спорный момент – лучший способ понять про предвзятость судейства – развернуть ситуацию между командами в обратную сторону. Особенно в ситуациях, когда решения принимаются в пользу не только «Зенита», а всех «авторитетных команд».
На сегодняшний день есть чёткое ощущение, что судьи участвуют в игре. Хотя должны быть лишь сторонними наблюдателями, и помогать футболистам не выходить за правила игры. А когда они становятся участниками игры, и помогают одним или другим командам – это уже не футбол. Плюс, тут возникает вопрос – судья ведь не сам на игру приходит. Его назначают. А тут по результатам уже вопросы к руководству судейского комитета.
- Представим себе следующую картину: команду судей ставим 17-й в турнирную таблицу, а в список очков им записываем все те решения, когда рефери кому-то помог их из соперников заработать. Например помог кому-то наиграть на ничью? 1 очко для судей. Помог выиграть – 3 очка судьям. На ваш взгляд при подобном анализе – команда судей была бы в середине, внизу или вверху турнирной таблицы РПЛ?
- Чтобы получить такую картинку нужно провести действительно большую аналитическую работу. У меня сейчас нет таких данных. Но, по крайней мере по моим ощущениям если убрать из нынешней турнирной таблицы все «странные» решения судей что повлияли на очки – расположение команд было бы несколько другим. По крайней мере если провести анализ всех судейских ошибок, думаю, что турнирная таблица выглядела бы совсем по-другому.
Но это ведь не только в этом чемпионате. Да и не только в нашем такая ситуация. Почти всегда и везде, скажем так – приоритет судьями отдаётся как правило ведущим командам. Судьи часто им симпатизируют.
В моей практике был такой эпизод: во Владикавказе я судил матч с «Камазом». Во главе «Алании» тогда был Валерий Газзаев. И на последних минутах первого тайма назначил пенальти в ворота хозяев. Тогда капитан команды Трапанец подходит ко мне и говорит: «Григорьич, мы где играем? Нас во Владикавказе никогда так не судили. Мы даже и к штрафной не могли подойти» (Смеётся). Ну, говорю «идите и бейте пенальти. Он был».
- Боялся что его убьют?
- (Смеётся) Не знаю чего он боялся, но команда гостей дрогнула: как это бить пенальти на выезде во Владикавказе? Это был либо 97, либо 95-й год. Даже не помню забили ли они тогда или нет. Но что самое интересное – команду гостей во втором тайме словно подменили. И они проиграли.
Что ещё было забавно: в перерыве тогда иду с поля по холлу стоит амбал, и глядя мне в глаза говорит «Зарэжу». Я иду в судейскую, и начинаю переодеваться. Заходит комиссар матча и спрашивает «Сергей, а что происходит?» «Да ничего говорю я. Переодеваюсь. На второй тайм судить не пойду. Мне там один угрожал зарезать – вот пусть он идёт и судит».
Что тут началось… Прибегает начальник команды «Брат, я тебе клянусь – ни один волосок с тебя не упадёт». В общем переоделся обратно и доработал матч. Правда команду гостей словно подменили.
- Вы серьёзно собирались не выводить команды на второй тайм?
- Ну как. Нужно же было доходчиво и наглядно объяснить людям что это всё серьёзно. Многие ведь считают, что всё это – лишь хиханьки на хаханьки. Я лишь показал им что вы может быть и можете так себя вести с кем угодно. Но только не со мной. Вот такой вот нехороший человек Хусаинов.
Кстати, потом мне из той-же «Алании» говорили «Сергей, при этом мы знаем что если играем на выезде, и ты судишь – что предвзятого к нам судейства не будет».
А так, конечно, имеют место быть фактам, когда идут определённые симпатии тем или иным командам со стороны судей. Это объективно существует.
- Как оцениваете судейство в матче «Краснодар» - «Ахмат»?
- Вы знаете, в эпизоде, когда нападающий стоя спиной к воротам и защитник вступили в единоборство за катившийся рядом мяч – тут был прихват со стороны защитника. Игрок обороны повалил на себя нападающего. Если бы было нарушение со стороны нападающего – то движение было бы сделано вперёд. Чтобы левой рукой убрать защитника как матрёшку с пути, и овладеть мячом. А поскольку движение было с усилием назад, в сторону ворот… тут с большой, очень большой долей вероятности можно говорить о том, что нарушал правила именно что защитник.
Нейтрально – объективно это ведь был фол. Перенеси его в центр поля – какие тут могут быть вопросы? Или представим себе, что тут в атаке был бы «Зенит» или «Спартак»…
Рефери Мешков тем и отличается по своей манере судейства, что может свистеть на нарушение правил в той ситуации, где это делает арбитр-первоклассник. А что касается стратегических оперативных решений в горячих точках футбольного поля… Тут, простите, но как говорят в армии - нужны яйца. Нужен характер. А тут начинается страх: где? Кто? Как? И всё подобное, и прочее.
Эта осторожность в судействе мешает футболистам. Они ведь при этом не могут понять – каких принципов им нужно придерживаться в игре. Получается что можно валить в своей штрафной площади. А потом выходишь на другой матч, при другом рефери – и получаешь за это по полной…
Это ведь после судейства Мешкова нынешний глава судейского комитета Александр Егоров давал интервью, где породил следующее определение «Судья молодец, судил по понятиям». Что это значит? В одном эпизоде не дам нарушение, и в другом – также.
Тут реакция главного тренера «Краснодара» на мой взгляд оправдана. Ведь судья своими действиями на поле сушил игру. Он свистел очевидные нарушения в тех ситуациях, когда можно было и не прерывать игру, а дать возможность команде продолжать свою атаку. Но для этого нужно хорошо разбираться в футболе. А фиксировать словно инспектор ДПС каждый факт нарушения – на это способен абсолютно любой более-менее грамотный арбитр.
В этом конкретном эпизоде пенальти в ворота «Ахмат» был. И его можно было смело назначать. Уверен что будь эта ситуация в центре поля – арбитр даже ни секунды не раздумывая определил бы нарушение правил. Но это штрафная площадь. И тут нужно иметь характер.
- Позиция судьи позволяла определить нарушение?
- Абсолютно. У него была хорошая позиция для того, чтобы определить нарушение правил. Он не был закрыт игроком, находился на позиции левого полусреднего. Плюс, тут ведь не было молниеносного развития событий. Был ряд передач на фланге, после чего прорыв в центре. Судья тут по-сути наблюдал за развитием событий не в динамике, а стоя на месте. Это идеальная для судьи позиция. Ты никуда не бежишь, а словно смотришь за эпизодом по телевизору. Нужно лишь быть внимательным.
- Нет ли проблемы в судействе Мешкова в том, что уже зафиксировав множество мелких и необязательных фолов, засушив игру в самом начале матча, под конец он уже просто боится определять нарушения?
- Вы знаете, лучшее судейство — это когда арбитра на поле практически не видно. И когда мы про него даже и не вспоминаем. И хороший судья старается ограничиться минимально необходимым количеством свистков. Нет, конечно, если ситуация на поле накаляется, и пошла грубость – её нужно осадить. Но в матче «Краснодар» - «Ахмат» этого не было. Да, были нарушения. Но ведь можно свистнуть и в пользу нарушителя. Так, чтобы самому нарушающему правила игроку оказалось это на руку. Был фол, игра остановлена – и мы успеваем перестроиться.
И класс арбитра заключается именно в том, что, видя перед собой тактический фол, если мяч остаётся у атакующей команды – не спешить давать свисток. А применять отложенные штрафы. Но чтобы работать так – нужно знать не только правила футбола, но и понимать философию этой игры.
- Так не главная ли проблема судьи Мешкова в том, что поскольку этих свистков вначале матча было уже было множество – он опасается в конце игры «лишний раз что-то зафиксировать»?
- Это, и это в матче прослеживалось. Сначала он много свистел, потом снизил планку. А что делать потом? Уже игроки задаются вопросами «а почему вначале свистел буквально всё, а теперь – не свистишь?» И это уже само по себе заводит и провоцирует игроков на излишние эмоции. Ничейный результат для Мешкова в матче – это самый лучший результат. По манере, по характеру его судейства – чтобы ни одна из команд не имела преимущества на поле, и претензий за его пределами.
А тут гости удачно забивают, а хозяева на всех порах летят отыгрываться. И тут в самом конце возникает эта ситуация. И по идее любой арбитр тут должен был бы фиксировать фол. Но Мешков был психологически не готов к этому. На мой взгляд он не готов к подобным решениям в экстремальной ситуации. Его манера судейства гораздо лучше подходит для матчей команд, что спокойно перекатывают мяч слева-направо.
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