Джано Ананидзе - Каррере: спасибо за все

Полузащитник московского "Спартака" Джано Ананидзе поблагодарил Массимо Карреру, который, сегодня, 22 октября, был отправлен в отставку с поста главного тренера красно-белых.Грузинский футболист стал вторым игроком московского клуба, кто поблагодарил итальянского специалиста за совместную работу. Первым стал хавбек Александр Самедов."Спасибо за всё", - написал Джано.