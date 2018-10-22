Опрос:

Как поступить с Кокориным и Мамаевым? (речь о футболе)
Показать все опросы

Новости партнеров

Джано Ананидзе - Каррере: спасибо за все

Полузащитник московского "Спартака" Джано Ананидзе поблагодарил Массимо Карреру, который, сегодня, 22 октября, был отправлен в отставку с поста главного тренера красно-белых.

Грузинский футболист стал вторым игроком московского клуба, кто поблагодарил итальянского специалиста за совместную работу. Первым стал хавбек Александр Самедов.

"Спасибо за всё", - написал Джано.
Теги: Джано Каррера Спартак
Сегодня, 21:47
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(2)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.