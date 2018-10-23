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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Алексей Герасименко: в «Спартаке» ничего глобально перестраивать не нужно. Главное – сплотить коллектив
Экс-нападающий «Кубани», «Ростсельмаша», киевского «Динамо», бывший селекционер и помощник директора «Краснодара» Алексей Герасименко высказался в интервью корреспонденту портала Rusfootball.info Владиславу Щеколдину об увольнении главного тренера «Спартака» Массимо Карреры
- Алексей Петрович, вы в своё время создавали «Краснодар» на схожих со «Спартаком» принципах: игра от себя, атакующий стиль, контроль мяча. Как вы оцениваете отставку Массимо Карреры?
- Своевременно или нет? Правильная или нет? Не находясь в команде точных ответов на эти вопросы мы не можем получить. Но, если помните, ранее я уже высказывался на эту тему. Считал что ему дадут доработать хотя-бы до конца зимы. Но не сложилось.
К его штабу присоединились испанские специалисты, которых лично я хорошо знаю по работе в киевском «Динамо». Потом они также работали со сборной Украины под руководством Андрея Шевченко. И это весьма квалифицированные специалисты. Один из них – Рауль Риаччо. Сейчас он стал исполняющим обязанности главного тренера.
Моё мнение – нужно было дать Каррере доработать до конца этого отрезка, и лишь потом делать по факту какие-либо выводы. Что же касается нынешней ситуации…
Если у «Спартака» уже есть другой готовый тренер, которого они хотят пригласить на длительный срок – тогда можно считать это действие в принципе правильным. Ведь команда не может выиграть уже три матча подряд, и не показывает игры. Как вариант, возможно – уже есть другой тренер, который уже готов влиться в команду, и до конца года уже ознакомится с коллективом. Это логичный вариант.
Если же они в «Спартаке» сейчас оставят как и.о. Рауля – то смысла в этой отставке лично я не вижу. Зачем тогда было убирать Карреру, если его помошники останутся работать до конца года? В этой конфиругации лично для меня логика не очень сильна.
Есть остаётся штаб – не вижу смысла убирать главного тренера. Если же есть готовый тренер, что через неделю уже готов приступить к работе – тогда в этом ходе смысл есть. В этой конфигурации новый главный тренер до конца года успеет узнать коллектив, а по завершении круга – спокойно проведёт эффективный сбор, и сможет запланировать грамотную трансферную кампанию.
- Можете поподробнее рассказать об этих испанских специалистах?
- Они работали в штабе у Бердыева в «Рубине», в том время, когда там был Артём Ребров. Кстати, в тот сезон, если не ошибаюсь, «Рубин» стал чемпионом. Когда же Ребров стал главным тренером киевского «Динамо» - он пригласил их к себе. Один из них специалист по физической подготовке, а второй – работал над тактикой: моделировал оборонительные и атакующие действия. Определённые комбинации.
- Это специалисты высокого уровня?
- Не думаю что при Бердыеве в «Рубине» могли бы работать некачественные специалисты. При этом тот «Рубин» стал чемпионом России. А за четыре года работы у Реброва в Киеве – они выиграли три титула из четырех, и один раз заняли второе место. Плюс – три суперкубка Украины. Результат, как говорится, налицо.
- Идут разговоры о возможном приходе Черчесова в «Спартак»
- Не думаю что это случится. Он только что переподписал контракт со Сборной России. Мне кажется что это будет неправильный ход. Уход из сборной России будет для Черчесова сейчас явно не лучшим решением – команда хорошо провела Чемпионат Мира, и сейчас команда хорошо идёт в Лиге Наций. С точки зрения стратегии Черчесову логичнее доработать контракт в сборной, а уж потом думать о клубной карьере. Ведь есть явный пример: два месяца назад сборную Испании покинул весьма квалифицированный специалист Лопетеги. Он пришёл в «Реал» - и всё покатилось в нелучшем направлении.
Думаю, Черчесову не стоит никуда дергаться из сборной, а спокойно продолжать работать с ней. А о других вариантах продолжения своей тренерской карьеры думать лишь когда будет подходить к концу нынешний контракт. Таково моё мнение.
- Что в первую очередь придётся исправлять новому главному тренеру «Спартака»? На чем нужно будет сфокусироваться?
- Не думаю что тут придётся нечто координально исправлять или капитально переделывать. В первую очередь нужно просто собрать коллектив в единое целое. Для чемпионата России у «Спартака» очень приличный коллектив. И россияне и иностранцы тут весьма неплохого уровня.
Считаю что новый специалист вернёт Ещенко и Глушакова, чем скорее всего и объединить коллектив. Этого в последнее время при Каррере не хватало. И поэтому, на мой взгляд, у команды и шли негативные результаты. Ведь в чемпионском для «Спартака» сезоне даже по лицам игроков и тренерского штаба было видно – люди выходили на поле с улыбками на лицах. Что в стартовом составе, что на замены. В последнее же время этого настроения не хватало.
Всё это словно началось с отставки помошника Пилипчука. Как мне кажется, именно после неё на команду и повалился целый шквал негативных моментов. Вначале убрал одного, потом начал передергивать туда-сюда футболистов. И тут, как мне кажется – это было не лучшим решением.
Понимаете, когда механизм отбалансирован, настроен и все детали притерты – механизм работает хорошо и стабильно. Но вытащи оттуда пусть одну и маленькую, но важную гайку – всё начинает потихоньку барахлить и подглючивать. И вот к чему в окончании приводит. В плане подобных изменений нужно на работающем механизме быть аккуратнее и деликатнее. Как лично мне кажется – в этом плане у Карреры были... скажем так - не самые деликатные что-ли? шаги.
- Алексей Петрович, вы в своё время создавали «Краснодар» на схожих со «Спартаком» принципах: игра от себя, атакующий стиль, контроль мяча. Как вы оцениваете отставку Массимо Карреры?
- Своевременно или нет? Правильная или нет? Не находясь в команде точных ответов на эти вопросы мы не можем получить. Но, если помните, ранее я уже высказывался на эту тему. Считал что ему дадут доработать хотя-бы до конца зимы. Но не сложилось.
К его штабу присоединились испанские специалисты, которых лично я хорошо знаю по работе в киевском «Динамо». Потом они также работали со сборной Украины под руководством Андрея Шевченко. И это весьма квалифицированные специалисты. Один из них – Рауль Риаччо. Сейчас он стал исполняющим обязанности главного тренера.
Моё мнение – нужно было дать Каррере доработать до конца этого отрезка, и лишь потом делать по факту какие-либо выводы. Что же касается нынешней ситуации…
Если у «Спартака» уже есть другой готовый тренер, которого они хотят пригласить на длительный срок – тогда можно считать это действие в принципе правильным. Ведь команда не может выиграть уже три матча подряд, и не показывает игры. Как вариант, возможно – уже есть другой тренер, который уже готов влиться в команду, и до конца года уже ознакомится с коллективом. Это логичный вариант.
Если же они в «Спартаке» сейчас оставят как и.о. Рауля – то смысла в этой отставке лично я не вижу. Зачем тогда было убирать Карреру, если его помошники останутся работать до конца года? В этой конфиругации лично для меня логика не очень сильна.
Есть остаётся штаб – не вижу смысла убирать главного тренера. Если же есть готовый тренер, что через неделю уже готов приступить к работе – тогда в этом ходе смысл есть. В этой конфигурации новый главный тренер до конца года успеет узнать коллектив, а по завершении круга – спокойно проведёт эффективный сбор, и сможет запланировать грамотную трансферную кампанию.
- Можете поподробнее рассказать об этих испанских специалистах?
- Они работали в штабе у Бердыева в «Рубине», в том время, когда там был Артём Ребров. Кстати, в тот сезон, если не ошибаюсь, «Рубин» стал чемпионом. Когда же Ребров стал главным тренером киевского «Динамо» - он пригласил их к себе. Один из них специалист по физической подготовке, а второй – работал над тактикой: моделировал оборонительные и атакующие действия. Определённые комбинации.
- Это специалисты высокого уровня?
- Не думаю что при Бердыеве в «Рубине» могли бы работать некачественные специалисты. При этом тот «Рубин» стал чемпионом России. А за четыре года работы у Реброва в Киеве – они выиграли три титула из четырех, и один раз заняли второе место. Плюс – три суперкубка Украины. Результат, как говорится, налицо.
- Идут разговоры о возможном приходе Черчесова в «Спартак»
- Не думаю что это случится. Он только что переподписал контракт со Сборной России. Мне кажется что это будет неправильный ход. Уход из сборной России будет для Черчесова сейчас явно не лучшим решением – команда хорошо провела Чемпионат Мира, и сейчас команда хорошо идёт в Лиге Наций. С точки зрения стратегии Черчесову логичнее доработать контракт в сборной, а уж потом думать о клубной карьере. Ведь есть явный пример: два месяца назад сборную Испании покинул весьма квалифицированный специалист Лопетеги. Он пришёл в «Реал» - и всё покатилось в нелучшем направлении.
Думаю, Черчесову не стоит никуда дергаться из сборной, а спокойно продолжать работать с ней. А о других вариантах продолжения своей тренерской карьеры думать лишь когда будет подходить к концу нынешний контракт. Таково моё мнение.
- Что в первую очередь придётся исправлять новому главному тренеру «Спартака»? На чем нужно будет сфокусироваться?
- Не думаю что тут придётся нечто координально исправлять или капитально переделывать. В первую очередь нужно просто собрать коллектив в единое целое. Для чемпионата России у «Спартака» очень приличный коллектив. И россияне и иностранцы тут весьма неплохого уровня.
Считаю что новый специалист вернёт Ещенко и Глушакова, чем скорее всего и объединить коллектив. Этого в последнее время при Каррере не хватало. И поэтому, на мой взгляд, у команды и шли негативные результаты. Ведь в чемпионском для «Спартака» сезоне даже по лицам игроков и тренерского штаба было видно – люди выходили на поле с улыбками на лицах. Что в стартовом составе, что на замены. В последнее же время этого настроения не хватало.
Всё это словно началось с отставки помошника Пилипчука. Как мне кажется, именно после неё на команду и повалился целый шквал негативных моментов. Вначале убрал одного, потом начал передергивать туда-сюда футболистов. И тут, как мне кажется – это было не лучшим решением.
Понимаете, когда механизм отбалансирован, настроен и все детали притерты – механизм работает хорошо и стабильно. Но вытащи оттуда пусть одну и маленькую, но важную гайку – всё начинает потихоньку барахлить и подглючивать. И вот к чему в окончании приводит. В плане подобных изменений нужно на работающем механизме быть аккуратнее и деликатнее. Как лично мне кажется – в этом плане у Карреры были... скажем так - не самые деликатные что-ли? шаги.
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