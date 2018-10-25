Мануэл Фернандеш не пожал руку Семину после замены. Тренер махнул рукой (видео)

это не «Спартак», поэтому пройдёт незамеченным.) pic.twitter.com/4lx8x6q4pV — ZhuraWell (@TimZhur) October 24, 2018

"Локомотив" в 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов на своем поле проиграл "Порту" - 1:3.На 66-й минуте встречи вместо полузащитника Мануэла Фернандеша вышел Рифат Жемалетдинов. Португалец, покидая поле, не пожал руку главному тренеру Юрию Семину, который в ответ махнул рукой в сторону футболиста.Отметим, что Фернандеш на 10-й минуте матча не забил с пенальти.