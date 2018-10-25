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Мануэл Фернандеш не пожал руку Семину после замены. Тренер махнул рукой (видео)

"Локомотив" в 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов на своем поле проиграл "Порту" - 1:3.

На 66-й минуте встречи вместо полузащитника Мануэла Фернандеша вышел Рифат Жемалетдинов. Португалец, покидая поле, не пожал руку главному тренеру Юрию Семину, который в ответ махнул рукой в сторону футболиста.

Отметим, что Фернандеш на 10-й минуте матча не забил с пенальти.

Теги: Фернандеш Семин Локомотив Видео
Сегодня, 00:01
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#6  oyster   (Сегодня, 00:18)
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online

Скажу честно, был бы я тренером, я бы тоже заменил Фернандо...Здесь все логично: кроме не забитого пенальти, он больше ничем не отличился
Регистрация: 27.01.2017 [жалоба]
#5  Lokoflesh  Third From The Sun (Сегодня, 00:16)
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Локомотив»
С таким отношением Ману большие деньги только в Китае теперь предложат.
Похоже отыграл свое португал в Локо.


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Believe LOKO (is reaL)

Sportakequalshit
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
#4  Царь Руссо  Тула (Сегодня, 00:11)
  • +6
  •  (6)
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: Zamba
Семин его во всех вью выгораживает, мол нужен... вот она черная неблагодарность, во плоти)

провалил матч и задулся на замену, типа тренер, ну че ты, я бы затащил... Ага!
Регистрация: 9.11.2011 [жалоба]
#3  Шампиньон  Столица Мира (Сегодня, 00:09)
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Болеет за:
«Зенит»
Давайте еще с Локо скандал замутим, и Ростов чемпион.
Регистрация: 26.01.2018 [жалоба]
#2  Zamba  Санкт-Петербург (Сегодня, 00:07)
  • +10
  •  (10)
Болеет за:
«Зенит»
Семин его во всех вью выгораживает, мол нужен... вот она черная неблагодарность, во плоти)


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Если ты не поддерживаешь нас после поражений или ничьих, нечего нас поддерживать после побед
Регистрация: 20.07.2009 [жалоба]
#1  sparwik53  Виктор (Сегодня, 00:06)
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online
Болеет за:
«Спартак»
"Ужасная" месть португальца за волокиту по новому контракту.
Регистрация: 20.03.2014 [жалоба]
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