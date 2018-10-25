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Игорь Акинфеев: развитие нашего футбола во многом заслуга руководства, например Мутко

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев оценил развитие российского футбола, а также назвал причины его подъёма.

"Мне кажется, что в последние годы российский футбол развивается хорошими темпами. Интрига в Российской Премьер-Лиге, успешные, яркие выступления в еврокубках – всё это нравится нашим болельщикам.

Полагаю, что это во многом заслуга руководителей футбола, в частности Виталия Мутко, который в течение этих лет занимался всесторонним развитием футбола. Лишнее подтверждение тому – великолепный с точки зрения организации чемпионат мира, который прошёл летом в нашей стране. Не случайно многие называют его лучшим за всю историю проведения. Возможно, болельщикам и не всегда видна эта работа, которая на самом деле даёт свои результаты. И этого нельзя не заметить", - цитирует Акинфеева "Чемпионат.сом".
Теги: Акинфеев Мутко
Сегодня, 20:07
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11
(3)
#11  Победоносный Зенит  Санкт-Петербург (Сегодня, 20:45)
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  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: CSKA085
тут не согласен,РПЛ деградирует,результаты в еврокубках тому пример

А чьи результаты :свиней так это всегда так. Ну ,а у остальных разные причины.


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Я видел как унижают спартак 0-5,0-7 и т.д.
Регистрация: 17.09.2017 [жалоба]
#10  robinzen  Санкт_Петербург (Сегодня, 20:45)
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
Игорь, ты, конечно, заслуженный вратарь, но иди нахер с такими оценками, а?


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По жизни свинья предназначена для забоя. Не в курсе - только сама скотинка. Срамтак? - это нарок-мандА...
Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
#9  miktar   (Сегодня, 20:43)
  • +1
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online

не понял...Заявка на должность после карьеры?


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ЦСКА-Вперёд.Секты хрюнов и придворняг должны сгинуть.
"следитель" сайта, не спи!
Регистрация: 11.11.2007 [жалоба]
#8  Конек   (Сегодня, 20:35)
  • -1
  •  (1)
online

Цитата: CSKA085
Цитата: Конек
Да ну? А судя по тому что Россия взобралась на 6 место в таблице УЕФА говорит об обратном

а в этом сезоне как тебе результаты?

средне
Регистрация: 21.10.2018 [жалоба]
#7  13iv74  земля (Сегодня, 20:26)
  • +1
  •  (5)

Ещё одним дураком в Думе больше стало..
Регистрация: 22.11.2014 [жалоба]
#6  Roganov   (Сегодня, 20:21)
  • 0
  •  (4)
online

Акинфеев себе местечко спортивного функционера присматривает?
Регистрация: 24.10.2018 [жалоба]
#5  CSKA085  Москва (Сегодня, 20:21)
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Конек
Да ну? А судя по тому что Россия взобралась на 6 место в таблице УЕФА говорит об обратном

а в этом сезоне как тебе результаты?
Регистрация: 20.08.2015 [жалоба]
#4  Конек   (Сегодня, 20:20)
  • -2
  •  (4)
online

Цитата: CSKA085
тут не согласен,РПЛ деградирует,результаты в еврокубках тому пример

Да ну? А судя по тому что Россия взобралась на 6 место в таблице УЕФА говорит об обратном
Регистрация: 21.10.2018 [жалоба]
#3  dobr25  Самарская область (Сегодня, 20:13)
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Крылья Сов»
конечно заслуга Мутко,что от продажи нефти бюджет был жирный !Тратили бы эффективно,то в каждом регионе была шикарная академия


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Пока не добьешься желаемого в этом мире, уйти в иной права не имеешь!
Регистрация: 14.07.2010 [жалоба]
#2  D_14  Мытищи (Сегодня, 20:11)
  • -3
  •  (5)
Болеет за:
«Краснодар»
It is the achievement of his "HART"!!!!
Регистрация: 31.05.2018 [жалоба]
#1  CSKA085  Москва (Сегодня, 20:10)
  • +5
  •  (7)
online
Болеет за:
ЦСКА
тут не согласен,РПЛ деградирует,результаты в еврокубках тому пример
Регистрация: 20.08.2015 [жалоба]
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