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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Игорь Акинфеев: развитие нашего футбола во многом заслуга руководства, например Мутко
Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев оценил развитие российского футбола, а также назвал причины его подъёма.
"Мне кажется, что в последние годы российский футбол развивается хорошими темпами. Интрига в Российской Премьер-Лиге, успешные, яркие выступления в еврокубках – всё это нравится нашим болельщикам.
Полагаю, что это во многом заслуга руководителей футбола, в частности Виталия Мутко, который в течение этих лет занимался всесторонним развитием футбола. Лишнее подтверждение тому – великолепный с точки зрения организации чемпионат мира, который прошёл летом в нашей стране. Не случайно многие называют его лучшим за всю историю проведения. Возможно, болельщикам и не всегда видна эта работа, которая на самом деле даёт свои результаты. И этого нельзя не заметить", - цитирует Акинфеева "Чемпионат.сом".
"Мне кажется, что в последние годы российский футбол развивается хорошими темпами. Интрига в Российской Премьер-Лиге, успешные, яркие выступления в еврокубках – всё это нравится нашим болельщикам.
Полагаю, что это во многом заслуга руководителей футбола, в частности Виталия Мутко, который в течение этих лет занимался всесторонним развитием футбола. Лишнее подтверждение тому – великолепный с точки зрения организации чемпионат мира, который прошёл летом в нашей стране. Не случайно многие называют его лучшим за всю историю проведения. Возможно, болельщикам и не всегда видна эта работа, которая на самом деле даёт свои результаты. И этого нельзя не заметить", - цитирует Акинфеева "Чемпионат.сом".
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