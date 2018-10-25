Курбан Бердыев: о матче со "Спартаком" пока не думал

Главный тренер "Рубина" Курбан Бердыев после победы над "Динамо" (1:0) в матче 1/8 финала Олимп-Кубка России отметил, что не держал в голове ближайшую встречу против "Спартака" в чемпионате.- Типичная тяжелая кубковая игра. Хорошо, что победили, - сказал Бердыев.- С его игрой. Старания было много, но делал не то, что нужно.- Нет. Времени до "Спартака" достаточно.- "Спартак" - есть "Спартак". Важная игра. Но о ней мы пока не думали.