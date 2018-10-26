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Фернандо: я все равно верю, что "Спартаку" по силам стать чемпионом в этом сезоне

Полузащитник "Спартака" Фернандо заявил, что верит в свою команду.

"Безусловно, я верю в то, что "Спартак" может стать чемпионом. Отрыв от первого места всего семь очков. Сейчас у нас будет другая мотивация, другая атмосфера. Нужно побеждать", – сказал Фернандо.

"Р-Спорт"
Теги: Фернандо Спартак
Сегодня, 08:56
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#10  dima0501   (Сегодня, 10:11)
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С тобой в основе нет,на пару с Зе Луишом,баласт.
Регистрация: 28.09.2016 [жалоба]
#9  dimon_1973  ULMM (Сегодня, 09:57)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Еще один высунулся...У тебя количество ошибок запредельное, процент точных передач всё хуже. Из всех достоинств остались стандарты. И то с переменным успехом. Тебе точные передачи атмосфера чтоли мешает отдавать? Бесят уже...
Цитата: Graf
я готов поверить, что "земля наткнётся на небесную ось"!

Так и будет. Давно обещают :)))
Регистрация: 8.02.2011 [жалоба]
#8  orb13  Екатеринбург (Сегодня, 09:48)
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Болеет за:
ЦСКА
Хм...
Фернандо-дипломат. Всегда отвечает позитивно на любые првокационные вопросы и этим обезоруживает Слуг Сенсаций.
Конечно,вряд ли команда,пока даже не имеющая штатного Главного сможет победить в РПЛ. Ведь до конца даже неизвестно-кто будет на этом посту. Да и откуда взялась эта странная тенденция- сватать тренеров,которых выгнали их команд ниже рангом? Не правда ли-похоже на маразм?!
Нам нужен Тихонов,потому что он-наш,и классный чувак. А то,что тренер слабы-это вторично?
Кононов был уволен из Краснодара и нигде подолгу не прижился.На кой ляд Вам сбитый лётчик?
Тем более,что футболисты Спартака обожают показывать,кто в клубе главный по-настоящему и сливать тренеришек в случае ,если он начинает излишне проявлять волю. Вот Бердыев- это настоящий тренер для Спартака,но вы все боитесь автобусов и не замечаете, что Ваша оборона уже давно-ваша проблема. Но видно не судьба. Когда в прошлый раз Бердыева ан полном серьёзе рассматривали на тренерство в Спартаке я,я писал,что не дай БОГ- Бердыев в Спартаке-это надолго и очень вероятно,что успешно.


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Сто раз крикни "ГОООЛ!"- на табло ничего не изменится!
Регистрация: 4.04.2012 [жалоба]
#7  Graf  г. Москва (Сегодня, 09:48)
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Болеет за:
ЦСКА
После вчерашней игры этого "верующего" и я готов поверить, что "земля наткнётся на небесную ось"! smirk
Регистрация: 16.01.2006 [жалоба]
#6  MAG554  UdSSR (Сегодня, 09:33)
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
все правильно
Плох тот солдат, который не мечтает быть генералом (с)
Регистрация: 21.12.2010 [жалоба]
#5  spiri   (Сегодня, 09:30)
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
пока верится с трудом..много менять Кононову не дадут,а команда нуждается в перестройке!


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Только победа на Темзе и Неве !!!
За Футбол!!
Регистрация: 2.03.2011 [жалоба]
#4  Roganov   (Сегодня, 09:26)
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  •  (5)
online

Прежние мотивация и атмосфера тебе не нравились? Ну посмотрим, как с этой амёбой-Кононовым ты заиграешь.
Регистрация: 24.10.2018 [жалоба]
#3  СМЭУ  СССР (Сегодня, 09:17)
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
«Сибирь»
Цитата: valerman40
Чудак человек. Посмотри со стороны на свои и всей команды потуги на поле. Это не игра в футбол, это мучение и себя и зрителей.


Да у нас вся лига так играет. Любой любому может проиграть. Хоть дома, хоть в гостях.
Регистрация: 31.07.2015 [жалоба]
#2  valerman40  я уже у тебя за спиной (Сегодня, 09:13)
  • +5
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Чудак человек. Посмотри со стороны на свои и всей команды потуги на поле. Это не игра в футбол, это мучение и себя и зрителей.
Регистрация: 2.08.2010 [жалоба]
#1  yuri  спб (Сегодня, 09:00)
  • +2
  •  (4)

Мой друг Фернандо , верить хорошо , надеяться тоже. Но, увы , сила объективности и статистики такова, что убрав на переправе коуча нереально стать чемпионом.
Fernando )


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
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