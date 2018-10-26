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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
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Адвокат Дарьи Глушаковой: действия Дениса в ходе бракоразводного процесса указывают на его непорядочность (6)
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Фернандо: я все равно верю, что "Спартаку" по силам стать чемпионом в этом сезоне
Полузащитник "Спартака" Фернандо заявил, что верит в свою команду.
"Безусловно, я верю в то, что "Спартак" может стать чемпионом. Отрыв от первого места всего семь очков. Сейчас у нас будет другая мотивация, другая атмосфера. Нужно побеждать", – сказал Фернандо.
"Р-Спорт"
"Безусловно, я верю в то, что "Спартак" может стать чемпионом. Отрыв от первого места всего семь очков. Сейчас у нас будет другая мотивация, другая атмосфера. Нужно побеждать", – сказал Фернандо.
"Р-Спорт"
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