Фернандо: я все равно верю, что "Спартаку" по силам стать чемпионом в этом сезоне

Полузащитник "Спартака" Фернандо заявил, что верит в свою команду."Безусловно, я верю в то, что "Спартак" может стать чемпионом. Отрыв от первого места всего семь очков. Сейчас у нас будет другая мотивация, другая атмосфера. Нужно побеждать", – сказал Фернандо.