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Москва Рубин
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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Валерий Масалитин: ЦСКА в первую очередь должен бороться за Влашича, а не за Бекао
Бывший форвард ЦСКА Валерий Масалитин обозначил наиболее уязвимые позиции в составе команды. Как было отмечено, клубу следует позаботиться о выкупе у "Эвертона" Николы Влашича.
"У армейцев есть проблемы в обороне и необходимо что-то делать с позицией опорного полузащитника. Сложностей удалось бы избежать, играй там условный Понтус Вернблум образца своих лучших лет. Не хватает ЦСКА опорника, который бы мог головой сыграть, вырезать передачу, атаку соперника сорвать. Красно-синим необходим разрушитель в эту зону, который бы выжигал середину поля, а так же соединял оборону и атаку. ЦСКА стоит приобрести такого футболиста.
Бекао и Влашич - молодые игроки о выкупе контрактов которых нужно вести переговоры, если есть такая возможность. Обратите внимание, что Никола пришел и сразу же заиграл, стал лидером команды, забивает голы и выглядит хорошо. Логично, что такой футболист нужен. По крайней мере он смотрится лучше того же Витинью, за которого заплатили 10 миллионов, а он так и не влился в коллектив. Считаю, что ЦСКА в первую очередь должен бороться за Влашича, а не за Бекао. Родриго показывает стабильную игру, но ему есть к чему стремиться, несмотря на хорошие задатки", - цитирует Масалитина "Матч ТВ"..
"У армейцев есть проблемы в обороне и необходимо что-то делать с позицией опорного полузащитника. Сложностей удалось бы избежать, играй там условный Понтус Вернблум образца своих лучших лет. Не хватает ЦСКА опорника, который бы мог головой сыграть, вырезать передачу, атаку соперника сорвать. Красно-синим необходим разрушитель в эту зону, который бы выжигал середину поля, а так же соединял оборону и атаку. ЦСКА стоит приобрести такого футболиста.
Бекао и Влашич - молодые игроки о выкупе контрактов которых нужно вести переговоры, если есть такая возможность. Обратите внимание, что Никола пришел и сразу же заиграл, стал лидером команды, забивает голы и выглядит хорошо. Логично, что такой футболист нужен. По крайней мере он смотрится лучше того же Витинью, за которого заплатили 10 миллионов, а он так и не влился в коллектив. Считаю, что ЦСКА в первую очередь должен бороться за Влашича, а не за Бекао. Родриго показывает стабильную игру, но ему есть к чему стремиться, несмотря на хорошие задатки", - цитирует Масалитина "Матч ТВ"..
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