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Сергей Семак: Анюков сам себе подарил вторую жизнь - отношением к делу

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак прокомментировал недостаток игровой практики у 36-летнего защитника команды Александра Анюкова.

- Анюков легко с вами перешел на "вы"?

- Вообще без проблем. Саша - настоящий профессионал. Никаких обид, что не всегда выходит на поле. Он мне сразу сказал: "Сколько нужно, столько и буду играть".

- Да какие обиды? Вы вернули его в основной состав. Можно сказать, вторую жизнь подарили.

- Анюков себе сам ее подарил - отношением к делу. Я тут абсолютно ни при чем. Если по уровню игры футболист соответствует "Зениту" - значит, должен быть в команде.

- Анюков - уникальный?

- Саша из тех людей, кто не выставляет свою жизнь напоказ. Лишь близкие знают, что это личность, многими поступками которой можно гордиться. Помню, однажды в Удельную на базу "Зенита" приехал отец Анюкова. Я увидел его - и пазл в голове у меня сложился.

- То есть?

- Взгляда было достаточно, чтоб понять - перед тобой удивительно светлый человек. Добрейший, честнейший. Вот и Саша такой же. Понятно, в кого.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Семак Анюков Зенит
Сегодня, 11:32
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