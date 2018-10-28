Сергей Семак: Анюков сам себе подарил вторую жизнь - отношением к делу

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак прокомментировал недостаток игровой практики у 36-летнего защитника команды Александра Анюкова.- Вообще без проблем. Саша - настоящий профессионал. Никаких обид, что не всегда выходит на поле. Он мне сразу сказал: "Сколько нужно, столько и буду играть".- Анюков себе сам ее подарил - отношением к делу. Я тут абсолютно ни при чем. Если по уровню игры футболист соответствует "Зениту" - значит, должен быть в команде.- Саша из тех людей, кто не выставляет свою жизнь напоказ. Лишь близкие знают, что это личность, многими поступками которой можно гордиться. Помню, однажды в Удельную на базу "Зенита" приехал отец Анюкова. Я увидел его - и пазл в голове у меня сложился.- Взгляда было достаточно, чтоб понять - перед тобой удивительно светлый человек. Добрейший, честнейший. Вот и Саша такой же. Понятно, в кого.