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Рамзан Кадыров заявил, что готов перевоспитать Кокорина и Мамаева

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров считает, что нет необходимости сажать в тюрьму футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.

Он выразил готовность перевоспитать спортсменов, если они перейдут в ФК "Ахмат".

"Футболисты осознали свою вину, раскаялись. И это тоже пример для всех. Для сборной России будет большим ущербом, если их посадят. Я сказал, если они перейдут в "Ахмат", мы их перевоспитаем, да и мы нашли бы хороших футболистов", - сказал он.

При этом глава республики подчеркнул, что не оправдывает действия Павла Мамаева и Александра Кокорина. "Я ни в коем случае их не оправдываю, но учитывая то, что они раскаялись, я не вижу смысла в том, чтобы терять таких футболистов и заключать их под стражу. Я всегда был против любого насилия и защищал слабых", - отметил глава Чечни.

Две потасовки с участием футболистов произошли 8 октября. Сначала, по данным следствия, Мамаев и Кокорин со своими друзьями избили водителя одной из ведущих Первого канала, а потом в кафе – главу департамента Минпромторга Дениса Пака и главу НАМИ Сергея Гайсина. В четверг, 11 октября, Тверской суд Москвы отправил под арест до 8 декабря обоих игроков, а также брата Кокорина и их друга. Позднее Мосгорсуд отклонил апелляции арестованных.

"ТАСС"
Теги: Кокорин Мамаев Кадыров
Сегодня, 13:27
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#8  metric  Ленинград-Гатчина (Сегодня, 14:14)
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online
Болеет за:
«Зенит»
Они сами тебя перевоспитают наивный Рамзан.
Регистрация: 26.03.2008 [жалоба]
#7  Хитрый Лис  Петроград (Сегодня, 14:13)
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online
Болеет за:
«Зенит»
Кого ты вонючий бородатый шакал можешь перевоспитать?
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
#6  Сибирячок   (Сегодня, 14:13)
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: следующий
Мечтать не вредно. Но не пойдут они в Ахмат.

Надо их поставить раком - тогда пойдут.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#5  tuner   (Сегодня, 14:12)
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online
Болеет за:
«Ростов»
Хорошо всё-таки, когда нет конкретной работы! Можно быть в каждой бочке затычкой, сменить фамилию на Макаренко и перевоспитать всех на хрен.
Регистрация: 29.08.2015 [жалоба]
#4  checkmate  checkmate (Сегодня, 14:06)
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online

Это Кадырова нужно перевоспитывать, а лучше посадить как военного преступника.
Регистрация: 21.02.2016 [жалоба]
#3  следующий   (Сегодня, 14:02)
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online
Болеет за:
«Челси»
Мечтать не вредно. Но не пойдут они в Ахмат.
Регистрация: 14.12.2012 [жалоба]
#2  Сибирячок   (Сегодня, 13:51)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Они не раскаялись и не покаялись, судя по тому бреду, что из камер доносится. Упыри они и в Бутырке упыри. Экстремизма они явно не заслужили , но 2 месяца пусть посидят и разорить в пользу государства обоих тоже не помешает. Пусть с нуля начинают карьеру.....в Ахмате.

Там же в Грозном их прописать в однокомнатной квартирке.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#1  RenarTickle  Москва (Сегодня, 13:30)
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Болеет за:
«Спартак»
Насколько я помню, им вменяют 'экстремизм'... Интересно, как Рамзан будет его искоренять...
Регистрация: 2.08.2013 [жалоба]
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