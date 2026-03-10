Биджиев рассказал, какого результата ждёт от "Динамо" Махачкала

"Думаю, у махачкалинского "Динамо" всё должно быть нормально. Впереди много игр.
Предстоящий матч с "Оренбургом" будет очень важным для команды, но она 100% не вылетит", — отметил Биджиев в беседе с "Матч ТВ".
После зимнего перерыва "Динамо" Махачкала одержало победы над "Рубином" (2:1, РПЛ) и "Ростовом" (2:0, Кубок России). Также команда уступила в чемпионате "Крыльям Советов" (0:2).
С 18 баллами махачкалинцы располагаются на 14 месте турнирной таблицы РПЛ. В следующем туре команда Вадима Евсеева сыграет дома с "Оренбургом". Встреча состоится в пятницу, 13 марта.