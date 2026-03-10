Матчи Скрыть

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Галатасарай
20:45
ЛиверпульНе начат
Ньюкасл
23:00
БарселонаНе начат
Атлетико
23:00
ТоттенхэмНе начат
Аталанта
23:00
БаварияНе начат

Биджиев рассказал, какого результата ждёт от "Динамо" Махачкала

Бывший главный тренер махачкалинского "Динамо" Хасанби Биджиев поделился ожиданиями от выступления команды в оставшейся части сезона 2025/2026.
Фото: ФК "Динамо" Махачкала
По мнению Биджиева, очень важной для команды будет предстоящая игра с "Оренбургом".

"Думаю, у махачкалинского "Динамо" всё должно быть нормально. Впереди много игр.

Предстоящий матч с "Оренбургом" будет очень важным для команды, но она 100% не вылетит", — отметил Биджиев в беседе с "Матч ТВ".

После зимнего перерыва "Динамо" Махачкала одержало победы над "Рубином" (2:1, РПЛ) и "Ростовом" (2:0, Кубок России). Также команда уступила в чемпионате "Крыльям Советов" (0:2).

С 18 баллами махачкалинцы располагаются на 14 месте турнирной таблицы РПЛ. В следующем туре команда Вадима Евсеева сыграет дома с "Оренбургом". Встреча состоится в пятницу, 13 марта.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится