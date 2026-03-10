Стало известно, почему "Локомотив" не отпустил Салтыкова в другой клуб - источник

По его информации, интерес к футболисту проявлял казанский "Рубин". Сообщается, что клуб рассматривал вариант аренды игрока. Однако руководство московской команды решило сохранить футболиста в составе.
В "Локомотиве" рассчитывали, что Салтыков будет чаще появляться на поле после зимних сборов. Тем не менее после возобновления сезона вингер пока не получил игрового времени.
Кроме того, главный тренер команды Михаил Галактионов не включал 21-летнего футболиста в заявку на два последних матча чемпионата.
В текущем сезоне Салтыков принял участие в 10 встречах за железнодорожников во всех турнирах.
Фото: ФК "Локомотив"